الاندماج في جنوب أفريقيا، المساهمة في جنوب أفريقيا: GAC تفتح وكالتها الرئيسية في بريانستون، جنوب أفريقيا

غوانغتشو، الصين، 7 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- في 20 نونبر/تشرين الثاني، احتفلت شركة GAC بعلامة فارقة في رحلتها في جنوب إفريقيا بافتتاح حصري كبير لوكالتها الرئيسية في بريانستون في جوهانسبرغ. لقد جمع الاحتفال حوالي 100 ضيف من الضيوف الكرام، بما في ذلك العملاء والعملاء المحتملين وممثلي وسائل الإعلام والشركاء التجاريين الرئيسيين.

تضمنت الأمسية عرضاً قدمته فرقة Nan Hua للفنون الأدائية التي تمزج بين الثقافة الصينية التقليدية والفنون الجنوب أفريقية. وقد ألهم الفنانون الجمهور بمزيجهم الثقافي الفريد من نوعه، مما يؤكد التزام GAC بالمشاركة المجتمعية والتعاون مع الثقافة المحلية.

Integrating Into South Africa, Contributing to South Africa: GAC Opens Flagship Dealership in Bryanston, South Africa

مقر الوكالة الجديدة في بريانستون، وهي عبارة عن منشأة حديثة مصممة لتقديم تجربة سيارات متميزة. تدار الوكالة من قبل Salvador Caetano جنوب أفريقيا، الموزع المعتمد لـ GAC في البلاد، كما تقدم مجموعة شاملة من سيارات GAC من الخارج بنظام RHD، بما في ذلك طرازات EMKOO وEMZOOM الشهيرة.

طرازا EMKOO وEMZOOM يعززان من عروض الوكالة من خلال تسليط الضوء على تنفيذ جودة سيارات GAC. إن تصميم سيارة EMKOO المتطور والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها تجعلها منافساً قوياً في سوق سيارات SUV الصغيرة الحجم، بينما تلبي سيارة EMZOOM بجاذبيتها الأنيقة وكفاءتها احتياجات السائقين الشباب العصريين. يعكس كلا الطرازين تفاني شركة GAC في تقديم سيارات تجمع بين الابتكار العالمي والملاءمة المحلية.

تضم المنشأة أيضاً مركزاً لخدمات ما بعد البيع، حيث توفر الصيانة الروتينية والإصلاحات والوصول إلى قطع غيار GAC الأصلية. يمكن للعملاء التطلّع إلى تجربة قيادة شخصية وعروض تفاعلية بإشراف فريق عمل مدرب تدريباً عالياً.

أعرب كريس فان دير ميروي، مدير الوكالة في بريانستون، عن حماسه بشأن هذا الإطلاق، قائلاً: "نحن واثقون من أن هذه المنشأة ستعيد تعريف تجربة شراء السيارات في جنوب إفريقيا."

تواصل شركة GAC جنوب إفريقيا ريادتها للابتكار في هذه الصناعة، حيث تقدم ضماناً مدى الحياة على جميع السيارات، دون قيود على المسافات المقطوعة أو السنوات، وهي خطوة غير مسبوقة تضع معياراً جديداً في ضمان العملاء.

"الاندماج في جنوب أفريقيا، المساهمة في جنوب أفريقيا". تُعد وكالة بريانستون خطوة محورية في استراتيجية شركة GAC لتوسيع نطاق تواجدها في جنوب أفريقيا وعبر أفريقيا. من خلال الجمع بين التميز العالمي في مجال السيارات والحلول المصممة محلياً، تهدف العلامة التجارية إلى بناء علاقات دائمة مع السوق المحلية وعملائها لتقديم تجربة ملكية متميزة. ترمز الوكالة الجديدة لشركة GAC في بريانستون إلى تفانيها في الابتكار والموثوقية ورضا العملاء، مما يعزز مكانتها كفاعل رئيسي في سوق السيارات في جنوب أفريقيا.