البحرين تستعد لاستضافة النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج في نوفمبر المقبل

"الاستثمار في منطقة مزدهرة" موضوع النسخة الثانية من الحدث الحصري الذي سيجمع وزراء وقادة أعمال من أقوى الاقتصادات العالمية

المنامة، البحرين, 24 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- تستعد البحرين لاستضافة النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج، المزمع عقده يومي 3 و4 نوفمبر القادم في فندق فورسيزونز خليج البحرين، وسيجمع نخبة من الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك 250 من كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من الأسواق الرائدة في أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "الاستثمار في منطقة مزدهرة".

Bahrain Set to Host Second Edition of Gateway Gulf in November

ويستضيف مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هذا الحدث الدولي، بدعم ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين في مجالات التمويل والاستثمار والصناعة في المملكة. ويهدف المنتدى، الذي يقتصر على المدعوين فقط، إلى أن يكون منصة مثالية يتم منها تسليط الضوء على أهم المواضيع الاقتصادية التي تهم المنطقة، والترويج لأبرز المشاريع الاستثمارية المستقبلية فيها، إلى جانب دور مملكة البحرين كبوابة للاستثمار في منطقة الخليج. ومن خلال جلسات عامة تستشرف المستقبل وورش عمل مخصصة، إلى جانب برامج شخصية شاملة تتضمن اجتماعات خاصة وزيارات لمواقع المشاريع وتجارب ثقافية مميزة، سيساهم منتدى بوابة الخليج 2024 في إعادة رسم خارطة مفهوم الأعمال التقليدي وتسهيل استكشاف فرص استثمارية ملموسة تحقق المنفعة المتبادلة. كما سيحظى الحاضرون بفرصة المشاركة في مناقشات معمقة حول تأثير الاتجاهات العالمية في المنطقة والطرق الموصى بها لمواجهة التحديات والفرص غير المستغلة التي يسهل الاستثمار بها في المستقبل.

وإلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الرئيسية في القطاعات ذات الأولوية في المملكة، سيركز منتدى بوابة الخليج 2024 على تعزيز العلاقات التعاونية المتنامية التي تربط المنطقة، وكيف يمكن للاستثمارات المشتركة أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد عالميًا، سيعمل المنتدى على تعزيز التعاون الإقليمي لسد هذه الفجوات، ويسلط الضوء على إنجازات المنطقة في تقديم حلول عملية تساهم في بناء مستقبل مشرق وأكثر استقرارًا.

كما يستضيف المنتدى في نسخته هذا العام جلسات تهدف إلى تحفيز مناقشات مستندة إلى البيانات لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الازدهار في القطاعات الصناعية الرئيسية. وسيستضيف المنتدى مجالس نقاشية رفيعة المستوى بين وزراء وخبراء من القطاع الخاص، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه المنطقة.

وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي أبرز قصص النجاح التنموية في القرن الحالي، إذ تواصل المنطقة تحقيق تقدم لافت نحو أهدافها الطموحة في مجال التنويع الاقتصادي. ويفتح هذا التقدم المجال أمام فرص استثمارية واعدة وجذابة. وفي إطار منتدى بوابة الخليج 2024، سيتم تسليط الضوء على هذه الفرص من خلال مساحة مركزية مخصصة لعرض المشاريع الكبرى في المنطقة. من المتوقع أن يشهد المنتدى الإعلان عن عدد من الاستثمارات البارزة التي ستعزز التعاون الإقليمي وتوفر رؤى عملية تسهم في دعم التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024، ليصل إلى نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي. ومع توقعات بوصوله إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. في عام 2023، سجلت البحرين تقدمًا كبيرًا بفضل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 84%، مما عزز مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة. وللمحافظة على هذا الزخم الإيجابي، تركز البحرين جهودها على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز رأس المال البشري المتنوع، فضلًا عن دعم مبادرات التحول الرقمي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى. حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى ضمان جاهزية الاقتصاد البحريني لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:

الهاتف: +973 – 397 98919

البريد الإلكتروني: [email protected]

نبذة عن الجهة المنظمة، مجلس التنمية الاقتصادية:

مجلس التنمية الاقتصادية هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com.

نبذة عن منتدى بوابة الخليج

يستضيف مجلس التنمية الاقتصادية ، بالتعاون مع كبار المسؤولين الحكوميين في قطاعات التمويل والاستثمار والصناعة، منتدى بوابة الخليج، وهو حدث حصري يقتصر حضوره على المدعوين فقط. يوفر المنتدى للشركات العالمية والمستثمرين فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمنحهم أولوية الوصول إلى المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة. كما يتيح المنتدى للمشاركين استكشاف فرص توسيع حضورهم الاستثماري في البحرين وخارجها.

أقيمت النسخة الأولى من منتدى بوابة الخليج في عام 2018، وتأتي النسخة الثانية في عام 2024، لتؤكد على التزام المنتدى بتعزيز التعاون الاستثماري والتنموي في المنطقة. يعكس هذا الحدث الدولي الهام فلسفة "فريق البحرين"، التي تقوم على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة استثمارية مبتكرة وجذابة للشركات العالمية. وسواء كان الأمر يتعلق بتمرير لوائح جديدة أو تحليل جدوى إطلاق فكرة مبتكرة في السوق، يعمل فريق البحرين بشغف وتفانٍ لربط المستثمرين بالجهات المؤثرة وصناع القرار الرئيسيين.

Yehia Issa

[email protected]

+971 55 267 0405

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