الإعلان عن إطلاق منصة Bruce ATS™: حقبة جديدة في عالم التداول خارج الساعات التقليدية

تستفيد من منصة Nasdaq المتقدمة والموثوقة لتوفير تجربة تداول رائدة في الصناعة للمشاركين في السوق

شيكاغو، 11 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة PEAK6 Investments أن تعلن الكشف عن خطط إطلاق منصة Bruce ATS، وهي نظام تداول بديل (ATS) يهدف إلى إحداث ثورة في عالم التداول خارج الساعات التقليدية، وسيتم تشغيل هذه المنصة بواسطة شركة Bruce Markets LLC (المعروفة باسم "Bruce ATS"). توفر المنصة الجديدة، التي تخضع حالياً للموافقات التنظيمية اللازمة، للمستثمرين وصولاً آمناً وموثوقاً إلى الأسواق الأمريكية خارج ساعات التداول التقليدية. وتعتمد المنصة على تقنية Nasdaq الرائدة في الصناعة لضمان توفير تداول فعال وقوي وعادل.

تم تطوير منصة Bruce ATS™ بالتعاون مع خبراء مخضرمين في مجال التداول ومن خلال رؤى المستخدمين الأوائل الذين أدركوا ضرورة الحاجة إلى حلول مبتكرة للتداول خارج الساعات التقليدية. ويتألف الفريق المؤسس للمنصة من قادة كبار يتمتعون بخبرة واسعة في مجال التداول، مما يضمن توفر تكنولوجيا متقدمة قادرة على توفير تجربة تداول متميزة.

هذا وتحدث Bill Capuzzi، أحد الشركاء في شركة PEAK6 والرئيس التنفيذي CEO لشركة Apex Fintech Solutions، قائلًا: "إن إطلاق منصة Bruce ATS يعد نقطة تحول في قطاع التداول الحالي". وأضاف: "بفضل عقود من الخبرة وسمعة راسخة من الموثوقية، لا نكتفي بتلبية احتياجات المستثمرين اليوم، بل نضع أيضًا معايير جديدة لتجارب السوق في المستقبل. يتمثل التزامنا في فتح آفاق جديدة، وتمكين المستثمرين من الانخراط المستمر والسلس مع الأسواق، وضمان قدرتهم على الاستجابة لحركات السوق في أي وقت ومن أي مكان".

من المقرر أن تكون المنصة متاحة للتداول من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:00 مساءً وحتى 4:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة EST، مع خطط لتوسيع نطاق الخدمة مستقبلاً.

الميزات الرئيسية لمنصة Bruce ATS™:

منصة تداول قوية وموثوقة.

وصول مبسط عبر واجهات برمجة تطبيقات APIs معتمدة في قطاع التداول لإدارة الطلبات وبيانات السوق.

خبرة متميزة في إدارة العمليات المؤسسية لتقليل إلغاء الطلبات وتقليل حالات فشل التداول.

وفي هذا الصدد، صرح Magnus Haglind، النائب الأول لرئيس قسم تكنولوجيا الأسواق في Nasdaq، قائلًا: "هناك زيادة مطردة في الطلب على تمديد ساعات التداول بين المستثمرين العالميين، ونحن متحمسون للتعاون مع منصة Bruce ATS للمساهمة في إنشاء هذا السوق الهام وتنميته". وأكمل قائلًا: "لطالما تم استخدام تقنية التداول الخاصة بنا لدعم عمليات التداول التي تتم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 24/7 في أسواق الأصول الرقمية، ويسعدنا توسيع هذا الدعم ليشمل مجموعة أوسع من فئات الأصول".

لا يقتصر دور منصة Bruce ATS™ على تغيير الأطر الزمنية لعمليات التداول فحسب، بل إنها توسع آفاق الاستثمار على مستوى العالم:

خدمة أسواق شرق وجنوب آسيا : تتيح الوصول إلى الأسواق الأمريكية في ساعات الصباح لمدن مثل مومباي، وبكين، وسيول.

جذب قاعدة واسعة من المستثمرين : تلبي الطلب المتزايد على ساعات التداول غير التقليدية، مما يجذب مستثمرين جدد.

التوافق مع تطلعات أسواق العملات الرقمية : التوجه نحو تقديم إمكانية التداول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 24/7 بما يتماشى مع توقعات متداولي العملات الرقمية عند انتقالهم للاستثمار في الأوراق المالية التقليدية.

قال Connor Coughlin، الرئيس التنفيذي لقسم الشؤون التجارية في Apex Fintech Solutions: "إن تكامل منصة Bruce ATS مع منصة Apex Fintech Solutions يضمن للمستخدمين تجربة تداول قوية وسهلة الاستخدام". وأكمل: "مع اقتراب إطلاق منصة Bruce، يسعدنا أن نعلن أن عملاء Apex سيحظون بإمكانية الوصول إلى هذه المنصة المبتكرة من اليوم الأول، مما يؤكد التزامنا بتقديم حلول مالية متطورة تعزز من مرونة التداول وإمكانية الوصول إليه".

تسعى منصة Bruce ATS™، بمجرد الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة، إلى تحديد معايير جديدة للتداول خارج ساعات العمل التقليدية من خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة في مجال الوساطة، والتسوية المالية، وإدارة العمليات المؤسسية، والامتثال، مدعومة باستقرار كيانات مرموقة قادرة على إدارة أحجام تداول كبيرة بكفاءة.

شركة Bruce Markets LLC (المعروفة باسم "Bruce") هي شركة وساطة مسجلة وعضو في وكالتي FINRA وSIPC. وتخطط، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، لتشغيل نظام تداول بديل (ATS) يوفر خدمات السيولة وتنفيذ الصفقات في أسهم الأسواق الوطنية NMS خلال ساعات التداول الممتدة من الساعة 8:00 مساءً إلى 4:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة ET. يمكن الاطلاع على تقرير FINRA BrokerCheck الخاص بمنصة Bruce ATS عبر الرابط التالي: https://brokercheck.finra.org/firm/summary/300209

نبذة عن شركة PEAK6

تستخدم شركة PEAK6 التكنولوجيا للبحث عن طرق مبتكرة لتحسين الأداء. بدأت الشركة أول حلولها التقنية في عام 1997 من خلال تطوير نظام يهدف إلى تحسين تداول الخيارات، ومنذ ذلك الحين، تم تطبيق نفس النهج عبر مجموعة واسعة من الصناعات، وفئات الأصول، ومراحل الأعمال لتحقيق نتائج متميزة باستمرار. وتسعى شركة PEAK6 اليوم لاقتناص الفرص التحولية من خلال تقديم رأس المال والدعم الاستراتيجي لرواد الأعمال والشركات ذات الرؤى المستقبلية.

تشمل العلامات التجارية الأساسية لشركة PEAK6 كلًا من PEAK6 Capital Management، وPEAK6 Strategic Capital، وApex Fintech Solutions، وكذلك We Insure، وFOCUS، وZogo، إلى جانب كلًا من Evil Geniuses، وPoker Power.

هذا وتملك شركة PEAK6 Investments وشركاتها التابعة شركة Apex Fintech Solutions.