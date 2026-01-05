الأجهزة الذكية القابلة للارتداء للمسلمين تحجز مكانها على الساحة العالمية في CES مع كشف iQIBLA عن الجيل الثالث من منتجاتها

مع شحن أكثر من 3.5 مليون جهاز واعتماد واسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تستعرض iQIBLA أجهزة ذكية مخصصة للعبادة اليومية ومتابعة الصحة وبيئات الحج والعمرة.

لاس فيغاس, 5 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في معرض CES 2026، تظهر تقنيات الأجهزة الذكية الموجهة للمسلمين إلى جانب أبرز العلامات العالمية في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، وذلك مع كشف iQIBLA عن الجيل الثالث من أجهزتها الذكية. وتغطي المنتجات المعروضة مجالات الممارسة الدينية اليومية، والمراقبة الصحية المستمرة، والبيئات التي تتطلب جهداً بدنياً مرتفعاً، في مؤشر على توجه متزايد نحو تصميم الأجهزة المتصلة بما يراعي السياقات الثقافية والبيئية الفعلية.

iQIBLA third-generation smart wearables: Zikr Ring J03 smart ring, Qwatch S6 smart watch, and Hajj Band.

تأسست iQIBLA قبل خمس سنوات، وأطلقت فئة خاتم الذكر الذكي، قبل أن تتجاوز شحناتها العالمية 3.5 مليون جهاز، مع تسجيل معدلات اعتماد قوية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، إضافة إلى انتشار أوسع في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وتبرز مشاركة الشركة في CES تنامي حجم وتأثير تقنيات المستهلك الموجهة للمجتمعات الإسلامية ضمن قطاع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء عالمياً.

ومن بين المنتجات المعروضة خاتم الذكر Zikr Ring J03، وهو الجيل الثالث من الخاتم الذكي من iQIBLA، وأول جهاز من نوعه يدمج خاصية تحديد اتجاه القبلة في خاتم قابل للارتداء. وقد صُمم الخاتم للاستخدام المستمر وغير الملفت، ويدعم تسع قنوات للذكر، والتحكم باللمس، وعرض النصوص، والتنبيه لمواقيت الصلاة، إلى جانب تتبع النشاط اليومي، ما يتيح ارتداءه أثناء الصلاة وطوال اليوم دون انقطاع.

كما تعرض الشركة ساعة Qwatch S6، وهي ساعة ذكية من الجيل الثالث تعمل بتقنية البلوتوث ومزوّدة بمستشعرات طبية. وتقوم الساعة بمراقبة نبض القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وجودة النوم، والنشاط البدني، والتنبيه عند الجلوس لفترات طويلة. وإلى جانب الوظائف الصحية، تشمل الساعة إمكانية الوصول إلى المصحف الشريف، والتنبيه لمواقيت الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة، وعداد التسبيح، وقنوات متعددة للذكر، والتقويم الهجري.

وتكتمل مجموعة المنتجات مع سوار Hajj Band، الذي تم تطويره خصيصاً للحج والعمرة والأنشطة التي تتطلب جهداً بدنياً عالياً. ويقوم السوار بجمع البيانات الحيوية بشكل مستمر، ورفع المعلومات الصحية في الوقت الفعلي، وإصدار تنبيهات مع ارتفاع مستوى الإجهاد البدني، لدعم المستخدمين أثناء المشي الطويل، والتعرض للحرارة، والتنقل في البيئات المزدحمة.

وقال مؤسس iQIBLA: "منذ البداية، كان تركيزنا على تطوير تقنيات تندمج بشكل طبيعي في الحياة اليومية. العديد من حالات الاستخدام الواقعية لدينا تنطلق مباشرة من احتياجات المنطقة في الشرق الأوسط. ويمنحنا معرض CES منصة لعرض هذه المنتجات ضمن نطاق أوسع لتقنيات المستهلك العالمي."

وتقوم iQIBLA حالياً بتسويق منتجاتها في عدة أسواق دولية، مع مواصلة توسيع محفظتها من الأجهزة المتصلة، مع التركيز على التصميم العملي الذي يدعم الممارسة الدينية اليومية والصحة الشخصية.

