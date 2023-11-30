الأدلة العلمية تثبت فعالية الجينسنغ الأحمر الطبيعي في تخفيف أعراض الانسحاب والإدمان المرتبطة بإدمان المخدرات

سيول، كوريا الجنوبية, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- في أكتوبر الماضي، في مؤتمر الجمعية الكورية للجينسنغ الذي عُقد في سيول، تم الكشف عن أن الجينسنغ الأحمر يحظى بالملاحظة لقدرته الكبيرة على المساعدة في تقليل الاعتماد الناتج عن إدمان المخدرات. اكتشفت الأستاذة أوه ساي كوان من كلية الطب بجامعة إيهوا للإناث أن تناول الجينسنغ الأحمر يقلل من إدمان المخدرات الجسدي والنفسي ويحسن أعراض الانسحاب بدرجة كبيرة. ومع تزايد خطورة المشكلة العالمية لإدمان المخدرات، فإن نتيجة البحث هذه تحظى بالمزيد من الترقب.

Red Ginseng’s Potential as a Natural Treatment for Improving Withdrawal Symptoms and Dependency due to Drug Addiction Proven Scientifically

وفقًا لـ "تقرير المخدرات العالمي لعام 2023،" ارتفع عدد متعاطي المخدرات في جميع أنحاء العالم بنسبة 23.3% عما كان عليه قبل عشر سنوات ليصل إلى 296 مليونًا في عام 2021. وعلى الرغم من كونه مسكنًا طبيًا، إلا أن الفنتانيل الذي يشار إليه عادةً باسم "عقار الزومبي،" قد انتشر الآن حتى بين المراهقين، وهو تطور يبعث على القلق. وفي غياب علاج واضح للأضرار المتصاعدة لإدمان المخدرات، تجد أن الدراسة حول آثار الجينسنغ الأحمر في تحسين إدمان المخدرات جديرة بالملاحظة.

أكد فريق البحث التابع للأستاذة أوه من خلال التجارب على الفئران، أن المجموعة التجريبية التي تناولت الجينسنغ الأحمر أظهرت انخفاضًا بنسبة 50% في السلوكيات المُتَقَلِّبة التي تشير إلى الإدمان الجسدي مقارنة بالمجموعة الضابطة في أثناء تناول المورفين. كما أنه في اختبار تفضيل المكان المشروط لتقييم الإدمان النفسي، سجلت المجموعة التي تناولت الجينسنغ الأحمر نسبة إدمان أقل بنحو ثلاثة مرات من المجموعة الضابطة، مما قلل بشدة من الاعتماد النفسي على المخدرات الناجم عن الإدمان.

بالإضافة إلى ذلك كشفت الدراسة عن وجود صلة بين الجينسنغ الأحمر وإزالة السموم من الكبد. كما أن الجلوتاثيون الموجود في الكبد والذي يشارك في إزالة السموم أظهر معافاةً في المجموعة التي تناولت الجينسنغ الأحمر، والذي كان قد انخفض بسبب إدمان المورفين، مما يشير إلى تحسن بنسبة 90% مقارنة بالمجموعة الضابطة.

اُجريت الدراسات على تأثير الجينسنغ الأحمر في تحسين وظائف الكبد باستمرار. وفي المؤتمر الأكاديمي للجمعية الكورية لعلوم الغذاء والتغذية الذي عقد في بوسان في شهر أكتوبر، قُدِّمَت نتائج بحثية مهمة حول تحسين مرض الكبد الدهني غير الكحولي عن طريق تناول الجينسنغ الأحمر. وأكدت التجارب البشرية التي اُجريت على 94 مريضًا أن تناول الجينسنغ الأحمر ينظم ميكروبات الأمعاء مما يزيد من البكتيريا النافعة ويقلل من البكتيريا الضارة، وبالتالي تحسين الكبد التالفة.

لذلك تثبت هذه الدراسة فائدة الجينسنغ الأحمر علميًا في علاج إدمان المخدرات وتؤكد قدرته كعلاج طبيعي للإدمان، مما يمثل إنجازًا كبيرًا.