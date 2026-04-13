الاعتراف بشركة Analytic Edge "كشريك قياس مميَّز" لمنصة TikTok

دبي ، الإمارات العربية المتحدة, 13 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "أناليتيكس إيدج" Analytic Edge (شركة تابعة لمجموعة "سي فايف آي" (C5i)) ، وهي مزود لحلول تحليلات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي ، أنها تم تصنيفها كـ "شريك تسويق" رسمي لمنصة "تيك توك" (TikTok) في فئة القياس ، مع تخصص في "نمذجة مزيج الوسائط". تسلط شارة التميّز تلك الضوء على قدرات "أناليتيكس إيدج" المتقدمة في القياس وتعزّز موقفها كشريك تحليلي للعلامات التجارية التي تسعى للحصول على رؤى دقيقة في الوقت الفعلي حول مساهمة منصة "تيك توك" في المنظومة التسويقية الأوسع.

باعتبارها "شريك قياس مميَّز" لمنصة "تيك توك"، يمكن لشركة "أناليتيكس إيدج" الآن أن تقدم لعملائها الفائدة المتمثلة في توفير بيانات أكثر دقة لحملات إعلانات منصة "تيك توك"، مما يتيح قياسًا أكثر وضوحًا لتأثير منصة "تيك توك" في مزيجهم التسويقي. مع تحول "تيك توك" إلى منصة استثمارية إعلامية مهمة على مستوى القطاعات العمودية ، أصبحت هناك حاجة متزايدة إلى تحسين قياس أداء حملات إعلانات منصة "تيك توك" من أجل تحسين الاستثمارات لتحقيق أقصى قدر من التأثير. ستدمج "أناليتيكس إيدج" بيانات أداء حملات منصة "تيك توك" مباشرةً في منصة لـ "نمذجة مزيج الوسائط" خاصة بها ، وهي منصة Demand Drivers™، لتقديم هذه الفوائد لعملائها في جميع أنحاء العالم.

تعليقًا على التطور ، قال الدكتور "سانتوش ناير"، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة الأعمال في "أناليتيكس إيدج"، وهي إحدى شركات مجموعة "سي فايف آي": "نحن فخورون بأن نكون شريك قياس لمنصة "تيك توك" ، مع التركيز على "نمذجة مزيج الوسائط". يمثل ذلك شهادة على خبرة "أناليتيكس إيدج" وسمعتها في تقديم رؤى التسويق القائمة على البيانات. سوف تمكننا شارة الشريك الآن من جلب بيانات الحملات الغنية لمنصة "تيك توك" مباشرةً إلى حلول "نمذجة مزيج الوسائط" الخاصة بنا ، مما يساعد العلامات التجارية على قياس التأثير الكامل لاستثماراتها التسويقية ، وتحسين الإنفاق على وسائل الإعلام ، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وثقة. نحن متحمسون لمواصلة دعم عملائنا في التنقل عبر المشهد الإعلامي المعقد بشكل متزايد وفتح آفاق النمو من خلال قياس أفضل."

توفر شارة "نمذجة مزيج الوسائط" لعملاء "أناليتيكس إيدج" العديد من المزايا الرئيسية؛ هي:

قياس المسار الكامل - اكتساب رؤية لدور منصة "تيك توك" من الوعي بالعلامة التجارية إلى رفع معدلات التحويل وإدراك تأثير استثمارات منصة "تيك توك" بدقة على مستوى تنسيقات مختلفة.

دمج البيانات التلقائي - الاستفادة من استيعاب البيانات السلس والقابل للتطوير مدعومًا بواجهة برمجة التطبيقات لـ "نمذجة مزيج الوسائط" لمنصة "تيك توك".

التنبؤ المتقدم والرؤى - الاستفادة من النمذجة التنبؤية لمحاكاة الأداء المستقبلي وتوجيه التخطيط الاستراتيجي.

هذا الاعتراف يرسخ أيضًا مكانة "أناليتيكس إيدج" في قياس التسويق ، مما يتيح للعلامات التجارية العمل عبر معطيات سلوك المستهلكين المتطور، وديناميات المنصة، وتحديات الإشارات مع زيادة تأثير استثمارات منصة "تيك توك" الخاصة بهم.

حول Analytic Edge

شركة "أناليتيكس إيدج" ، وهي شركة تابعة لمجموعة "سي فايف آي"، هي مزود عالمي لتحليلات ورؤى التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي. تقدم الشركة حلول تحليلات متقدمة في الوقت الحقيقي تساعد العلامات التجارية على اتخاذ قرارات تسويقية ومبيعات أسرع، وأكثر ذكاءً، وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

من خلال التكنولوجيا الخاصة بها المتاحة على شكل البرمجيات كخدمة أو عمليات نشر داخلية ، تقدم "أناليتيكس إيدج" قدرات تحليلية دائمًا ، مثل نمذجة مزيج التسويق ، وإدارة نمو الإيرادات ، وقابلية زيادة فعالية الحملات، وتقييم إطلاق المنتجات الجديدة. إن برنامجها سهل الاستخدام، المصمم بمفهوم "التوجيه والنقر" يجعل التحليلات المتقدمة متاحة وقابلة للتطوير عبر الفرق والأسواق المختلفة.

مع قاعدة العملاء التي تمتد إلى قطاعات تشمل التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الجوّال، والألعاب، والسلع الاستهلاكية، والتجزئة، والسيارات ، تدعم "أناليتيكس إيدج" المنظمات العالمية.

لمزيد من المعلومات ، تفضلوا بزيارة موقع الويب: www.analytic-edge.com

