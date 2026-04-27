الإمارات في صدارة المشهد العالمي للابتكار والذكاء الاصطناعي والحوسبة وخدمات الشركات، بحسب تقرير "غلوبال ميلينيال كابيتال"

تُسلّط ورقة بحثية حديثة الضوء على فرصة استثمارية تُقدّر بنحو 140 مليار دولار أمريكي عبر نخبة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أن المنظومة المتكاملة للسياسات في دولة الإمارات — بدءاً من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031 ووصولاً إلى الأطر التوجيهية للأخلاقيات — تضع الدولة في موقع فريد يؤهلها لتكون مركزاً عالمياً رائداً للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "غلوبال ميلينيال كابيتال المحدودة"، وهي شركة رأس مال جريء مدفوعة بالأبحاث ومتخصصة في الاستثمار في الجيل الجديد من الحلول التكنولوجية، اليوم عن إصدار ورقتها البحثية ضمن سلسلة "التقدم والرؤى" حول الذكاء الاصطناعي. وتستعرض الورقة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونماذج الأعمال الناشئة، والأطر التنظيمية المتسارعة التطور، في إعادة رسم ملامح الاقتصاد العالمي، مسلّطةً الضوء على بروز دولة الإمارات بوصفها واحدةً من أكثر منظومات الذكاء الاصطناعي تقدماً وتخطيطاً على مستوى العالم.

ويأتي هذا التقرير في توقيت مفصلي لدولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بات الذكاء الاصطناعي ركيزة محورية في الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز مستويات التنافسية، وترسيخ دعائم اقتصاد معرفي متقدم، تقوده الابتكارات النوعية ويرتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحوسبة والخدمات.

السياق العام: الإمارات كمركز عالمي للابتكار في البنية التحتية وخدمات الذكاء الاصطناعي

تخلص الورقة إلى أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها لاعباً رائداً دولياً في مجال الذكاء الاصطناعي، مستندةً إلى أجندة وطنية متكاملة ترتكز على الابتكار، وحوكمة التقنيات، وضمان الاستخدام الأخلاقي لها، وذلك بدعم من ثلاث ركائز هيكلية رئيسية. وتتمثل الركيزة الأولى في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031، التي تُعد خارطة طريق شاملة تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، من خلال دمج هذه التقنيات عبر قطاعات حيوية تشمل الحكومة والرعاية الصحية والنقل والتعليم، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات الدولية في مجالات البحث والتطبيق. أما الركيزة الثانية، فتتمثل في وزارة الذكاء الاصطناعي، التي تأسست في عام 2017 كأول وزارة من نوعها على مستوى العالم، حيث تضطلع بدور محوري في صياغة السياسات، ووضع المعايير الأخلاقية، وتعزيز الابتكار عبر برامج التمويل، ودعم منظومة الشركات الناشئة.

وتتمثل الركيزة الثالثة في إرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة في دولة الإمارات، وهي إطار تنظيمي قائم على المبادئ، يرتكز على الشفافية وقابلية التفسير، والمساءلة، وحماية الخصوصية والبيانات، إلى جانب ترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز. وبالاقتران مع وفرة رؤوس الأموال السيادية والخاصة، والتوسع المتسارع في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة، وقوة البنية التحتية الرقمية، ونضج منظومة الشركات الناشئة والمؤسسات، تترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي متقدم للابتكار، ووجهة رئيسية لتطوير الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، وخدمات الشركات.

القيمة الاقتصادية: نمو بمقدار 10 أضعاف لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة

أظهرت الأبحاث الأصلية الصادرة عن "غلوبال ميلينيال كابيتال"، المنشورة في يوليو 2024، تقييماً إجمالياً بنحو 140 مليار دولار أمريكي لثلاث من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو — OpenAI وAnthropic وDatabricks. وبحلول مارس 2026، قفزت القيمة الإجمالية لهذه الشركات إلى نحو 1.37 تريليون دولار أمريكي، في نمو استثنائي يقارب عشرة أضعاف خلال أقل من عامين، ما يعكس الزخم غير المسبوق الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وعلى المستوى الكلي، تتوقع شركة "بي دبليو سي" أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 320 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030، مع تسجيل دولة الإمارات أكبر أثر نسبي يُقدّر بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل قرابة 96 مليار دولار. وفي السياق ذاته، تشير تقديرات "ماكنزي" إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وحدها قد تضيف ما بين 21 و35 مليار دولار سنوياً إلى الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن نحو 150 مليار دولار إضافية مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التقليدية.

تصريح قيادي

صرّح أندريا دانيلا، الشريك العام، "غلوبال ميلينيال كابيتال المحدودة" قائلاً: "إن إعادة التقييم التي قاربت عشرة أضعاف لشركات OpenAI وAnthropic وDatabricks خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 إلى مارس 2026 لا تعكس فقاعة مؤقتة، بل تمثل إعادة تسعير جوهرية للذكاء الاصطناعي باعتباره بنية تحتية اقتصادية حيوية، وهو ما ينطوي على دلالات استراتيجية عميقة لرأس المال الخاص في المنطقة. فالاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة يُعد الآلية الأساسية التي تُمكّن رؤوس الأموال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تحويل فوائض الهيدروكربونات إلى إنتاجية مستدامة ومتراكمة، تشمل تطوير الملكية الفكرية، وبناء أصول بيانية حصرية، وتنمية الكفاءات المتخصصة، وتعزيز طبقة تبني المؤسسات التي تحول النماذج الأساسية إلى مخرجات اقتصادية ملموسة عبر قطاعات حيوية، تشمل الخدمات المصرفية، وأنظمة الرعاية الصحية، وممرات الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية السيادية.

وبالنسبة لصناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، وأذرع الاستثمار المؤسسي، فقد انتقل السؤال الاستراتيجي من 'هل ينبغي لنا تخصيص استثمارات في الذكاء الاصطناعي؟' إلى كيف يمكننا تأمين وصول متميز — عبر الاستثمارات الأولية المباشرة، والاستثمارات الثانوية، وهياكل الملكية، والاستثمار المشترك على المستوى الإقليمي — إلى طبقة النمو المتراكم في أبرز تحول منصاتي يشهده هذا العقد، مع العمل بالتوازي على بناء قاعدة معرفية محلية تضمن بقاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون منتِجة صافية للقيمة، لا مجرد مستهلك لها".

مستقبل الوظائف والمهارات: تحوّل جذري والإمارات في صدارة المشهد

يُعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح سوق العمل العالمي بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بتسارع تبنّي التقنيات والتحولات الهيكلية في نماذج الأعمال. ووفقاً لتقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يختفي نحو 92 مليون وظيفة مقابل استحداث 170 مليون وظيفة جديدة عالمياً بحلول عام 2030، بما يمثل صافي زيادة قدره 78 مليون وظيفة، في حين ستشهد 39% من المهارات الأساسية تحولاً جوهرياً خلال الفترة ذاتها. وتتصدر مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والشبكات والأمن السيبراني، والثقافة التقنية قائمة المهارات الأسرع نمواً.

وفي هذا السياق، تتقدم دولة الإمارات على هذا المنحنى العالمي عبر خطوات استباقية ملموسة؛ إذ تشير بيانات Human Capital Consulting إلى أن 80% من الرؤساء التنفيذيين في الدولة يعملون على إعادة تصميم الوظائف بما يعزز التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما يؤكد 92% جاهزية مؤسساتهم لاعتماد هذه التقنيات بشكل مسؤول — وهي من أعلى مستويات الثقة عالمياً.

وعلى صعيد تنمية الكفاءات، تواصل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي رفد السوق بكوادر متخصصة في مجالات متقدمة تشمل الرؤية الحاسوبية، والتعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، إلى جانب تدريب عشرات القيادات التنفيذية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتمويل، والرعاية الصحية، والحكومة. وتتكامل هذه الجهود مع برامج تدريب الذكاء الاصطناعي على مستوى حكومة دبي، والمبادرات الاتحادية، وفي مقدمتها «نافس»، التي تعمل على دمج مهارات الذكاء الاصطناعي ضمن المسارات المهنية في القطاعين العام والخاص للمواطنين. وتسهم هذه الاستثمارات المتكاملة في ترسيخ مكانة القوى العاملة في دولة الإمارات كإحدى أكثر القوى جاهزية لعصر الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما تعزز جاذبية الدولة كوجهة مفضلة للشركات التي تعتمد هذه التقنيات على نطاق واسع وتسعى إلى بيئات داعمة للابتكار والتحول الرقمي.

نماذج الأعمال الناشئة: أين ستُخلق القيمة

تحدد الورقة ستة نماذج أعمال متسارعة النمو يُتوقع أن تقود موجة خلق القيمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهي: "الذكاء الاصطناعي كخدمة"، وتحقيق الدخل من البيانات، والمنتجات المعززة بالذكاء الاصطناعي، والمنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والحلول المخصصة، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتسق هذه النماذج بشكل مباشر مع طموحات دولة الإمارات الرامية إلى بناء بنية تحتية سيادية للبيانات، وتطوير شركات وطنية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرات الحوسبة على مستوى عالمي، بما يدعم ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وقاعدة استراتيجية للبنية التحتية والخدمات المؤسسية.

وفي هذه المناسبة، قال إيه جي جينا، الباحث المتعاون لدى "غلوبال ميلينيال كابيتال" (والباحث السابق في كلية هارفارد للأعمال): "من منظور بحثي تقني، تتقاطع هذه التوجهات بشكل شبه كامل مع الأطروحة الاستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ إن الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكافؤ بين اللغتين العربية والإنجليزية في معالجة اللغة الطبيعية، وتعزيز الإنتاجية المدفوعة بالأتمتة، والتخصيص الفائق، لم تعد رهانات مستقبلية، بل أصبحت قرارات استثمارية تُتخذ على مستوى مجالس الإدارة. وما يميز موقع دولة الإمارات هو الركيزة الحاسمة المتمثلة في تحويل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والامتثال التنظيمي إلى محرك للنمو، بدلاً من اعتبارهما عبئاً تنظيمياً، بما يعكس قدرة المنطقة على توظيف الصرامة التنظيمية كميزة تنافسية قائمة على الثقة. ومن هذا المنطلق، يتعين على المستثمرين اعتماد حوكمة البيانات، وسيادتها، وأداء النماذج باللغة العربية كمعايير أساسية ضمن عمليات التقييم".

دور رأس المال الجريء والاستثمار الخاص في الاقتصاد القائم على المعرفة

لا يمكن تمويل التحول نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي والمعرفة عبر الأسواق العامة وحدها؛ إذ يضطلع رأس المال الجريء والاستثمار الخاص بدور محوري لا غنى عنه في توجيه رؤوس الأموال طويلة الأجل والقادرة على تحمّل المخاطر نحو التقنيات المتقدمة، بما يمكّن الابتكارات في مراحلها البحثية من التحول إلى شركات ذات نطاق عالمي وتأثير واسع. ويُعد مسار شركة OpenAI — من التزامات تمويلية أولية بقيمة مليار دولار أمريكي إلى قيمة مؤسسية بلغت 852 مليار دولار أمريكي — نموذجاً بارزاً على قدرة رأس المال الخاص على تحويل الاختراقات العلمية إلى قيمة اقتصادية ملموسة على المستويين الوطني والعالمي. وفي دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تتجه صناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، وجيل جديد من شركات رأس المال الجريء والاستثمار الخاص القائمة على الأبحاث نحو توجيه استثماراتها إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للحوسبة، ومنصات البيانات، والبرمجيات المؤسسية، بات هذا الهيكل الرأسمالي يشكل إحدى الركائز الأساسية لدفع جهود تنويع الاقتصاد وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة. كما أن تعزيز منظومة رأس المال الجريء والاستثمار الخاص في المنطقة يُجسّد، في جوهره، ترسيخاً فعلياً لأسس الاقتصاد القائم على المعرفة — من خلال تمويل رواد الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المواهب — وهي العوامل التي ستحدد ملامح العقد المقبل من نمو دولة الإمارات، وتدعم ترسيخ ريادتها العالمية في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات المرتبطة بها.

دلالات استراتيجية للمستثمرين

تخلص الورقة إلى أن "مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات هائلة ستُعيد تشكيل مختلف القطاعات ونماذج الأعمال"، مؤكدةً أن الشركات التي تبادر إلى تبنّي التكامل العميق مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التخصيص، والالتزام بالممارسات الأخلاقية، ستكون الأكثر قدرة على تعظيم القيمة والاستفادة من هذه التحولات. وفي المقابل، يتعين على المؤسسات الحفاظ على مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، بما يضمن استدامة التنافسية وتحقيق النمو على المدى الطويل.

وبالنسبة لأصحاب المصلحة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن الرسالة واضحة وحاسمة: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل أصبح منصة أساسية لتعزيز التنافسية الوطنية وموضوعاً استثمارياً محورياً. وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وقائد في مجالات البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بمدى سرعة وحسم تحرك منظومتها في اغتنام هذه الفرص الاستراتيجية.

نبذة عن غلوبال ميلينيال كابيتال المحدودة

تُعد غلوبال ميلينيال كابيتال المحدودة شركة رأس مال جريء قائمة على الأبحاث تركز على تقنيات الجيل الجديد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي، والأنظمة الذاتية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وخدمات إدارة الطاقة. وتصدر الشركة أبحاثاً حصرية ورؤى فكرية لدعم المستثمرين وصناع السياسات وقادة الشركات في الانتقال إلى اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن المؤلفين

أندريا دانيلا حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال، وتشغل منصب الشريك العام في غلوبال ميلينيال كابيتال، حيث تقود استراتيجية الاستثمار والأبحاث عبر مجالات التكنولوجيا المتقدمة. أما إيه جي جينا فهو حاصل على الدكتوراه، وهو باحث متعاون لدى غلوبال ميلينيال كابيتال وباحث سابق في كلية هارفارد للأعمال، ويساهم في تطوير الرؤى الفكرية حول التقنيات المتقدمة ونماذج الأعمال والأطر التنظيمية العالمية.

غلوبال ميلينيال كابيتال — ورقة بحثية حول الذكاء الاصطناعي (يوليو 2024)

إخلاء مسؤولية

تُعد شركة غلوبال ميلينيال كابيتال المحدودة صندوق رأس مال جريء مسجلاً لدى هيئة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية. ولا يُقصد من أي جزء من هذا البيان الصحفي أن يُشكّل أو يُعتمد عليه كنصيحة استثمارية أو توصية استثمارية أو عرض للبيع أو دعوة لتقديم عرض لشراء أي ورقة مالية أو اعتماد أي استراتيجية استثمارية. كما أن شركة غلوبال ميلينيال كابيتال المحدودة ليست مستشاراً استثمارياً مسجلاً.

تعليق الصورة — أفق مدينة دبي، الذي يتصدّره برج خليفة وأبراج الإمارات ومتحف المستقبل، رموز صعود دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة.