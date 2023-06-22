البرنامج التدريبي لإعداد قادة التغيير المناخي 'Climate x' للعام 2023 يرحب بالمزيد من قادة المناخ من أجل قمة المناخ COP28

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يونيو 2023 PRNewswire// -- قام التحالف العالمي للجامعات حول المناخ ((GAUC، في شراكة إستراتيجية مع اليونسكو وتحالف الجامعات الآسيوية ((AUA، بترقية قدرة برنامج 'Climate x' التي بدأت العام الماضي للمساهمة في تقدم إدارة المناخ العالمي ونجاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28) لعام 2023.

The ‘Climate x’ Campaign 2023

تهدف الحملة إلى تجميع أصحاب المصلحة المعنيين متعددي القطاعات على مستوى العالم لتنمية قادة المناخ في المستقبل، مع التركيز بشكل خاص على منظور التآزر بين التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى للأمم المتحدة(SDGs). حصل البرنامج التدريبي لإعداد قادة التغيير المناخي 'Climate x' لعام 2023 وهو البرنامج الرائد الأول في هذا المجال، على ردود فعل حماسية من الشباب العالمي. في غضون أسبوع واحد فقط، تقدم أكثر من 1000 طالب جامعي من أكثر من 70 دولة ومنطقة للانضمام للمشروع. ستظل بوابة التسجيل مفتوحة عبر الموقع الالكتروني http://climatexleadership.gauc.net/ حتى 30 يونيو.

قال Shahbaz Khan، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات لشرق آسيا والممثل لدى الصين وكوريا الديمقراطية واليابان ومنغوليا في كلمته أثناء حفل إطلاق البرنامج التدريبي لإعداد قادة التغيير المناخي 'Climate x' "إن الإجراءات المبتكرة ومساهمات الشباب في تعزيز حيادية الكربون، ومعالجة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى للأمم المتحدة (SDGs)كانت حقا رائعة". "ويجب أن تعمل المنظمات الدولية ، وتحالفات المؤسسات التعليمية ، وصانعي السياسات والقطاع الخاص معًا لتوفير منصة عالمية لهم ، بحيث يمكن صقل مواهبهم ، ويمكن سماع أصواتهم وآرائهم ويمكن رؤية أفعالهم."

تحولات نموذجية

نظرًا لكونه يمثل تحديًا وجوديًا، يرتبط تغير المناخ ارتباطًا وثيقًا بجميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى للأمم المتحدة (SDGs)وله تأثير تحويلي عبر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. إن الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون هو نقلة نوعية من شأنها أن تؤدي إلى نموذج جديد للتنمية.

وفي سياق متصل، تؤكد أهداف البرنامج'Climate x' على ضرورة التآزر بين التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى للأمم المتحدة (SDGs)وتتميز بهيكل ثلاثي الأبعاد للمشاركة مع أوسع أصحاب المصلحة المتعددين. فعلى المستوى الوطني، يهدف التدريب إلى تعزيز قادة المناخ في المستقبل. أما على الصعيد الإقليمي، فإن المنتدى الإقليمي للتغير المناخي يهدف لتشجيع التعاون الأكاديمي الأوسع. وبالنسبة للتواجد على الصعيد الدولي، يهدف أسبوع المناخ العالمي للشباب، وهو آلية جديدة تمامًا أطلقها التحالف العالمي للجامعات حول المناخ ((GAUC، وشركاؤه العالميون، إلى تضخيم العمل المناخي للشباب في جميع أنحاء العالم.

بفضل القوة الجماعية للجامعات الأعضاء التي أطلقها التحالف العالمي للجامعات حول المناخ (GAUC)والدعم القوي من شركائها العالميين، حقق برنامج'Climate x' في دورته الأولى نجاحًا كبيرًا. لقد قام بتطوير وصقل مهارات ما يقرب من 100 طالب شاب من الجامعات الأعضاء في التحالف العالمي للجامعات حول المناخ ( (GAUC، ليأخذوا زمام المبادرة في الإجراءات المناخية، وحشد أكثر من 40 جامعة في جميع أنحاء إفريقيا قبل انعقاد مؤتمر المناخCOP27 في مصر، وجذب أكثر من 100 من أصحاب المصلحة متعددي القطاعات من 6 قارات لدعم الإجراءات المناخية للشباب. في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) لعام 2022، أعد الطلاب الممثلون الذي تم اختيارهم ضمن برنامج التدريب خطابًا ذو توصيات مؤثره غير منحازة لقادة المناخ العالميين في شرم الشيخ، وسلموه شخصيًا إلى 5 رؤساء دول وطنيين، و14 وزيرًا من 11 دولة، وعشرات الوفود الحكومية.

بناءً على النجاح الذي حققه البرنامج في العام الماضي، سيكمل البرنامج مسيرته في عام 2023 بأهدافه وهيكله التنظيمي مع زيادة تعزيز الشمولية والأثر.

تجهيز ممثلي 28 جامعة U28 مؤتمر المناخ COP28

بالنظر إلى أن مؤتمر المناخ COP28 الذي في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة)، فقد أنشأت GAUC شراكة استراتيجية مع تحالف الجامعات الآسيوية ((AUA، الذي يضم 15 جامعة عضو في جميع أنحاء آسيا.

نظرًا لكون جامعة طوكيو وجامعة جامعة تسينغ - هوا أعضاء في كلا التحالفين، فإن هذه الشراكة تجمع الموارد التعليمية والأكاديمية لـ 28 جامعة حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على آسيا. خلال الحملة، ستتعاون الجامعات الأعضاء من التحالفين لتقديم دورات عبر الإنترنت متعددة التخصصات ضمن البرنامج التدريبي 'Climate x'. علاوة على ذلك، سيعملون عن كثب لزيادة الوعي العالمي بالتحديات المناخية في آسيا وتعبئة شبكة مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء القارة للجهود المناخية الحاسمة التي يتم التطرق اليها بشكل رئيسي في مؤتمر المناخ COP28 وبعده.

بالإضافة إلى التعاون الموسع داخل قطاع التعليم العالي، تشهد الحملة أيضًا المزيد من الدعم الملموس من الشركاء العالميين عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك اليونسكو، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ومجلس الشباب العربي للتغيير المناخي، من بين آخرين.

تدريب المدربين

لتمكين المزيد من الشباب وتمكينهم من اغتنام الفرص التي يوفرها التحول النموذجي وقيادة مبادرات المناخ المستقبلية، فإن التدريب ضمن برنامج 'Climate x' لعام 2023 مفتوح لطلاب الجامعات في جميع أنحاء العالم.

"الشباب هم العمود الفقري لمستقبل صافي صفر انبعاثات كربونية. هكذا الدكتور WANG Binbin، الأمين العام التنفيذي للتحالف العالمي للجامعات حول المناخ ((GAUC، تم تصميم برنامج التدريب'Climate x' لمساعدة الطلاب على تحمل هذه المسؤولية التاريخية. " "ستنقل المعرفة الأكاديمية ، وتوسع منظورهم العالمي ، وتعمق فهمهم لإدارة المناخ العالمي. علاوة على ذلك، نأمل أن تكون بمثابة دليل إرشادي، وتسهيل رحلتهم نحو تحقيق الذات ".

من خلال عرض نهج "تدريب المدرب" ضمن نموذج "1+3" ، تم تخصيص برنامج التدريب لتمكين الطلاب من الانتقال من كونهم متعلمين للمعرفة المناخية إلى أن يصبحوا قادة في العمل المناخي. الوحدة مقسمة إلى جزأين: يمثل الرقم "1" الدورات الدراسية عبر الإنترنت التي تمتد لشهر واحد في يوليو، بينما يرمز الرقم "3" إلى الأحداث الهجينة الثلاثة التي يجب على الطلاب المسجلين تنظيمها من أغسطس إلى نوفمبر.

كجزء لا يتجزأ من مخرجات البرنامج التدريبي 'Climate x'، سيوفر أسبوع المناخ العالمي للشباب 2023، المقرر في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر من هذا العام، منصة لجميع المشاركين في التدريب لاستعراض الحدث الثالث لهم ونقل مشاركة طلاب الجامعات في الإجراءات المناخية إلى الساحة الدولية.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2107481/The__Climate_x__Campaign_2023.jpg

Global Alliance of Universities on Climate SOURCE