الإبداع بالفطرة: أطلقت هواوي نشاط الإبداع العالمي GoPaint لعام 2024

صدر عن

HUAWEI

23 سبتمبر, 2024, 16:08 AST

 

برشلونة، إسبانيا، 23 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- أطلقت هواوي رسمياً في 19 سبتمبر نشاط الإبداع العالمي GoPaint لعام 2024 تحت عنوان "الإبداع بالفطرة". يمكن لعشاق الرسم من يوم الافتتاح إلى 31 ديسمبر 2024 مشاركة أعمالهم الفنية الرقمية الفريدة من جميع أنحاء العالم على منصة مجتمع HUAWEI.

مع أجهزة HUAWEI MatePad اللوحية الخاصة بهم، والمصممة خصيصًا لإثارة الإبداع، يمكن للمستهلكين العالميين إحياء مفهوم "خلق الجمال" بأنفسهم. يدعو نشاط الإبداع العالمي GoPaint من HUAWEI الفنانين الطموحين إلى إطلاق العنان لمكامن الإبداع بداخلهم وأن يستمروا بملاحقة الإلهام.

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ولقد زُوّد جهازي HUAWEI MatePad Pro بقياس 12.2 بوصة و HUAWEI MatePad 12 X الجديدين بأجهزة قوية، ويقدّمان لنا تجربة كتابة ورسم محسَّنة لتتوافق مع أحدث نسخة من تطبيق GoPaint. يوفر محرك الفرشاة الاحترافي للتطبيق وخيارات أقمشة اللوحة المتنوعة ومحرك طلاء FangTian بنسخته 2.0 تجربة إبداعية سلسة وأصيلة وسهلة الاستخدام.

ينقسم النشاط إلى خمس مجموعات، مع مواضيع فن الخيال العلمي، والتصميم والأزياء، والفن السردي، والرسم المتطور، والألوان المائية الرقمية والحبر. تعرف على المزيد في الموقع الرسمي واستعد للرسم على جهازك اللوحي HUAWEI MatePad[1]!

يمكنك الفوز في نشاط الإبداع العالمي GoPaint من HUAWEI بفرصة عرض أعمالك الفنية في جميع أنحاء العالم وفي زوايا مخصصة في التطبيقات. سيكون لديك أيضًا الفرصة لمشاركة رحلتك الإبداعية في مقابلات الفيديو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: 

https://consumer.huawei.com/en/campaign/gopaint/

[1] تعد أجهزة MatePad اللوحية التي تدعم تطبيق GoPaint إلزامية، مثل HUAWEI MatePad Pro 13.2 و HUAWEI MatePad 11.5S و HUAWEI MatePad Pro 12.2 و HUAWEI MatePad 12 X.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510583/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510584/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510585/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510586/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_3.jpg

للتواصل: [email protected]

 

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