الاعتراف بـ Microland مرة أخرى، كشركة رائدة في الحلول والخدمات المحددة للشبكات والبرامج في ISG Provider Lens™ 2023 عبر أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

بنجالورو، الهند

26 يونيو 2023

/PRNewswire/ -- يسر شركة Microland، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي، أن تعلن اليوم عن الاعتراف بها كشركة رائدة في إدارة SD-WAN، وتحويل الشبكة المعرفة بالبرمجيات (SDN) (الاستشارات والتنفيذ)، بالإضافة إلى تكنولوجيا شبكات المؤسسات وموردي الخدمات في ISG Provider Lens™ للحلول والخدمات المحددة بالبرامج والشبكات - بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في نفس التقييم المستند إلى البيانات، برزت شركة Microland أيضًا كنجمة صاعدة في تقنيات وخدمات الحافة (Edge)، وحلول وخدمات خدمات الوصول الآمن (SASE).

Microland has been recognized once again, as a Leader in Network - Software Defined Solutions and Services in ISG Provider Lens™ 2023 across the US and UK markets

إن ISG Provider Lens™ للحلول والخدمات المحددة بالبرامج والشبكات هو تقرير بحثي يقيم قدرات مقدمي الخدمات وكذلك يقدم اتجاهات السوق وأفضل الممارسات في الربط الشبكي للمؤسسات. ينمو السوق بسرعة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الشبكات المرنة والآمنة والفعالة من حيث التكلفة. يستثمر مقدمو الخدمات الرئيسيون بكثافة في البحث والتطوير، فضلاً عن الشراكات، لتوسيع قدراتهم والوصول إلى الأسواق.

ما يميز Microland هو طيفها الواسع من عروض تكنولوجيا الشبكات المتميزة للغاية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية الشبكية، وخدمات تحويل الشبكة، وخدمات الشبكة المدارة، والخدمات السلكية واللاسلكية، والشبكة كخدمة، وSD-WAN وSASE، وشبكة الجيل الخامس الخاصة، والمزيد.

يشتمل ISG Provider Lens™ للحلول والخدمات المحددة بالبرامج والشبكات على خمسة أرباع ويقوم بتقييم مقدمي الخدمة استنادًا إلى الرؤية والاستراتيجية والتكنولوجيا وعروض الخدمات والمنتجات والشراكات ونماذج التسعير.

أقرت ISG بمحفظة تكنولوجيا الشبكات الفريدة لشركة Microland، والتواجد الكبير في السوق، والنهج الذي يركز على العملاء كعوامل رئيسية تساهم في تأمين الشركة لمكانتها كشركة رائدة ونجمة صاعدة عبر الفئات في كل من أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سلطت ISG الضوء على نقاط قوة Microland في المجالات التالية:

· SD-WAN المدارة: تعمل قدرات الأتمتة في Microland على زيادة الإنتاجية وتمكين العملاء باستخدام AIOps، مما يمكنهم من تحقيق أهداف العمل المنشودة

· خدمات تحويل SDN (الاستشارات والتنفيذ): تعمل مجموعة عروض Microland ثلاثية المحاور من الاستشارات والتحويل والإدارة على زيادة الإنتاجية من خلال إعطاء الأولوية للتركيز على العميل وتجربة المستخدم

· تكنولوجيا وخدمات شبكات المؤسسات: تركز Microland على تمكين تقنيات الجيل التالي، بما في ذلك الأتمتة والتحليلات والذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول وخدمات تتمحور حول العميل لتلبية احتياجات أعمالهم

· تقنيات وخدمات الحافة (Edge): تركز رؤية Microland على العمليات الموحدة، مثل التصنيع الذكي والمرونة الإلكترونية، لإطلاق العنان لإمكانات الحافة (Edge)

· حافة خدمة الوصول الآمن (SASE): تقدم شركة Microland خدمات وحلول SASE المحايدة تمامًا للبائع وتتضمن كل شيء بدءًا من الاستشارات وحتى العمليات بسلاسة وفقًا لمتطلبات العميل

قال أفيمانيو باسو، كبير المحللين في ISG: "تميز شركة Microland نفسها عن طريق أتمتة تنفيذ منصة التكنولوجيا. حيث أنها توفر منصة كاملة لوحدات التحويل، مما يساعد العملاء على تنفيذ أي حل تقني، على عكس المنافسين الذين يقدمون فقط توفيرًا بدون لمس وحلول قائمة على النقاط لتحويل التكنولوجيا".

وفي معرض حديثه عن هذا التقدير، قال روبرت ويسوكي، نائب الرئيس الأول وقائد حلول العملاء العالمية - الشبكات والأمن السيبراني في شركة Microland: "نحن سعداء للغاية لأن نكون رواد ISG Provider Lens™ للحلول والخدمات المحددة بالبرامج والشبكات للسنة الثانية على التوالي. تواصل Microland الاستثمار والابتكار في حلولنا ومنصاتنا لتكون متمحورة حول العملاء وتحفيز نتائج الأعمال من خلال عمليات التحول والشبكات التي تعتمد على النظام الأساسي. يؤكد هذا الاعتراف من ISG على استثمارنا المستمر في نهجنا القائم على النظام الأساسي لخدمات الشبكة".

نبذة عن Microland

يدور تقديم Microland الرقمي حول جعل التكنولوجيا تفعل المزيد وتتطفل بشكل أقل. نظرًا لأننا نساعد المؤسسات على الانتقال إلى تقنيات الجيل التالي، فإننا نتأكد من أن احتضان الذكاء هذا يمكن التنبؤ به وموثوق به ومستقر.

تأسست شركة Microland في عام 1989 ويقع مقرها الرئيسي في بنغالور بالهند، ولديها أكثر من 4700 متخصص رقمي عبر المكاتب ومراكز التسليم في آسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الشركة على www.microland.com

للتواصل الإعلامي:

ديبا ساهو

[email protected]

نبذة عن ISG (مجموعة Information Services Group)

إن ISG (مجموعة Information Services Group) هي شركة عالمية رائدة في مجال البحوث والاستشارات التكنولوجية. إنها شريك تجاري موثوق به لأكثر من 800 عميل، بما في ذلك أكثر من 75 من أفضل 100 شركة في العالم. تتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والسحابة وتحليل البيانات؛ واستشارات المصادر؛ وإدارة خدمات الحوكمة والمخاطر؛ وخدمات ناقل الشبكة؛ وتصميم الإستراتيجية والعمليات؛ وإدارة التغيير؛ ومعلومات السوق، وبحوث التكنولوجيا وتحليلها.

لمعرفة المزيد تفضل بزيارة www.isg-one.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2129367/Microland_ISG_Provider_Lens.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2129367/Microland_ISG_Provider_Lens.jpg

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