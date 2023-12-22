اكتشف الجديد في تقنيات النوم: معرض الهند للوازم صناعة التنجيد MATTRESSTECH + UPHOLSTERY SUPPLIES EXPO (IME) 2024
22 ديسمبر, 2023, 01:09 AST
بنجالور, 21 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تحدد النسخة الثامنة القادمة من معرض INDIA MATTRESSTECH + UPHOLSTERY SUPPLIES EXPO مستقبل إنتاج المراتب والمفروشات في الهند. تم إنشاء معرض تقنيات المراتب في الهند IME كمركز رئيسي لصناعة المراتب ومستلزمات التنجيد في منطقة جنوب شرق آسيا بأكملها، ويقدم المعرض تجربة آسرة لزواره، حيث يطرح للحاضرين رؤى مباشرة حول تصنيع المراتب. ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من ماكينات تصنيع المراتب، ورغوة الذاكرة /اللاتكس، وماكينات ومستلزمات تشطيب المراتب، وغراء المراتب، وماكينات خياطة الألحفة، ونسيج قماش تغليف المراتب، ولوازم التنجيد، وسلك تصنيع زنبرك المراتب، وخيوط الألحفة، وحلول تغليف المراتب وغيرها من المستلزمات، باعتباره مركزًا للمعرفة والاتجاهات والتكنولوجيا. ويقام المعرض، الذي تنظمه NuernbergMesse India، في موقع مشترك مع .IndiaWood للزيارة، قم بالتسجيل هنا
بناءً على نجاح النسخة السابعة، التي اجتذبت أكثر من 6500 زائر من 26 دولة ومشاركة أكثر من 100 عارض، ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2024 في مركز بنجالور الدولي للمعارض (BIEC)، في بنجالور، الهند. ومن بين العارضين الرئيسيين: Sheela Foams، وShree Malani Foams، وJacquard Fabrics، وElectroteks، وLatex Green، وRemex International، وAtul Ltd.، وPyarelal Foams، وFlexipol، وSubinas Springs، وEntex Textil، وMatters Production، وSpuhl، وWakol، وQuarrata Forniture. شاهد مراجعة الفيديو للدورة السابقة للمعرض من هنا.
ذروة التقدم الصناعي في الهند
مع توقعات الصناعة التي تقدر مسار نمو ملحوظ لصناعة المراتب في الهند بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي ومعدل نمو سنوي مركب (CAGR) متوقع يبلغ 7.97%، إلى جانب معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 7% لسوق الأثاث المنجد بين 2023-2027، فإن هذا القطاع يستعد لتوسع جوهري، ومع توقع أن يصل عدد السكان في سن العمل إلى 1.04 مليار نسمة بحلول عام 2030، فإن الهند مدعومة بالطلب المتزايد على منتجات النوم الجيد وحلول الأَسِرَّة الحديثة، وتشهد الصناعة تدفقًا من البائعين والموردين والشركاء، مما يعزز الابتكار وتوسيع السوق.
تمكين التواصل وتبادل المعرفة
يستضيف الحدث مجموعة متنوعة من تعريفات الحضور بين مختلف الشركات B2B، بما في ذلك مصنعي المراتب والوسائد، ومصنعي مستلزمات النوم، والبائعين والمصدرين، والمستوردين والتجار في تكنولوجيا المراتب، ومصدري ومستوردي المراتب، ومستوردي مواد المراتب، ومصنعي الأثاث المنجد، وموردي مواد التنجيد، ومصنعي الأثاث الناعم والمقاعد، ويقدم المعرض أيضًا منتدى المؤتمر بهدف تحقيق أقصى قدر من الفائدة وتعزيز التعاون بين المتخصصين في الصناعة.
سجل حضورك من هنا.
لمزيد من المعلومات حول تفاصيل العرض أو الحضور:
Kalyan Vedanth
[email protected]
+91 76191 63082
للصحافة والعلاقات العامة:
Heena Jabeen
[email protected]
الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2304062/India_Mattresstech_Upholstery_Supplies_Expo_2024.jpg
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