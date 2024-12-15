البنية التحتية المتطورة التي أسستها شركة CSCEC: الطريق السريع بين الشمال والجنوب في الجزائر يعزز الكفاءة والسلامة

الجزائر العاصمة، الجزائر, 14 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من GLOBAL TIMES ONLINE:

قال سائق الشاحنة: "منذ اكتمال الطريق السريع وأنا أتمتع بمرونة أكبر في تسليم البضائع. والآن، مع توافر المزيد من الممرات وتحسّن ظروف الطرق، أصبحت القيادة مريحة أكثر بكثير".

إن شركة CSCEC هي من تولت بناء طريق الشمال-الجنوب السريع في الجزائر، مما يتيح تسليم البضائع من العاصمة مباشرة إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى. يعبر الطريق السريع جبال الأطلس، والمعروفة باسم "المتحف الجيولوجي"، ويمتد إلى وادي الشفة. سرعان ما اعتاد سائقو الشاحنات على استخدام هذا الطريق الجديد، مما أدى إلى تقليص أوقات السفر إلى حد كبير وزيادة الكفاءة بنسبة ملحوظة. الآن، يمكن للسائقين المرور بأمان عبر أطول نفق طريق سريع في المنطقة، مما يقلل من الوقت اللازم لعبور جبال الأطلس من 4–5 ساعات إلى ساعة واحدة فقط.

خلال عملية البناء، ساعدت أنظمة التنبؤ الجيولوجي المتقدمة شركة CSCEC في مراقبة الظروف ضمن مسافة تصل إلى 100 متر. اليوم، تستمر شركة CSCEC في ضمان سلامة جميع المركبات العابرة من خلال توظيف منصة متكاملة ذكية لإدارة النفق. تعمل هذه المنصة على أتمتة تشغيل 190 نظامًا، بما في ذلك المراقبة والإضاءة والتهوية والتحكم في الحرائق.

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