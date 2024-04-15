الإصدار المطوّر من تطبيق SquaredFinancial للتداول عبر الهاتف المحمول متاح الآن

فيكتوريا، سيشيل, 15 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ --

الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية SquaredFinancial تطلق أحدث إصدار من تطبيقها الشامل للهاتف المحمول. وتهدف هذه المنصة من الجيل التالي إلى تمكين المستثمرين من التداول في أي وقت أينما ذهبوا، وتقدم لهم تجربة سلسة ومتعددة القنوات تركز على العملاء. وتم تصميم التطبيق ليناسب الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل Android وiOS، ويمكن للمستخدمين تنزيله مجانًا من متجر Apple Store ومتجر Google Play Store.

SquaredFinancial Mobile App

منذ إنشائها في العام 2005 ومع ما يناهز العقدين من الخبرة في صناعة التكنولوجيا المالية، اعتمدت شركة SquaredFinancial على التكنولوجيا لتقديم خدمة عالية الجودة لعملائها من خلفيات مختلفة. ويمكن للمستخدمين المهتمين بالاستثمار والتداول استخدام أحدث تطبيق أطلقته الشركة للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات. أما واجهة المستخدم البديهية للتطبيق والملاحة فتجعلان التداول عبر الإنترنت بسيطًا وفي متناول مستثمر التجزئة العادي. وبفضل هذا النهج المتكامل الذي يميز التطبيق، يمكن للعميل إدارة حسابه التداولي، وكذلك إدارة محفظته ومحفظة بطاقة Visa وتحاويله المالية، وكل ذلك عبر تطبيق واحد.

نبذة عن شركة SquaredFinancial

تعد شركة SquaredFinancial شركة تكنولوجيا مالية ذات رأسمال جيد تأسست في عام 2005. وتهدف إلى أن تصبح سوقًا شاملاً يلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. ومع حوالي عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، فإنها تقدم حلولًا عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية بديهية ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وولعهم بالتداول وإعادة تشكيل مشهد القطاع. كشركة منظمة، توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت للمستثمرين مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات من فئات مختلفة من الأصول. وأطلقت الشركة مؤخرًا تطبيق التداول الخاص بها للهاتف المحمول وحساب الإيداع الثابت المبتكر.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2384480/SquaredFinancial_Mobile_App.jpg