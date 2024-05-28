الإعلان عن الفائزين في نهائي مسابقة Huawei ICT العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023-2024

شينزين، الصين، 28 مايو 2024 /PRNewswire/ -- عُقِدَ في 26 مايو، حفل ختام وتوزيع الجوائز لنهائي مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Huawei ICT 2023-2024 العالمية في شينزين. جذبت مسابقة هذا العام أكثر من 170 ألف طالب من أكثر من 2,000 جامعة وكلية في نحو 80 دولة ومنطقة، مما يجعلها أكبر مسابقة حضورية منذ إطلاقها، وقد نجح أكثر من 160 فريقًا، بمجموع 470 متسابقًا من 49 دولة ومنطقة مختلفة، من خلال المسابقات الوطنية والإقليمية في الوصول إلى النهائي العالمي لهذا العام، الذي أقيم في شينزين خلال الفترة 23-26 مايو.

Closing and awards ceremony

وفاز 19 فريقًا من تسع دول هي؛ (الجزائر والصين ونيجيريا وباكستان وبولندا والفلبين وتنزانيا وتركيا وأوغندا) بالجوائز الكبرى لمنافسات التدريب والابتكار، بعد منافسات شرسة، حيث فاز فريق من باكستان بجائزة الأفضل شعبية في وسائل التواصل الاجتماعي، وحصل فريقان من الصين والمغرب على جائزة التنمية الخضراء، وتم منح جائزة النساء في التكنولوجيا لأربعة فرق من كينيا وماليزيا والمغرب وأوغندا، كما فاز فريقين من الصين والفلبين بجائزة التكنولوجيا للجميع للشمول الرقمي TECH4ALL Digital Inclusion Award.

وقال Zhou Hong، رئيس معهد Huawei للبحوث الاستراتيجية: "تؤمن Huawei أنه من الضروري ضمان إتاحة التقنيات الرقمية للجميع، للتأكد من أن الجميع يمكنهم الاستمتاع حقًا بفوائد الرقمنة بينما تحقق هذه التقنيات تقدمًا جذريًا."

وقالت Stefania Giannini، المدير العام المساعد لشؤون التعليم في اليونسكو UNESCO، في رسالة فيديو: "تعمل اليونسكو على دعم الحقوق الأساسية والتنوير لكل متعلم ومعلم عند استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي AI، وتعزيز مستقبل رقمي شامل ومنصف ومنفتح وآمن للجميع، شكرًا جزيلًا للشركاء مثل Huawei على دعمهم طويل الأمد."

وصرح Ritchie Peng، رئيس قسم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الأعمال في Huawei، قائلًا: "إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الركن الأساسي في العالم الذكي، ومن خلال مسابقة Huawei ICT لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نهدف إلى تزويد الطلاب بمنصة عالمية للتنافس وتبادل الأفكار."

وفي نفس اليوم، عقدت Huawei أيضًا قمة تسريع التحول التعليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلال القمة، منحت Huawei لقب "المعلم الأكثر قيمة في أكاديمية Huawei لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم" لأربع وعشرين مدرب، وتهدف الجوائز، التي يتم منحها لأول مرة هذا العام، إلى إظهار الامتنان للمساهمات المهمة التي قدمها المعلمون لتنمية المواهب، وتقديمهم كنماذج يحتذى بها لتُبرز كيف يمكن لألمع العقول أن تنمو بشكل أكثر إشراقًا، وتساعد نماذج القدوة في دفع التنمية المستدامة للنظام البيئي للمواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مسابقة Huawei لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي مسابقة سنوية تعقدها Huawei لطلاب الجامعات والكليات العالمية، وتهدف Huawei من خلال المسابقة إلى منح الطلاب منصة دولية للمنافسة الصحية وتبادل الأفكار، وقد ساعدت المسابقة الطلاب منذ إطلاقها في عام 2015، على تعزيز معرفتهم ومهاراتهم العملية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع زيادة قدرتهم على الابتكار باستخدام التقنيات والمنصات الجديدة أيضًا، ويعتبر الهدف النهائي للمسابقة هو تعزيز التطور التكنولوجي وتسهيل الإدماج الرقمي في جميع أنحاء العالم.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2423048/Closing_awards_ceremony.jpg