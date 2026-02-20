الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى قادة العالم في منتدى "التعاون الاقتصادي العالمي" في الهند لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف

الدكتور خالد حنفي والدكتور وائل عواد يمثلان الإمارات العربية المتحدة في منتدى "التعاون الاقتصادي العالمي" لعام 2026 ، مما يعزز المشاركة العربية في الحوار الاقتصادي العالمي

مومباي ، الهند, 20 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- افتُتِح هذا الأسبوع في مومباي منتدى "التعاون الاقتصادي العالمي" لعام 2026 في الهند ، الذي عُقد من قبل "مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي" ، والذي جمع بين كبار قادة الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف وأصوات الأعمال العالمية لتشكيل أطر عملية للتعاون الاقتصادي في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.

Shri Vijay Chauthaiwale, Executive Director, FECC, and In-Charge Foreign Affairs, BJP, reads PM's message.

تم تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتدى من قبل الدكتور البروفيسور خالد حنفي ، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والدكتور وائل عواد ، المدير العام للغرفة الهندية العربية للتجارة والصناعة والزراعة، مما يؤكد عمق المشاركة الاقتصادية للهند والإمارات العربية المتحدة والمشاركة المؤسسية للعالم العربي في الحوار الاقتصادي العالمي.

انضم البروفيسور الدكتور حنفي إلى المناقشة الافتتاحية رفيعة المستوى للمنتدى حول "إعادة المواءمة العالمية الكبرى" ، وهي جلسة تدرس كيف يمكن للدول ذات السيادة والشركات العالمية أن تكتب بشكل مشترك عصرًا جديدًا من الاستقرار الاقتصادي وسط تحولات البنية التجارية وسلاسل التوريد المعدلة. شارك الدكتور عواد في مناقشات ركزت على تعزيز الروابط التجارية وتوسيع التعاون التجاري بين الهند والمنطقة العربية.

يجمع المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي عقده "مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي" بالتعاون مع وزارة الخارجية الهندية، وفود وزاريين ورجال أعمال رفيعي المستوى من الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وسيشل وسريلانكا والولايات المتحدة، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.

وصفت رسالة من رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، التي تمت قراءتها في افتتاح المنتدى ، الهند بأنها "صوت واثق وذو مصداقية للجنوب العالمي ، وتشكل المحادثات العالمية وتساهم في نظام عالمي أكثر توازنًا وشمولاً".

في خطابه الافتتاحي ، قال الدكتور "إس جايشانكار"، وزير الشؤون الخارجية: "لقد دخل العالم حقبة من عدم اليقين؛ تشهد التشكيك في الافتراضات الطويلة الأمد وتحول الأبعاد الرئيسية في وقت واحد ، سواء كانت استراتيجية أو سياسية أو اقتصادية أو تكنولوجية. في مثل هذا المشهد ، تصبح حجة إزالة المخاطر وتنويعها عبر الطيف بأكمله من المصادر إلى الإنتاج ، والأسواق ، أكثر إلحاحًا كل يوم. في هذا السياق يفترض منتدى "التعاون الاقتصادي العالمي" لعام 2026 أهمية؛ حيث يوفر منصة للتداول حول سلاسل التوريد المرنة والشراكات الموثوق بها والأطر المتوازنة للتعاون الاقتصادي العالمي. كان رد فعل الهند هو زيادة بناء القدرات الوطنية، ومعالجة تحديات النمو بشكل شامل، وإشراك الشركاء الدوليين بشكل أكثر كثافة من موقع القوة. مع التحرك نحو هدفنا "الهند المتقدمة" بحلول عام 2047 ، فإننا نسعى ليس فقط للمساهمة في النمو العالمي ، ولكن أيضًا في الاستقرار العالمي وقابلية التنبؤ والثقة."

تحمل هذه المبادئ أهمية خاصة في سياق العلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة، التي تعمقت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. يمثل "اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة" الموقع بين البلدين في عام 2022 نقطة تحول؛ حيث تقدّر التجارة الثنائية الآن بحوالي 85 مليار دولار سنويًا ، مما يجعل الهند أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة. تعكس مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى "التعاون الاقتصادي العالمي" لعام 2026 زخم هذه العلاقة واهتمام كلا البلدين بتشكيل الجيل القادم من الأطر الاقتصادية عبر الإقليمية.

وتعليقًا على أهمية المنتدى ، قال السيد "ديفيندرا فادنافيس"، فخامة رئيس وزراء "ماهاراشترا" والرئيس الراعي لـ "مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي" : "نلتقي في وقت يُعاد فيه تنظيم النظام العالمي. يعاني نمو التجارة العالمية من اضطراب كبير. تتم إعادة تنظيم سلاسل التوريد. يتم الآن تضمين القطاعات الاستراتيجية وأشباه الموصلات والطاقة والغذاء والمعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي في عقائد الأمن القومي. يتم توجيه تدفقات رأس المال بشكل متزايد من خلال المواءمة الجيوسياسية ، وليس العائدات فقط. في عصر الدولة الاقتصادية هذا ، فإن صعود الهند ليس عرضيًا؛ بل هو هيكلي، ويمثل منتدى "التعاون الاقتصادي العالمي" لعام 2026 منصة لتصميم إطار التعاون التالي. من مومباي ، وهي مدينة مبنية على التجارة البحرية وروح المبادرة والمشاركة العالمية ، دعونا نصمم نظامًا اقتصاديًا مرنًا وشاملاً ومستقرًا استراتيجيًا."

يقود المنتدى السيد "شري فيجاي تشاوتايوالي"، والسيدة "بريان غاندي مودي"، مديرة "مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي" . ويقوم على توجيهه مجلس استشاري يتألف من شخصيات رائدة في الصناعة في الهند ، بما في ذلك:

السيد "أناند ماهيندرا"، رئيس مجموعة "ماهيندرا" ( (Mahindra

السيد "بابا كالياني"، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بهارات فورج ليمتد" ( (Bharat Forge Limited

السيد "سيريل شروف"، الشريك الإداري ، شركة "سيريل أمارشاند مانجالداس" ( Cyril Amarchand (Mangaldas

السيد "عادل زينولبهاي"، الرئيس، مجموعة "نتوورك 18" ( (Network18

خلال الأيام الثلاثة المقبلة ، سيقوم قادة الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف والشركات العالمية بالنقاش حول المرونة المالية ورأس مال البنى التحتية طويلة الأجل والممرات التجارية والقدرة التنافسية وتنويع سلاسل التوريد. ستدرس الجلسات أيضًا الذكاء الاصطناعي؛ والتحولات التكنولوجية؛ والاستدامة؛ وأولويات المعايير البيئية، والاجتماعية، ومعايير الاستدامة؛ وصدارة المرأة في دفع النمو الشامل.

يهدف منتدى "التعاون الاقتصادي العالمي" لعام 2026 إلى تعزيز النفوذ المتنامي للهند في تشكيل اتجاه الحوار الاقتصادي العالمي في وقت تزداد فيه القوة الاقتصادية انتشارًا في عالم متعدد الأقطاب. ستستفيد الهند من هذا المنتدى لتعزيز مكانتها كشريك اقتصادي موثوق به، ووجهة استثمار، وجسر بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2916643/FECC_GEC2026.jpg