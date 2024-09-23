الإبداع بالفطرة: أطلقت هواوي نشاط الإبداع العالمي GoPaint لعام 2024

ولقد زُوّد جهازي HUAWEI MatePad Pro بقياس 12.2 بوصة و HUAWEI MatePad 12 X الجديدين بأجهزة قوية، ويقدّمان لنا تجربة كتابة ورسم محسَّنة لتتوافق مع أحدث نسخة من تطبيق GoPaint. يوفر محرك الفرشاة الاحترافي للتطبيق وخيارات أقمشة اللوحة المتنوعة ومحرك طلاء FangTian بنسخته 2.0 تجربة إبداعية سلسة وأصيلة وسهلة الاستخدام.

ينقسم النشاط إلى خمس مجموعات، مع مواضيع فن الخيال العلمي، والتصميم والأزياء، والفن السردي، والرسم المتطور، والألوان المائية الرقمية والحبر. تعرف على المزيد في الموقع الرسمي واستعد للرسم على جهازك اللوحي HUAWEI MatePad[1]!

يمكنك الفوز في نشاط الإبداع العالمي GoPaint من HUAWEI بفرصة عرض أعمالك الفنية في جميع أنحاء العالم وفي زوايا مخصصة في التطبيقات. سيكون لديك أيضًا الفرصة لمشاركة رحلتك الإبداعية في مقابلات الفيديو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي:

https://consumer.huawei.com/en/campaign/gopaint/

[1] تعد أجهزة MatePad اللوحية التي تدعم تطبيق GoPaint إلزامية، مثل HUAWEI MatePad Pro 13.2 و HUAWEI MatePad 11.5S و HUAWEI MatePad Pro 12.2 و HUAWEI MatePad 12 X.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510585/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_2.jpg

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