الاستخدام التجاري لشبكة Xinghe الذكية على قدم وساق، مما يؤدي إلى تسريع النمو الجديد لشركات الاتصالات

إسطنبول، تركيا، 4 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- في منتدى النطاق العريض الفائق (UBBF) 2024، ألقى ليون وانغ، رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات لشركة Huawei، كلمة رئيسية بعنوان شبكة Xinghe الذكية: تسريع النمو الجديد لشركات الاتصالات في عصر شبكات 5.5G. في كلمته، تحدث وانغ عن تعاون Huawei مع شركات الاتصالات الرائدة في العالم، مستفيدة من حل شبكة Xinghe الذكية لدفع نجاح الأعمال للعملاء. كما تطلع إلى اتجاهات تطوير الخدمات الجديدة في سيناريوهات الحوسبة الذكية.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech at UBBF 2024

تتحرك جميع الصناعات بسرعة نحو عصر الذكاء الاصطناعي، مما يدفع تطور شبكات اتصالات البيانات إلى جيلها التالي، Net5.5G. كشفت Huawei أولاً عن تفسيرها لشبكة Net5.5G المستهدفة في منتدى النطاق العريض الفائق (UBBF) 2023، ثم أطلقت لاحقًا في المؤتمر العالمي للجوال شنغهاي 2024 حل شبكة Xinghe الذكية المصمم خصيصًا لشبكة Net5.5G المستهدفة. منذ ذلك الحين، تم وضع حل شبكة Xinghe الذكية في الاستخدام التجاري من قبل شركات الاتصالات الرائدة في العالم، مما ساعدها على تحقيق نمو الإيرادات.

أشار وانغ إلى أن حل شبكة Xinghe الذكية من Huawei الموجه لشبكة Net5.5G يتميز بأربع قدرات:

ضمان تجربة مميزة: يوفر الحل ضمانًا دقيقًا للتجربة لتلبية المتطلبات المتباينة لمختلف المستخدمين ويسرع من تحقيق الدخل من تجربة خدمات 2H/2C . كما أنه يعمل على تحسين تجربة الخدمة من خلال الخدمات المدارة، مما يسهل نمو خدمات 2B .

نقل متقارب فائق الموثوقية: تساعد أجهزة التوجيه E2E 400GE وخريطة الشبكة الرقمية، التي تدعم محاكاة تكوين الشبكة، في بناء شبكات نقل فائقة النطاق العريض والموثوق بها. كما أن وجود شبكة واحدة لخدمات متعددة يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية، ويعالج بشكل فعال النمو السنوي المتزايد لحركة المرور لدى شركات الاتصالات الذي يزيد عن 20%.

كفاءة عالية للحوسبة الذكية: تسهل شبكة WAN المرنة بدون خسائر نقل الطاقة الحاسوبية بكفاءة، مما يساعد شركات الاتصالات على اغتنام الفرص التي يوفرها وصول الشركات إلى مراكز الحوسبة الذكية. يساعد الحل أيضًا في بناء أساس حاسوبي موثوق وفعال، مما يمكّن شركات الاتصالات من تحقيق الدخل من خدمات الحوسبة بسرعة أكبر.

حماية أمنية ذكية شاملة: لمواجهة تهديدات الشبكة التي يغذيها النمو الهائل للذكاء الاصطناعي، يستفيد هذا الحل من الكشف عن أمن الشبكة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحديد التهديدات بسرعة ودقة لحماية تطوير الخدمة.

ناقش وانغ في كلمته مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام المتطورة لشركات الاتصالات. أما فيما يتعلق بكيفية تسريع تحقيق الدخل من الخدمة من خلال ضمان تجربة متميزة، فإن حل شبكة Xinghe الذكية من Huawei يسخر قدرات التحسين التلقائي لخريطة SRv6+ Network Digital Map لتحسين مسارات الشبكة وتخفيف الازدحام المروري الناجم عن مئات من حالات قطع الألياف كل شهر. يؤدي ذلك إلى اختصار وقت التحسين من 5 أيام إلى بضع دقائق، وتحسين تجربة الخدمة، وتحرير حركة المرور المكبوحة. كما أن ذلك يقلل أيضًا من معدل الشكاوى بنسبة 80٪ ويزيد من وحدة التشغيل اليومي بنسبة 7%، مما يزيد من الإيرادات بما يقدر بأكثر من 4 ملايين دولار أمريكي شهرياً. فيما يتعلق بكيفية تقليل التكلفة الإجمالية للملكية من خلال النقل المتقارب فائق الموثوقية، تمكن أحد العملاء من خفض النفقات الرأسمالية للشبكة بالكامل بنسبة 50% بعد إدخال أجهزة التوجيه 400GE من Huawei. وقد مكنت أجهزة التوجيه هذه، التي توفر أعلى كثافة في الصناعة، العميل من بناء شبكة نقل متقاربة تدعم التطور السلس على مدى السنوات العشر المقبلة، ومعالجة النمو المتوقع بنسبة 50% من معدل النمو السنوي المركب في حركة المرور على مدى السنوات الثلاث المقبلة مدفوعًا بالتوسع الهائل في خدمات الجيل الخامس وخدمات FTTH وخدمات الفيديو. كما شارك وانغ أيضا استكشاف شركات النقل وحالات الاستخدام في اغتنام الفرص الجديدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة النمو. وتشمل هذه الخدمات خدمات Data Express التي تمكن عينات البيانات الضخمة للمؤسسات من دخول مراكز بيانات الحوسبة الذكية لشركات الاتصالات، وخدمات النقل دون فقدان البيانات لمسافات طويلة التي تسهل التدريب التعاوني عبر مراكز البيانات الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية الذكية، والاستخدام الرائد للذكاء الاصطناعي للدفاع عن الذكاء الاصطناعي لتقليل مخاطر أمن الشبكات.

وقد تم تسريع استخدام منتجات شبكة Xinghe الذكية المتكاملة للاستخدام التجاري، حيث تستخدم 40 شركة نقل من أكثر من 20 دولة بالفعل شبكة Xinghe الذكية لتعزيز النمو وتوسيع نطاق أعمالها. ستظل Huawei في طليعة الابتكار في مجال تكنولوجيا الشبكات، وتطوير منتجات وحلول رائدة ة في هذا المجال بالتعاون مع شركات الاتصالات من الدرجة الأولى من جميع أنحاء العالم لفتح فرص جديدة في العصر الذكي ودفع أعمالهم إلى الأمام.

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