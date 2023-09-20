الإعلان عن المتحدثين في قمة BlackBerry

سيجتمع قادة الفكر من جميع أنحاء العالم في نيويورك لتعزيز مستقبل إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني

واترلو، أونتاريو, 20 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- كشفت شركة BlackBerry Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:BB وTSX:BB) اليوم عن قائمة المتحدثين الضيوف في قمة BlackBerry ، وهو أكبر حدث للشركة لهذا العام. ستعقد قمة BlackBerry في 17 أكتوبر/تشرين الأول في نيويورك في فندق Conrad New York Downtown، وستجمع قادة الفكر في مجال إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وستعرض أحدث ابتكارات الشركة.

وسيقوم جون تشين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BlackBerry، بإلقاء الكلمة الافتتاحية، حيث يقدم تحديثًا حول استراتيجية ورؤية BlackBerry، ويتبعه قادة الفكر من جميع أنحاء العالم، وهم:

جيم هاجمان سنابي، رئيس مجلس الإدارة لشركة Siemens ، ورئيس مجلس الإدارة Northvolt ، وعضو مجلس الإدارة C3.ai ، والرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة SAP

معالي السيد دانا ديزي، عضو مجلس إدارة Deutsche Bank USA دويتشه بنك الولايات المتحدة الأمريكية، SAIC ، رئيس مجلس الإدارة Intangic ، أستاذ مساعد في جامعة Carnegie Mellon

سامي خوري، رئيس المركز الكندي للأمن السيبراني

كينيث بايبل، كبير مسؤولي أمن المعلومات، وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

راج توبال، كبير مسؤولي المعلومات، وزارة الدفاع الوطني، كندا

فيليب سكوجستاد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Mercedes-Benz للأبحاث والتطوير في أمريكا الشمالية

سارة كوبر، مديرة عامة لمنتجات الصناعة، Amazon Web Services

ماوهان زونوزي، رئيس قسم الابتكار في Spotify

إنوسنت موهيزي، الرئيس التنفيذي لهيئة مجتمع المعلومات في رواندا

زينة كول، شريكة، وويندي تشو، شريكة مساعدة، شركة McKinsey & Company

كريستين لي، محررة أولى للميزات، MotorTrend

جولدي هايدر، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي

مايكل تريمبلاي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Invest Ottawa

الدكتور ستيفن جوتوالز، المدير الفني للحلول الأمنية، Adobe

وقال نيلام ساندو، الرئيس التنفيذي للتسويق، الرئيس التنفيذي لنجاح العملاء النخبة، رئيس الاستدامة في BlackBerry: "إنه لشرف كبير أن نستضيف هذه المجموعة المتميزة من العملاء والشركاء والأصدقاء كمتحدثين ضيوف في قمة BlackBerry". "إن وجهات نظرهم الحكيمة حول مستقبل إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، جنبًا إلى جنب مع ابتكارات BlackBerry، ستساعد في تشكيل وتطوير عالم موثوق به ومترابط للغاية. إن الإثارة واضحة في تجربة قمة BlackBerry التي ستمكن عملائنا من إطلاق العنان لقيمة الأعمال بثقة في العصر الرقمي."

ستكشف قمة BlackBerry عن الاتجاهات العالمية التي ستشكل مستقبل الأعمال هذا العقد، في عالم مدفوع بالتطورات التكنولوجية السريعة والمتأثر بعجز الثقة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، سيختبر الحاضرون تقنيات جديدة لاحتياجاتهم في مجال إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، بما في ذلك ذكاء الحافة والأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة والحلول الكمومية والمنصات من الحافة إلى السحابة والمزيد.

للتسجيل، وعرض جدول أعمال الحدث بالتفصيل، ولتكون أول من يعرف عندما نعلن عن المزيد من المتحدثين وتجارب الأحداث، تفضل بزيارة BlackBerry.com/Summit .

نبذة عن BlackBerry

شركة BlackBerry (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:BB وTSX:BB) توفر برامج وخدمات أمنية ذكية للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. تؤمن الشركة أكثر من 500 مليون نقطة نهاية بما في ذلك أكثر من 235 مليون مركبة. الشركة التي يقع مقرها في واترلو، أونتاريو، تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والسلامة وحلول خصوصية البيانات، وهي شركة رائدة في مجالات إدارة نقاط النهاية وأمن نقاط النهاية والتشفير والأنظمة المدمجة. رؤية BlackBerry واضحة - وهي تأمين مستقبل متصل يمكنك الوثوق به.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة BlackBerry.com وتابعنا على @BlackBerry.

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