الإعلان عن الفائزين بجائزة Tang لعام 2024 تكريم ستة من أصحاب الرؤى العالميين في تايوان سبتمبر القادم

تايبيه, 24 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تم الإعلان عن الفائزين بجائزة Tang المرموقة لعام 2024، تقديرًا لمساهماتهم المتميزة في مختلف المجالات. مُنِحت جائزة Tang في التنمية المستدامة للكيميائي الأمريكي Omar M. Yaghi. في مجال العلوم الصيدلانية الحيوية، مُنِحت الجائزة بشكل مشترك إلى Joel F. Habener وSvetlana Mojsov وJens Juul Holst. تم تكريم البروفيسور الجامعي الفخري Hsu Cho-yun من جامعة بيتسبرغ والأكاديمي في Academia Sinica بجائزة Tang في علم الصينيات. حصلت Mary Robinson، محامية سابقة وعضو في مجلس الشيوخ، والرئيسة السابقة لأيرلندا، والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والرئيس الحالي لـمنظمة الشيوخ، على جائزة Tang في سيادة القانون. يتم تكريم هؤلاء الفائزين الستة المتميزين رسمياً في حفل يُعقد في تايوان في سبتمبر القادم.

2024 Tang Prize Laureates Announced: Six Global Visionaries to Be Honored in Taiwan This September

مُنحت جائزة Tang في التنمية المستدامة إلى Omar M. Yaghi، لمساهماته الاستثنائية في التنمية المستدامة، ولا سيما عمله الرائد في الأطر المعدنية العضوية (MOFs) وغيرها من الأُطر فائقة المسامية التي يمكن تصميمها لاحتجاز الكربون والهيدروجين و تخزين غاز الميثان، وجمع المياه من الهواء الصحراوي. أحدثت أبحاثه ثورة في مجال الكيمياء وعلوم المواد، حيث قدمت حلولًا تحويلية للتنمية المستدامة من خلال إنشاء مواد قابلة للتخصيص ذات خصائص استثنائية.

حصل البروفيسور Joel F. Habener والبروفيسور Svetlana Mojsov والبروفيسور Jens Juul Holst على جائزة Tang في العلوم الصيدلانية الحيوية، لاكتشاف (GLP-1 (7-37 كعامل محفز للأنسولين وتطوير أدوية مضادة للسكري ومضادة للسمنة تعتمد في تصنيعها على (GLP-1 (7-37.

حصل أستاذ الجامعة الفخري Hsu Cho-yun على جائزة Tang في علم الصينيات لمساهماته الاستثنائية في مجال علم الصينيات. تميزت مسيرة البروفيسور Hsu الأكاديمية اللامعة بنهجه الشامل في دراسة التاريخ الصيني القديم، حيث تَمكن من استكشاف دمج التبادلات الثقافية والفكرية بين الصين والعالم. بفضل سعة الاطلاع العميقة وروحه العامة التي لا تتزعزع، يُجسد البروفيسور Hsu عالم الصينيات المثالي، الذي يمتلك إحساسًا تاريخيًا عميقًا ورؤية دنيوية واسعة.

مُنِحت جائزة Tang في سيادة القانون للبروفيسور Mary Robinson، تقديرًا "لدفاعها القوي عن الفئات الأكثر حرمانًا في مختلف المجالات، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وتخفيف حدة الفقر، وحقوق الإنسان، والعدالة المناخية". على وجه الخصوص، أشارت لجنة الاختيار إلى أن "مساعيها الحماسية أظهرت مزيجًا فعالًا من الفطنة القانونية والحلول العملية". كما أشارت اللجنة إلى أنها "قامت على المستويين المحلي والدولي، القانوني والسياسي، بتحويل وتوسيع المواقف المختلفة التي عملت فيها لتعزيز سيادة القانون بشكل مبتكر".

نبذة عن جائزة Tang

منذ ظهور العولمة، تمكنت البشرية من الاستمتاع بالراحة التي أحدثها تقدم الحضارة الإنسانية والعلوم. ومع ذلك، ظهرت العديد من التحديات، مثل تغير المناخ، وظهور الأمراض المعدية الجديدة، وفجوة الثروة، والتدهور الأخلاقي. في ظل هذه الخلفية، أنشأ الدكتور Samuel Yin جائزة Tang في ديسمبر 2012. وتتكون من أربع فئات من الجوائز، وهي التنمية المستدامة، وعلوم الصيدلة الحيوية، وعلم الصينيات، وسيادة القانون. كل عامين، تختار أربع لجان اختيار مستقلة ومهنية، تضم العديد من الخبراء والعلماء والفائزين بجائزة نوبل المشهورين دوليًا، الحائزين على جائزة Tang من الأشخاص الذين أثروا على العالم وأسهموا بشكل كبير في العالم، بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو الجنس. يتم تخصيص جائزة نقدية بقيمة 50 مليون دولار تايواني جديد (حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي) لكل فئة، حيث يتم تخصيص 10 ملايين دولار تايواني جديد (حوالي 0.35 مليون دولار أمريكي) منها كمنحة بحثية تهدف إلى تشجيع المهنيين في كل مجال على دراسة احتياجات البشرية الأكثر إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، وأن يصبحوا قوى رائدة في تطوير المجتمع البشري من خلال نتائجهم البحثية المتميزة ومشاركتهم المدنية النشطة.