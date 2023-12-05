الإعلان عن مركز جديد للامتياز تكمن غايته في تحفيز مسيرة تنفيذ المادة 6 من اتفاق باريس

Dr. Vinitaa Apte, Founder of Terre Policy Centre; Dr Yousef Alhorr, Founding Chairman of Global Carbon Council and the Gulf Organisation for Research & Development; and Kishor Rajhansa, Chief Operating Officer at Global Carbon Council

سيعمل مركز الامتياز في العمل المناخي الذي يتخذ من دولة قطر مقراً له على تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس

يقدم المركز الدعم للحكومات وللقطاع الخاص على صعيد بناء القدرات، والتمويل المناخي، والحلول على مستوى السياسات، وذلك من أجل تحفيز تدفق التمويل الحيوي إلى المشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 28 للمناخ ( COP28 ) أيضاً عن سجل عالمي جديد للكربون يقدم حلولاً متكاملة وفائقة التطور على صعيد السجلات الكربونية، وتطوير منهجيات جديدة حول حجز الكربون وتخزينه والحلول القائمة على الطبيعة

دبي, 5 ديسمبر 2023 – أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، وهي المنظمة الأم للمجلس العالمي للبصمة الكربونية – البرنامج الدولي المعني بأرصدة الكربون والتنمية المستدامة – اليوم عن إطلاق مركز جديد للامتياز في العمل المناخي (CACE) بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ. ويندرج إطلاق المركز في إطار المبادرات الجديدة الخاصة بالأسواق الكربونية التي ستساهم في طموحات الحياد الكربوني العالمية.

يقدم مركز الامتياز في العمل المناخي حزمة شاملة من الحلول الفعالة لدعم الحكومات والقطاع الخاص في الجهود الرامية إلى تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. سيقدم المركز المساعدة الفنية للدول لدخول أسواق الكربون، ويسهل عملية تخفيض الانبعاثات وإلغائها، ويؤمن التمويل المناخي، ويضمن العائدات الاستثمارية للمستثمرين، ويستحدث المشاريع الجديدة.

يأتي إطلاق المركز الجديد في وقت ستحتاج فيه الدول النامية إلى مبلغ 4,4 تريليون دولار لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، ما يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن للقطاع الخاص أن يؤديه.

وعلق الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس ادارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: "إذا أردنا أن نعطي فرصة للعالم ليحقق الازدهار وسط حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية السائدة، فمن الضروري أن نجد السبل المبتكرة، والفعالة، والمناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل المطلوبين للمساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية. نحن بحاجة لتحفيز الاستثمار في أنشطة التخفيض، ولا شك أنه بإمكان التمويل الخاص أن يؤدي دوراً حيوياً على هذا الصعيد. وسيساهم مركز الامتياز في العمل المناخي الى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما سيساعد على تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس ويشجع على بناء منظومة بيئية تعزز التحول الاقتصادي وتسرع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون."

يتمحور تركيز المركز الجديد على ثلاث ركائز استراتيجية، هي الجهوزية لتنفيذ المادة السادسة، وتطوير سوق نتائج التخفيف المنقولة دولياً، وتسريع وتيرة الحياد الكربوني. تستفيد هذه الركائز من دعم تمكين التكنولوجيا الرقمية لضمان النزاهة والثقة وتلافي العد المزدوج في تداول نتائج التخفيف المنقولة دولياً، والشروط الوقائية البيئية والاجتماعية، والاتصالات الاستراتيجية العالمية حول الامتياز في المادة السادسة من أجل مشاركة أفضل الممارسات.

كما وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية في مؤتمر COP28 أيضاً اتفاقية مع مجموعة الأسواق البيئية العالمية للاستحواذ على حل متكامل وفائق التطور للسجلات الكربونية هو السجل العالمي للكربون، الذي يقدم منصة فريدة من نوعها لدول العالم لتتمكن من إطلاق سجلات الكربون الوطنية الخاصة بها، مستفيداً من الإطار المتين والخبرة الواسعة للمجلس العالمي للبصمة الكربونية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية عن آخر المستجدات المرتبطة بتطوير المنهجيات المبتكرة، بما فيها الإطار التنظيمي الجديد لحجز الكربون وتخزينه، والمعايير الجديدة لمشاريع الحلول القائمة على الطبيعة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.globalcarboncouncil.com/a-new-centre-of-excellence-announced-aimed-at-catalyzing-the-implementation-of-article-6-of-the-paris-agreement/.

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