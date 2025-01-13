الدوحة, 13 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، أن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 خلال اجتماعه اليوم.

QNB Head Office

وبناءً على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال عام 2024، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمعدل %37من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0.37ريال قطري للسهم الواحد)، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتصبح70 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.70 ريال قطري للسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2024 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة.

بلغ صافي الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 16.7 مليار ريال قطري (4.6 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %8 مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %6 ليصل إلى 41.3 مليار ريال قطري (11.4 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,298 مليار ريال قطري (357 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %5 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %7 لتصل الى 911 مليار ريال قطري (250 مليار دولار أمريكي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 887 مليار ريال قطري (244 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %3 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

كما بلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) %22.3، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

انخفض معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض الى %2.8 كما في 31 ديسمبر 2024. وحافظ البنك على نسبة تغطية للقروض غير العاملة عند مستوى 100% الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض والسلف وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما بلغت مخصصات خسائر القروض مبلغ 8.1 مليار ريال قطري (2.2 مليار دولار أمريكي) بانخفاض نسبته %6 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 114 مليار ريال قطري31) مليار دولار أمريكي(، بزيادة %3 عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبلغ العائد على السهم 1.69ريال قطري (0.46 دولار أمريكي).

بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.2 كما في 31 ديسمبر 2024. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %179 و%101 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.

إحصائيات المجموعة

تتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع و 5,000جهاز صراف آلي.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2596536/QNB_Head_Office.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917328/5112435/QNB_Group_Logo.jpg