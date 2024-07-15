الإيمان في أبطال الشباب: شركة Hisense ومؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA تتعاونان لجلب الرياضة الممتعة إلى الأطفال في المستشفيات

تشينغداو، الصين، 15 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- خلال بطولة كأس أمم أوروبا 2024، أطلقت Hisense، العلامة التجارية العالمية للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل مشترك مبادرة "الإيمان بالأبطال الشباب"، وهي مبادرة للرعاية العامة. مكنت الروبوتات المبتكرة التي تدعمها شركة Hisense الأطفال في المستشفيات من 22 دولة من التواصل افتراضيًا مع 23 مباراة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، مما حقق أحلامهم في حضور الحدث على الرغم من القيود المادية.

Faith In Young Champions Mini Documentary Faith In Young Champions Welfare Initiative

خلال هذه الفترات، يمكن للأطفال استخدام الروبوت للدخول إلى مناطق حصرية، مثل منطقة الإحماء أو غرفة تبديل الملابس أو قسم كبار الشخصيات، وتوجيه التفاعل مع اللاعبين أو الفرق المحبوبة لديهم، حتى تتمكن كل روح محبة لكرة القدم من التعبير عن أنقى شغف بكرة القدم الحية بهذه الطريقة.

تريد Hisense، كجزء من التزامها بتحسين حياة الأطفال، الاستفادة من التكنولوجيا التي تركز على المستخدم والمسؤولية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. لهذا المناسبة الرائعة، دعمت Hisense منتجات تجارية حديثة مثل شاشات تفاعلية لمستشفى في جنوب أفريقيا، وكان للأطفال فرصة غنية لتعلم كيفية عمل هذه التكنولوجيا من خلال الأنشطة التفاعلية بمساعدة المتطوعين. كما يمكن للمستشفى استخدام هذه الشاشات في مكاتبهم اليومية أو اجتماعاتهم أو مناقشاتهم، مما يجعل إجراءات العمل الخاصة بهم أكثر إلكترونية وملاءمة.

"نحن نقبل بكل سرور اللوحة الرقمية التي ستقطع شوطاً طويلاً في تبادل الأفكار والعصف الذهني مع المديرين والأطباء وفرق الإدارة في المستشفى، فهذه النسخة الرقمية ستجعل الحياة أسهل بكثير." وفقا لمدير المستشفى.

تأسست مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2015 كمنظمة خيرية تخضع للقانون السويسري، مع فلسفة طويلة الأمد تتوافق مع مفاهيم رعاية الشباب والمسؤولية الاجتماعية لشركة Hisense. خلال بطولات كأس أمم أوروبا 2024، لاحظ المشجعون أيضًا شعار "لأن كل طفل هو بطل" على لوحة LED على جانب الملعب، والذي يتزامن تمامًا مع مبادرة "الإيمان بالأبطال الشباب" الذي دعت إليها Hisense هذا العام، مما يجعل التعاون أكثر إمكانية.

قالت كارين نكو، الأمينة العام لمؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA: "إن كرة القدم ليست الرياضة رقم واحد في العالم فحسب، بل هي أيضًا منصة رائعة لإنشاء مشاريع تضامن للمحتاجين. أود أن أشجعكم جميعًا على الانضمام إلى أنشطة مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA للأطفال وأن تصبحوا من داعمي هذه المبادرة العالمية. بدعم Hisense وتضامن عائلة كرة القدم الأوروبية، يمكننا تحقيق المزيد."

كان الانخراط في المساعي الخيرية والوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات منذ فترة طويلة الأساس في ثقافة شركة Hisense. خصصت الشركة بشكل استباقي الموارد نحو مبادرات الرعاية العامة بمفهوم مساعدة الجميع على الاستمتاع بكل لحظة من لحظات الحياة مع التكنولوجيا التي تركز على المستخدم.

بفضل وجودها العالمي في الصناعات المتنوعة، تم تمكين Hisense من تحمل مجموعة واسعة من المسؤوليات الاجتماعية لتعزيز معايير الرعاية الصحية والتعليم في جميع أنحاء العالم. تقوم شركة Hisense بتصدير الموجات فوق الصوتية وغيرها من المعدات إلى أكثر من 20 دولة في آسيا ووسط وشرق أفريقيا وأوروبا لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات. كما اكتسبت منتجات العرض التجارية لشركة Hisense قوة جذب في السوق في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لسنوات عديدة، شاركت Hisense بنشاط في أنشطة الرعاية العامة التي بدأتها الأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي. التعاون هذه المرة هو إلهام روحي لترقية حملة المسؤولية الاجتماعية للشركات من رعاية المنتجات إلى ما وراء الوقت والمكان.

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل Hisense ومؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العمل على تطوير جهودها الخيرية وتوفير فوائد أكبر للمناطق المختلفة في جميع أنحاء العالم من خلال الاستفادة من مواردها الخاصة.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفاز الذكية)، والأجهزة المنزلية، وتكنولوجيا المعلومات الذكية. احتلت شركة Hisense المرتبة الثانية على مستوى العالم في شحنات التلفزيون والمركز الأول في أجهزة التلفزيون بمقاس 100 بوصة في عام 2023 والربع الأول من عام 2024، وتعمل الآن في أكثر من 160 دولة.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2460646/Faith_In_Young_Champions_Mini_Documentary.mp4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2460645/Faith_In_Young_Champions_Welfare_Initiative.jpg