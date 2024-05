الاستعدادات لمعرض CIIE 2024 في كامل زخمها

شنغهاي, 8 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن يقام المعرض الدولي السابع للاستيراد في الصين (CIIE)، الذي يُعتبر نقطة دخول للشركات العالمية التي تتطلع لتوسيع وجودها في السوق الصينية، في نوفمبر هذا العام في شنغهاي.

"حتى الآن، قد سجلت أكثر من 800 شركة من أكثر من 60 دولة ومنطقة للمشاركة في الدورة السابعة من CIIE، وقد بلغت المساحة الإجمالية للمعرض ما يقرب من 270,000 متر مربع،" قال سون تشنغهاي، نائب المدير العام لمكتب CIIE، عندما بدأ المعرض عد تنازلي لمدة 200 يوم في 18 أبريل.

A glimpse of the National Exhibition and Convention Center in Shanghai, the venue of the annual CIIE

الشركات متعددة الجنسيات ترى نتائج مثمرة في معارض CIIE السابقة

على مر السنين، قدمت شركات من 173 دولة ومنطقة عروضها في المعرض وأجرت تعاملات تجريبية بقيمة 424.23 مليار دولار.

"يعتبر CIIE منصة مثالية للشركات الأجنبية التي تسعى لإقامة علاقات مع العملاء الصينيين وتوسيع وجودها في الصين،" قال وو يانبينغ، مدير العلاقات العامة في مجموعة هيونداي موتور (الصين)، أكبر شركة صناعة سيارات في كوريا الجنوبية.

كان الظهور الأول لجناح الغذاء والزراعة الأمريكي في CIIE 2023 شهادة على الدور الهام الذي يلعبه المعرض في التعاون التجاري الثنائي.

شغل جناح الغذاء والزراعة الأمريكي أكثر من 200 متر مربع، وضم 17 عارضًا، مسلطًا الضوء على مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية الأمريكية، من اللحوم واللوز إلى النبيذ والمكملات الصحية.

في العام الماضي، شهد المعرض مشاركة أكثر من 230 شركة أمريكية، بما في ذلك شركات كبرى مثل فورد وتسلا وجونسون آند جونسون، مما جعلها أكبر وفد أمريكي في التاريخ.

بالإضافة إلى المعرض التجاري، أذهلت 72 دولة ومنظمة دولية الزوار بإنجازاتهم العلمية والتكنولوجية وثقافتهم وفنهم في معرض الدول في الدورة السادسة من CIIE في 2023.

"أنا معجب بعدد الدول المشاركة في المعرض وفخور بالجناح الفنلندي، الذي يضم 17 شركة ويبرز المنتجات الألبانية خالية من اللاكتوز،" قالت ساري إساياه، وزيرة الزراعة والغابات في فنلندا، خلال زيارتها للمعرض العام الماضي.

منتدى هونغكياو يسلط الضوء على القضايا العالمية

كجزء حاسم من CIIE السنوي، شهد المنتدى السادس في هونغكياو في 2023 حضورًا قياسيًا لأكثر من 8,000 شخص وتميز بـ 22 منتدى فرعي حول مجموعة من الموضوعات مثل الإصلاح المالي والابتكار، الحكم الرقمي والاستثمار الأخضر. لجعل المنتدى أكثر تأثيرًا، أقام المنظمون سلسلة من المؤتمرات والصالونات خلال الأشهر القليلة الماضية ودعوا شخصيات مهمة، بما في ذلك ممثلو الأمم المتحدة ومسؤولون حكوميون وعلماء وشركات أعضاء للمسا CONTRIBUTING TO THIS YEAR'S THEMES AND TOPICS.

CIIE 2024 يسعى لمشاركة المزيد من الشركات

سيقوم الCIIE السابع بإجراء سلسلة أخرى من العروض الترويجية العالمية في فنلندا وآيسلندا والنرويج والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في مايو للترويج لهذا الحدث الكبير للشركات المهتمة بالتصدير إلى الصين وإبراز سياسات الدعم لـ CIIE.

تم إصدار القائمة الأولى من العارضين للدورة السابعة من CIIE، والتي تضم 252 شركة ومؤسسة متخصصة في مجالات الغذاء والسيارات والطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي والكيماويات ومكونات الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية وغيرها من المجالات، وقد تم إصدارها رسميًا.

تأكد من حجز مكانك الآن على: https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en&from=press

الاتصال: السيدة تسوي يان

هاتف: 0086-21-968888

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: http://www.ciie.org/zbh/en/

فيسبوك: https://www.facebook.com/ciieonline

تويتر: https://twitter.com/ciieonline

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2407696/CIIE_National_Exhibition_Convention_Center.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/1938442/4694480/CIIE_Logo.jpg