يبدأ العد التنازلي: تصطفّ الشركات العالمية للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد 2024

شنغهاي, 22 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- قبل أقل من 200 يوم من الحدث الكبير، حصلت العشرات من الشركات العالمية على مواقع مبكرة في الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد ،(CIIE)والذي يعدّ أول معرض على المستوى الوطني للاستيراد.

لقد قطفت الشركات المتعددة الجنسيات ثمارها في الدورات السابقة لمعرض الصين الدولي للاستيراد

The sixth China International Import Expo (CIIE) was held in Shanghai from November 5 to 10, 2023

لقد ظهرت شركات من 173 دولة ومنطقة في معرض الصين الدولي للاستيراد ونفذت صفقات مبدئية بقيمة 424.23 مليار دولار مع مرور السنين، كما أنّ أكثر من 2,400 منتج وتقنية وخدمة جديدة ظهرت لأول مرة في المعرض السنوي.

وقال مأمون سياح، المدير العام والعارض المتكرر لـ"المزرعة الحمراء"، مصنع النبيذ بالمغرب، لوكالة أنباء شينخوا: "إنّ المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد مستحقّة للغاية، لأنها تتيح لنا الفرصة بتقديم منتجاتنا للمستهلكين الصينيين".

وكما ذكر هشام بودراع المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أنّ المغرب يعلِّق أهميَّة كبيرة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين.

وأضاف: "أنّ الطلب المحلي المتزايد في الصين وترقية الاستهلاك يوفِّر فرصًا لشركات التصدير، بحيث نشجِّع المزيد من الشركات المغربية على اغتنام الفرصة واستكشاف السوق الصينية من خلال معرض الصين الدولي للاستيراد ".

كما أنّ مصر تعتبر مشارِكةً رئيسيةً أخرى في معرض الصين الدولي للاستيراد سنويًّا الذي تتألق بمجموعة متنوعة من منتجاتها المتخصصة، بما فيها الأقمشة القطنية والحرف اليدوية والأعشاب والتوابل والزيتون وإلخ.

ما يقرب من 100 مليون دولار من القطن المصري يدخل السوق الصينية ويحظى بشعبية بين المستهلكين الصينيين، مما يساهم في تطوير صناعة القطن والأنسجة القطنية المصرية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية في تقريرها إلى أنّ "معرض الصين الدولي للاستيراد يفتح المزيد من قنوات التصدير للشركات في جميع أرجاء العالم، وكذلك تأمل المزيد من الشركات والوكالات، بما فيها الشركات السعودية، في المشاركة في المعرض لتعزيز التعاون التجاري مع الصين".

بالإضافة إلى معرض الأعمال، لقد أبهرتْ 72 دولة ومنظمة دولية الزوارَ بإنجازاتها العلمية والتكنولوجية وثقافتها وفنونها في الدورة السادسة لمعرض الصين الدولي للاستيراد.

يسلط منتدى هونغتشياو الضوء على القضايا الساخنة على المستوى العالمي

يدعو منتدى هونغتشياو، كجزء مهم من معرض الصين الدولي للاستيراد سنويًّا، المسؤولين الحكوميين البارزين في جميع نواحي العالم والحائزين على جائزة نوبل وكبار المديرين التنفيذيين من رواد الصناعة لمناقشة القضايا الساخنة على المستوى العالمي.

لقد شهدتْ الدورة السادسة لمنتدى هونغتشياو في عام 2023 حضورًا قياسيًا لأكثر من 8,000 شخص وتضمن 22 منتدى فرعيًا حول مجموعة من الموضوعات المتمثلة في إصلاح المالية وابتكارها والحوكمة الرقمية والاستثمار الأخضر وما إلى ذلك.

ولقد عقد منظمو المنتدى ندوةً وصالونًا في الشهر الماضي ودعوا أشخاصًا مهمين، بما فيهم ممثلي الأمم المتحدة والمسؤولين الحكوميين والعلماء والشركات الأعضاء للمساهمة في عناوين ومواضيع هذا العام.

معرض الصين الدولي للاستيراد 2024 يرحب بالمزيد من المشاركين

وستعقد الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد سلسلة أخرى من العروض الترويجية على المستوى العالمي في المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة وكينيا وبنين وإلخ في أبريل الجاري من أجل الترويج للحدث الكبير تجاه الشركات التي يكون لديها اهتمام كبير بالتصدير إلى الصين حتى تسليط الضوء على سياسات الدعم لمعرض الصين الدولي للاستيراد.

"حتى الآن، تم حجز ما يقرب من 270 ألف متر مربع من منطقة معرض الأعمال من قبل العارضين الأوائل، وكذلك نتوقع أنّ المزيد من العلامات التجارية العالمية تشارك في المعرض الكبير لهذا العام وتجني عوائد وفيرة في السوق الصينية الشاسعة." قال سون تشنغهاي، نائب المدير العام لمكتب معرض الصين الدولي للاستيراد.

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