الدوحة،, 11 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، أن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 خلال اجتماعه اليوم.

وبناءً على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال عام 2023، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل %65من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0.65ريال قطري للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2023 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.

QNB Group Headquarters in Doha, Qatar

بلغ صافي الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 15.5 مليار ريال قطري (4.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %8 مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %11 ليصل إلى 39.1 مليار ريال قطري (10.7 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

بلغ إجمالي الموجودات مبلغ1,231 مليار ريال قطري ( 338مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %4 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %6 لتصل الى 853 مليار ريال قطري (234 مليار دولار أمريكي). كما ساعد تدفق الودائع القوي الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 857 مليار ريال قطري (235 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %2 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد ساهم ذلك في المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى %99.5 كما في 31 ديسمبر 2023، مما يعكس قوة السيولة للمجموعة

كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) %20 كما في 31 ديسمبر 2023، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %3.0 كما في31 ديسمبر 2023، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8.7مليار ريال قطري (2.4 مليار دولار أمريكي) بانخفاض نسبته %1 مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى %100، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 110 مليار ريال قطري (30 مليار دولار أمريكي)، بزيادة %4 عن الفترة المنتهية في31 ديسمبر 2022. وبلغ العائد على السهم 1.55 ريال قطري (0.42 دولار أمريكي).

بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.8 كما في 31 ديسمبر 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %206 و%105 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

إحصائيات المجموعة

يعمل لدى المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 موقع وأكثر من4,800 جهاز صراف آلي

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