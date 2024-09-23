الإبداع بالفطرة: أطلقت هواوي نشاط الإبداع العالمي GoPaint لعام 2024

برشلونة، إسبانيا، 23 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- أطلقت هواوي رسمياً في 19 سبتمبر نشاط الإبداع العالمي GoPaint لعام 2024 تحت عنوان "الإبداع بالفطرة". يمكن لعشاق الرسم من يوم الافتتاح إلى 31 ديسمبر 2024 مشاركة أعمالهم الفنية الرقمية الفريدة من جميع أنحاء العالم على منصة مجتمع HUAWEI.
مع أجهزة HUAWEI MatePad اللوحية الخاصة بهم، والمصممة خصيصًا لإثارة الإبداع، يمكن للمستهلكين العالميين إحياء مفهوم "خلق الجمال" بأنفسهم. يدعو نشاط الإبداع العالمي GoPaint من HUAWEI الفنانين الطموحين إلى إطلاق العنان لمكامن الإبداع بداخلهم وأن يستمروا بملاحقة الإلهام.
ولقد زُوّد جهازي HUAWEI MatePad Pro بقياس 12.2 بوصة و HUAWEI MatePad 12 X الجديدين بأجهزة قوية، ويقدّمان لنا تجربة كتابة ورسم محسَّنة لتتوافق مع أحدث نسخة من تطبيق GoPaint. يوفر محرك الفرشاة الاحترافي للتطبيق وخيارات أقمشة اللوحة المتنوعة ومحرك طلاء FangTianبنسخته 2.0 تجربة إبداعية سلسة وأصيلة وسهلة الاستخدام.
ينقسم النشاط إلى خمس مجموعات، مع مواضيع فن الخيال العلمي، والتصميم والأزياء، والفن السردي، والرسم المتطور، والألوان المائية الرقمية والحبر. تعرف على المزيد في الموقع الرسمي واستعد للرسم على جهازك اللوحي HUAWEI MatePad[1]!
يمكنك الفوز في نشاط الإبداع العالمي GoPaint من HUAWEI بفرصة عرض أعمالك الفنية في جميع أنحاء العالم وفي زوايا مخصصة في التطبيقات. سيكون لديك أيضًا الفرصة لمشاركة رحلتك الإبداعية في مقابلات الفيديو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي:
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