الإعلان عن Cognizant Flowsource™‎، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الهندسة الحديثة

توفر المنصة طريقة متكاملة وشاملة لتتبع كل مرحلة من مراحل دورة حياة تسليم البرامج وإسراعها

تينيك، نيوجيرسي، 1 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- اليوم، أعلنت شركة Cognizant (رمزها في Nasdaq: CTSH) عن منصة يدعمها الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)، بعنوان Cognizant Flowsource™️‎، والتي تهدف إلى تحسين الجيل القادم من هندسة البرمجيات للمؤسسات. تدمج Cognizant Flowsource بين كل مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات على نحو يتضمن الأصول والأدوات الرقمية، لمساعدة فرق الهندسة المتعددة الوظائف في تقديم تعليمات برمجية عالية الجودة بشكل أسرع، مع زيادة التحكم والشفافية.

وفيما يتحول كل عمل تجاري إلى عمل تكنولوجي، فإن ديناميكيات السوق تتطور بسرعة. تتطلب التكنولوجيا الناشئة والوافدون التنافسيون ومتطلبات العملاء الجدد من المؤسسات تحقيق التغيير بالوتيرة التي غالبًا ما لا يمكن الوصول إليها، بسبب تعقيد بنياتها التكنولوجية والاستخدام غير المنتظم للعمليات الهندسية الحديثة، فضلاً عن الديون والتكاليف القديمة.

وعن ذلك، يقول Prasad Sankaran، نائب الرئيس التنفيذي لهندسة البرمجيات والمنصة في Cognizant: "في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، يؤدي السعي نحو الابتكار إلى إنشاء بؤرة للفرص للمؤسسات للعمل بشكل أسرع. لكن العمل بشكل أسرع يجب أن يكون مستدامًا، وينبغي ألا يؤدي "المزيد من السرعة" إلى حدوث "المزيد من المشاكل". تعالج Cognizant Flowsource هذه الحاجة المتزايدة وتساعد المؤسسات في تحسين الإنتاجية والجودة والاتساق عبر التطوير. ويثمر ذلك توفير وقت أفضل لتسويق المنتجات والخدمات الجديدة والمبتكرة، فضلاً عن التحسينات في الحجم التي يمكن أن تمكن هذه الشركات من البقاء في طليعة مشهد المنافسة."

توفر Cognizant Flowsource منصة هندسية موحدة تربط بين أعمال أصحاب المصلحة جميعًا في مجال توفير البرمجيات ومجتمع التطوير بصفة عامة. ويتم دمج الأدوات التي تدعم الذكاء الاصطناعي وتنسيق العمليات في كل مراحل وجوانب تجربة المطور، ما يتيح لأعضاء الفريق العمل بشكل أسرع وبمزيد من التركيز بطريقة قابلة للقياس كمًا وكيفًا. على سبيل المثال، يمكن للفرق الاعتماد على الخدمة الذاتية باستخدام القوالب لتوفير التعليمات البرمجية والبيئات، وأتمتة الاختبار والتوثيق، والاستفادة من قواعد المعرفة المؤسسية لدفع عملية إعادة استخدام التعليمات البرمجية والمكونات، وتسريع عمليات الترميز من خلال الاستعانة بمساعدين مدربين.

وقال Mukesh Dialani، نائب رئيس أبحاث IDC للهندسة الرقمية وخدمات التكنولوجيا التشغيلية: "تتخطى Cognizant Flowsource تحقيق الزيادات الإنتاجية، وتصبو إلى ضمان إخراج تعليمات برمجية عالية الجودة من خلال ممارسات مضمنة ومصممة جيدًا ومستويات متعددة من فحوصات الجودة. وباستخدام Cognizant Flowsource، يمكن لأصحاب المهارات التركيز على الأمور المهمة بدلاً من العمل المتكرر الذي لا يضيف قيمة لما يقدمون. إذا كنت عميلاً، فسأقدر كيف تتيح لي شركة Cognizant Flowsource تجاوز العوائق الفنية والتخلص من تلك المشكلات بشكل أسرع، حتى أتمكن من التركيز على ما يصنع فارقًا حقيقيًا في عملي."

باستخدام Cognizant Flowsource، يمكن لأصحاب المصلحة في مجال الأعمال والهندسة الحصول على مزيد من الشفافية في النظام البيئي لهندسة البرمجيات في المؤسسة. ويمكن أيضًا حل المشكلات بشكل أسرع، وفهم التأثير بوجه أفضل، مثلما يمكن تقديم الإستراتيجية بسلاسة أكبر. تعمل Cognizant Flowsource أيضًا كمنصة قابلة للتوسيع تسمح للمؤسسات بإدماج مكونات إضافية تابعة لجهات خارجية لتسريع عملياتها.

تنضم Cognizant Flowsource إلى عروض المنصات الأخرى التي طرحتها Cognizant مؤخرًا، بما في ذلك Cognizant Neuro® AI و Cognizant Neuro® IT Operations و™ Cognizant Skygrade ‎، لمساعدة المؤسسات في التعامل مع تعقيد بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها والتحديث نحو بنية سحابية أصلية.

لمزيد من المعلومات حول كيفية البدء باستخدام Cognizant Flowsource، تفضل بزيارة هذا الرابط .

تلتزم شركة Cognizant بالحفاظ على أعلى معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي، مع التركيز على السلامة والأمن والخصوصية والشفافية والشمول. للحصول على تفاصيل إضافية حول نهج Cognizant تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي والتزام الشركة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، تفضل بزيارة هذا الرابط .

معلومات عن Cognizant

تعمل Cognizant (رمزها في Nasdaq: CTSH) على هندسة الأعمال التجارية الحديثة. نساعد عملاءنا في تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب حتى يتمكنوا من البقاء في طليعة المنافسة في عالمنا السريع التغير. ومعًا، نعمل على تحسين الحياة اليومية. تعرف على كيفية حدوث ذلك على www.cognizant.com أو ‎@cognizant.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل:

الولايات المتحدة الأمريكية الاسم: Gabby Gugliocciello البريد الإلكتروني: [email protected]

أوروبا / آسيا والمحيط الهادئ الاسم: Christina Schneider البريد الإلكتروني: [email protected]

الهند الاسم: Rashmi Vasisht البريد الإلكتروني: rashmi.vasisht@cognizant.com