الابتكار الرائد: +ICCPP ODM تستعد لإشعال مشهد التدخين الإلكتروني في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية 2024 في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تعيد +ICCPP ODM تعريف مشهد التدخين الإلكتروني مع عرض ابتكاراتها الرائدة في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية 2024. من 12 إلى 14 من شهر يونيو/حزيران، ستكشف +ICCPP ODM عن تفانيها بمنتجات التدخين الإلكترويني المتطورة في كشك رقم 1100، في مركز التجارة 2، دبي

ICCPP ODM+ to Participate In 2024 WORLD VAPE SHOW ICCPP ODM+'s Customized Screen Vape Solution

تتصدر التشكيلة سلسلة Dynamic Curved Screen، والتي تتميز بشاشة منحنية أنيقة وديناميكية بقدر ما تعتبر تحفة بصرية كأداة عملية لمراقبة البطارية والسوائل الإلكترونية في الوقت الفعلي. تم تصميم هذه النماذج لتقديم تجربة تدخين إلكتروني شخصية، مع أوضاع متعددة، وتدفق هواء قابل للتعديل، وملفات شبكة مزدوجة تضمن طعما أكثر ثراءً وإحساس أقوى بالحلق.

في حين أن نجمة العرض يمكن أن تكون سلسلة GENE MAGE، حققت نجاحها الكبير في TPE24. إنها تحتوي على خزان 360°Allview Transparent Oil Tank™ من ICCPP، الذي يوفر عرضًا بانوراميًا للسائل الإلكتروني، مما يجعل من السهل على المستخدمين مراقبة الجودة والسلامة. كما تقدم GENE MAGE بنية جديدة بدون تخزين زيت القطن وتكنولوجيا الوقاية من تسرب السوائل الإلكترونية ذات خمس طبقات الحاصلة على براءة اختراع، مما يضمن تجربة تدخين إلكتروني مضادة للتسرب وعالية الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم سلسلة السجائر الإلكترونية ISWAP وOPOD وBoxMaster من نظام الجراب المغلق توازنًا مثاليًا بين قابلية النقل والأداء للمستخدمين المهتمين بالراحة. تم تصميم OPOD لأولئك الذين يفضلون 2 ملل يوميًا من السائل الإلكتروني، ويأتي مع حبات النكهات القابلة للاستبدال والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، والمتوافقة مع لوائح TPD وMHRA. تقدم BoxMaster وISWAP سعة أكبر للسوائل الإلكترونية لفترات أطول من الاستخدام ولكن مع ميزات رئيسية مختلفة. تقدم BoxMaster لفائف شبكة مزدوجة مع شاشة رقمية لمراقبة مستويات البطارية في الوقت الفعلي، في حين يمكن تبديل ISWAP بين جرابات السعة المختلفة في أي وقت لتلبية احتياجات الرحلة الطويلة والقصيرة.

تمثل السجائر الإلكترونية +ICCPP ODM الالتزام المخصص بالابتكار، والذي يجمع بين أحدث التقنيات مع تصميم سهل الاستخدام. مع التركيز على الاستدامة البيئية، تم تصميم هذه المنتجات لتقليل النفايات وزيادة الكفاءة.

يتم دعوة أصحاب العلامات التجارية والموزعين وأصحاب متاجر السجائر الإلكترونية والمتحمسين بحرارة إلى كشك 1100 من 12 إلى 14 يونيو/حزيران في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية 2024 في دبي لتجربة هذه المنتجات مباشرة.

هنا، سيجتمع التخصيص والأداء والأسلوب لتبني مستقبل التدخين الإلكتروني. سجل تاريخ هذا الحدث على تقويماتك وانضم إلينا في ريادة الجيل القادم من التدخين الإلكتروني.

تحذير: يحتوي هذا المنتج على النيكوتين. النيكوتين مادة كيميائية تسبب الإدمان.

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