البنك الدولي و Forward MENA يتشاركان مع Simplilearn للارتقاء بالمهارات الرقمية للشباب في الشرق الأوسط من أجل تلبية الوظائف الناشئة اليوم

- يقوم البنك الدولي بتنفيذ مشروع طموح للمهارات متعدد السنوات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ليعالج مشكلة بطالة الشباب

- تقوم Forward MENA، وهي منظمة غير حكومية يقع مقرها في لبنان، بتنفيذ المشروع في لبنان وتحديد الأدوار والمهارات الوظيفية المطلوبة بالإضافة إلى مجموعة الشركات المناسبة للتوظيف

- Simplilearn هي الشريك المهاري المسؤول عن تدريب الخريجين وجعلهم جاهزين للعمل

Excited Graduates from Simplilearn's Digital Skilling Program

سان فرانسيسكو، 5 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- في إطار برنامج تطوير المهارات في لبنان، عقد البنك الدولي و Forward MENA و Simplilearn شراكة لتزويد الشباب والشابات في لبنان بالمهارات الرقمية الحاسمة والتي ستعدهم للوظائف القادمة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. بناءً على استطلاع حديث أجرته Forward MENA، فإن 88% من الشركات في لبنان، وخاصة في القطاعين الرقمي والتقني، تبحث بنشاط عن مرشحين مؤهلين لشغل وظائف بدوام كامل، ومع ذلك فهي غير قادرة على العثور على المواهب المناسبة.

نجحت Simplilearn، وهي أكبر معسكر تدريبي في العالم للمهارات الرقمية، في تدريب المجموعة الأولى التي تضم أكثر من 70 متعلمًا في غضون أربعة أشهر على أدوار خبير تصميم UI/UX ومهندس DevOps. تضمن البرنامج التدريبي أحدث المناهج الدراسية التي تم إنشاؤها بالاشتراك مع أفضل الجامعات والشركات، وتتألف من فصول حية من خبراء الصناعة ومشاريع عملية من أفضل الشركات. حدد Simplilearn أفضل 25 دورًا رقميًا مهمًا في أي مؤسسة ووضعت برامج تدريبية تتماشى مع هذه الأدوار.

وفي أثناء حديثه عن الشراكة مع البنك الدولي وForward MENA لتحسين مهارات الشباب في الشرق الأوسط، قال السيد Eric Martorano، كبير مسؤولي الإيرادات للأعمال التجارية في Simplilearn: "هناك طلب متزايد على المهارات الرقمية في الشرق الأوسط حيث تفتقر الشركات إلى المواهب. مع تبني العالم بسرعة لمهارات تقنية أحدث، شهدنا اهتمامًا وحماسًا متزايدين بين الخريجين والمهنيين للارتقاء بالمهارات. دخلت Simplilearn في شراكة مع البنك الدولي لتزويد الطلاب بجميع الخبرات المطلوبة لمساعدتهم على الحصول على وظائف ناجحة في الاقتصاد الجديد. وهذا يتماشى مع شراكاتنا الحكومية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعم رؤيتهم لبناء رأس المال البشري من خلال تنمية المهارات."

قال محمد رباح، رئيس شركة Forward MENA، وهو يشارك أفكاره حول الشراكة مع Simplilearn: "من الواضح أن التطورات التكنولوجية السريعة تخلق فجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل. لقد عقدنا شراكة مع البنك الدولي لتزويد الشابات والشبان بالمهارات الرقمية ذات الصلة بالسوق، وتمكينهم من الوفاء بوظائف المستقبل. لقد أكملنا التجربة بنجاح ونحن الآن مستعدون جيدًا للنظر في توسيع نطاق هذه المبادرة."

نبذة عن Forward MENA

Forward MENA هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للأشخاص من جميع الخلفيات حتى يلبوا وظائف اليوم والغد.

تلتزم FORWARD MENA بتحسين المهارات الرقمية وإعادة تأهيل مجتمعاتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساعدتهم على التفوق في حياتهم المهنية الحالية والمستقبلية.

نبذة عن Simplilearn

تأسست Simplilearn في عام 2010 ويقع مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وبنغالور، الهند، وهي شركة تابعة لمحفظة Blackstone، وهي المعسكر التدريبي الأول عبر الإنترنت في العالم للتدريب على مهارات الاقتصاد الرقمي. توفر Simplilearn إمكانية الوصول إلى تدريب جاهز للعمل على مستوى عالمي للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم. تم تصميم المعسكرات التدريبية وتقديمها مع جامعات ذات شهرة عالمية، وشركات كبرى، وهيئات صناعية رائدة عبر فصول مباشرة عبر الإنترنت تضم أفضل ممارسي الصناعة، ومدربين مرغوب فيهم، وقادة عالميين. من طلاب الجامعات والمهنيين المحترفين إلى المديرين والمديرين التنفيذيين والشركات الصغيرة والشركات الكبيرة والحكومات، تعد برامج Simplilearn التدريبية القائمة على الأدوار والتي تركز على المهارات والمعترف بها في الصناعة وذات الصلة عالميًا حلولًا مثالية لتحسين المهارات لتحقيق أهداف مهنية و/أو تجارية متنوعة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.simplilearn.com/

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