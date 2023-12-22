اكتشف الجديد في تقنيات النوم: معرض الهند للوازم صناعة التنجيد MATTRESSTECH + UPHOLSTERY SUPPLIES EXPO (IME) 2024

بناءً على نجاح النسخة السابعة، التي اجتذبت أكثر من 6500 زائر من 26 دولة ومشاركة أكثر من 100 عارض، ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2024 في مركز بنجالور الدولي للمعارض (BIEC)، في بنجالور، الهند. ومن بين العارضين الرئيسيين: Sheela Foams، وShree Malani Foams، وJacquard Fabrics، وElectroteks، وLatex Green، وRemex International، وAtul Ltd.، وPyarelal Foams، وFlexipol، وSubinas Springs، وEntex Textil، وMatters Production، وSpuhl، وWakol، وQuarrata Forniture. شاهد مراجعة الفيديو للدورة السابقة للمعرض من هنا .

ذروة التقدم الصناعي في الهند

مع توقعات الصناعة التي تقدر مسار نمو ملحوظ لصناعة المراتب في الهند بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي ومعدل نمو سنوي مركب (CAGR) متوقع يبلغ 7.97%، إلى جانب معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 7% لسوق الأثاث المنجد بين 2023-2027، فإن هذا القطاع يستعد لتوسع جوهري، ومع توقع أن يصل عدد السكان في سن العمل إلى 1.04 مليار نسمة بحلول عام 2030، فإن الهند مدعومة بالطلب المتزايد على منتجات النوم الجيد وحلول الأَسِرَّة الحديثة، وتشهد الصناعة تدفقًا من البائعين والموردين والشركاء، مما يعزز الابتكار وتوسيع السوق.

تمكين التواصل وتبادل المعرفة

يستضيف الحدث مجموعة متنوعة من تعريفات الحضور بين مختلف الشركات B2B، بما في ذلك مصنعي المراتب والوسائد، ومصنعي مستلزمات النوم، والبائعين والمصدرين، والمستوردين والتجار في تكنولوجيا المراتب، ومصدري ومستوردي المراتب، ومستوردي مواد المراتب، ومصنعي الأثاث المنجد، وموردي مواد التنجيد، ومصنعي الأثاث الناعم والمقاعد، ويقدم المعرض أيضًا منتدى المؤتمر بهدف تحقيق أقصى قدر من الفائدة وتعزيز التعاون بين المتخصصين في الصناعة.

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Kalyan Vedanth

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