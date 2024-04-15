الإعلان عن مشروع مشترك بين Kansas Modification Center وشركة وSTRATOS للصناعات

جدة، المملكة العربية السعودية والدار البيضاء، المغرب ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- اليوم، أعلن كل من Kansas Modification Center، وLLC (KMC)، وSTRATOS للصناعات، وSA (STRATOS)، وIntegrated Aerospace Alliance، وLLC (IAA)، عن تعاون رائد يهدف إلى إعادة تعريف صناعة تحويل طائرات الركاب 777-300ER إلى طائرات شحن (P2F). يسعى هذا التعاون الرسمي إلى توحيد نقاط القوة والقدرات الفريدة لصناعة الطيران سريعة التوسع في المغرب مع قدرات هندسة واعتماد طائرات 300ER-777 من ركاب إلى شحن (P2F) لدى KMC ومهارات هندسة الطيران وإصدار الشهادات وإدارة البرامج لدى IAA. سيشمل المشروع تطوير منشأة إنتاج طائرات 777-300ER من ركاب إلى شحن (P2F) في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، المغرب.

ومن خلال إنشاء ثلاث حظائر للطائرات ذات الجسم العريض في المغرب من قبل شركة STRATOS، ستكون شركة KMC في وضع يسمح لها بزيادة إنتاجها من طائرات 777-300ER من ركاب إلى شحن (P2F) بما يصل إلى ثماني طائرات إضافية سنويًا. سيسمح مشروع المغرب لشركة KMC وSTRATOS وIAA بتلبية الطلب العالمي المتزايد على طائرات الشحن 777-300ER وعملائها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. سيتم تعزيز مشروع 777-300ER من ركاب إلى شحن (P2F) في المغرب من خلال إنشاء وتشغيل حظيرة طلاء الطائرات ذات الجسم العريض من قبل شريك استراتيجي آخر لشركة STRATOS.

سيتم توفير المزيد من المعلومات حول هذا التعاون وتفاصيل المشروع في الوقت المناسب ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال التواصل مع الأفراد المذكورين أدناه. إن KMC وStratos وIAA متحمسون للآفاق التي يقدمها هذا المشروع المشترك لكل من الشركاء وصناعة الطيران في المغرب. نحن نتطلع إلى إبقاء أصحاب المصلحة والعملاء لدينا على اطلاع بالتقدم الذي أحرزناه بينما نتنقل في هذا الفصل المثير معًا.

نبذة عن شركة KMC:

أبرمت شركة KMC شراكة مع NIAR/WERX الرائدة في صناعة الطيران وجامعة ولاية ويتشيتا للحصول على شهادة النوع التكميلي (STC) للطائرة 777-300ER من ركاب إلى شحن (P2F). توظف NIAR/WERX حاليًا ما يزيد عن 800 مهندس (بمتوسط خبرة تبلغ 25 عامًا) ويبلغ إجمالي عدد الموظفين حوالي 1500 موظف. استهدفت KMC الربع الأول من عام 2025 للحصول على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على 777-300ER من ركاب إلى شحن (P2F) STC. حصلت KMC بالفعل على موافقة خطة الاعتماد الخاصة بالمشروع (PSCP) من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في ماي 2023. تعمل KMC بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لتسهيل عملية موافقة STC.

حصل برنامج تحويل 777-300ER من ركاب إلى شحن (P2F) الخاص بشركة KMC على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على خطة الاعتماد، وخطة فحص المطابقة، والإعفاءات، و6 من أصل 6 أوراق إصدار لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA). وهذا يوفر لشركة KMC مسارًا واضحًا للحصول على شهادة برنامج تحويل 777-300ER من ركاب إلى شحن (P2F) الخاص بها.

نبذة عن شركة STRATOS:

تتمثل مهمة STRATOS الأساسية في أن تصبح شركة الطيران والدفاع البارزة في المغرب وإفريقيا والتي تساهم في استراتيجية تطوير صناعة الطيران والدفاع في المملكة المغربية من خلال الاستثمار في تقنيات وخدمات الطيران والدفاع الرئيسية. أصبحت STRATOS شركة رائدة في مجال توفير الحلول والخدمات التقنية للطيران والفضاء في المنطقة، حيث تتبنى نهجًا شاملاً وتقدم حلولًا مبتكرة وخدمات هندسية وتصنيعية وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لشركات الطيران والمؤجرين وطائرات المهام الخاصة الحكومية. تشتمل محفظة STRATOS المتنوعة من شركات وشركاء الطيران على مجموعة واسعة من شركات المحفظة والشركاء الاستراتيجيين الذين يتألفون من مصنعي صناعة الطيران والدفاع ومقدمي الخدمات، فضلاً عن شركات الطيران الدولية.

نبذة عن شركة IAA:

تتخصص IAA في تقديم خدمات هندسة صناعة الطيران وإصدار الشهادات وإدارة المشاريع. تقدم IAA هذه الخدمات لمشاريع إدارة المطارات، والإكمال الداخلي للطائرات VVIP/VIP، والتصميم الداخلي للطائرات وشهادات STC. وقد شارك فريق إدارة IAA في مشاريع هندسة الطائرات والمطارات وإصدار الشهادات والتطوير التي تتراوح قيمتها بين 10 مليون دولار إلى 400 مليون دولار في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

لمزيد من المعلومات:

يمكن الحصول على معلومات إضافية عن الأنشطة المشتركة والمشروع عن طريق الاتصال بالأفراد التاليين:

مصطفى القدوم في Stratos -هاتف رقم: 627034 662 212+ أو البريد الإلكتروني: [email protected]

إيريك كيفيت (هاتف رقم: 9088 841 316 1+ أو البريد الإلكتروني: [email protected] )؛ و