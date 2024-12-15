البنية التحتية المتطورة التي أسستها شركة CSCEC: الطريق السريع بين الشمال والجنوب في الجزائر يعزز الكفاءة والسلامة

صدر عن

GLOBAL TIMES ONLINE

15 ديسمبر, 2024, 00:15 AST

الجزائر العاصمة، الجزائر, 14 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من GLOBAL TIMES ONLINE:

قال سائق الشاحنة: "منذ اكتمال الطريق السريع وأنا أتمتع بمرونة أكبر في تسليم البضائع. والآن، مع توافر المزيد من الممرات وتحسّن ظروف الطرق، أصبحت القيادة مريحة أكثر بكثير".

Continue Reading

إن شركة CSCEC هي من تولت بناء طريق الشمال-الجنوب السريع في الجزائر، مما يتيح تسليم البضائع من العاصمة مباشرة إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى. يعبر الطريق السريع جبال الأطلس، والمعروفة باسم "المتحف الجيولوجي"، ويمتد إلى وادي الشفة. سرعان ما اعتاد سائقو الشاحنات على استخدام هذا الطريق الجديد، مما أدى إلى تقليص أوقات السفر إلى حد كبير وزيادة الكفاءة بنسبة ملحوظة. الآن، يمكن للسائقين المرور بأمان عبر أطول نفق طريق سريع في المنطقة، مما يقلل من الوقت اللازم لعبور جبال الأطلس من 4–5 ساعات إلى ساعة واحدة فقط.

خلال عملية البناء، ساعدت أنظمة التنبؤ الجيولوجي المتقدمة شركة CSCEC في مراقبة الظروف ضمن مسافة تصل إلى 100 متر. اليوم، تستمر شركة CSCEC في ضمان سلامة جميع المركبات العابرة من خلال توظيف منصة متكاملة ذكية لإدارة النفق. تعمل هذه المنصة على أتمتة تشغيل 190 نظامًا، بما في ذلك المراقبة والإضاءة والتهوية والتحكم في الحرائق.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2580487/VIDEO.mp4

 

 

من نفس المصدر

عقدت مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو الصينية الأفريقية حفل توزيع الجوائز ورحبت بالفائزين الأفارقة في بكين

عقدت مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو الصينية الأفريقية حفل توزيع الجوائز ورحبت بالفائزين الأفارقة في بكين

تقرير من صحيفة GLOBAL TIMES عبر الإنترنت: أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو الصينية الأفريقية "قصتي الصينية" في بكين في 1...
حفل توزيع جوائز مسابقة الصور والفيديو الصينية الأفريقية "قصتي الصينية" التي عقدت في بكين

حفل توزيع جوائز مسابقة الصور والفيديو الصينية الأفريقية "قصتي الصينية" التي عقدت في بكين

تقرير من صحيفة GLOBAL TIMES عبر الإنترنت: أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة الصور والفيديو الصينية الأفريقية "قصتي الصينية" في بكين في 1 نوفمبر. حضر الحفل...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

خدمات النشر / المعلومات

خدمات النشر / المعلومات

النقل / الشاحنات / السكك الحديدية

النقل / الشاحنات / السكك الحديدية

السكك الحديدية والنقل متعدد الوسائط

السكك الحديدية والنقل متعدد الوسائط

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة