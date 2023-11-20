التألق الصوتي: استكشف إرث حملة #MakingSoundVisible مع Toshiba TV

هونغ كونغ، 20 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- تماشيًا مع التزام شركة Toshiba TV بصياغة نماذج أكثر استقراراً ورسوخًا تتميز بأداء ديناميكي للصوت والصورة، أصدرت الشركة تلفزيون Z870 الذي يعد إضافة هامة لتراث الشركة من التلفزيونات.

توصلت حملة #MakingSoundVisible، التي اختتمت فاعليتها مؤخرًا، إلى تصوراتها لتلفزيون Z870 من Toshiba واصفًةُ إياه بالقطعة المركزية للترفيه المنزلي. وقد قامت الحملة بعرض تلفزيون Z870 ليس فقط كشاشة عرض، ولكن كدليل على جودة الصوت الاحترافية، وهو الأمر الذي حاز تأييد منتجي الموسيقى المحترمين. كشفت ردود فعل وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذا الحدث عن العمق الاستثنائي للوضوح الصوتي والمرئي المتأصل في هذا الطراز الذي يعد الأحدث في فئة التلفزيونات.

يتميز هذا التلفزيون بوجود العديد من المميزات المصممة خصيصًا لتناسب العصر الحالي والمتطلبات الحديثة للعملاء، وهو ما يجعل من TV Z870 منتجًا مثاليًا مُهيأ للنجاح. وتعمل تقنية العرض Mini-LED المتوفرة في تلفزيون Z870 من Toshiba TV على نسج الأصوات العميقة مع الصور الرائعة والمثيرة للإعجاب لشاشة التلفزيون، الأمر الذي يوفر تجربة حية وفريدة لإنشاء الموسيقي.

تعمل تقنية Dolby Atmos المناسبة للتألق الصوتي على توفير تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد. وتظهر الأصوات الخارجة من التلفزيون كل من الأداء القوي والمثير وهو ما سعت إليه الشركة المُصنعة. وتتكامل هذه المميزات مع مكبر الصوت REGZA Bass Woofer Pro، المصمم لإثراء التجربة الموسيقية بجهير عميق، لينتقل بك من المنزل إلى الحفلات الموسيقية الصاخبة التي يتردد صداها خلال الحشد.

ويكمن وراء الأداء والجودة الصوتية المذهلة لتلفزيون Z870 من شركة Toshiba TV محرك REGZA ZRi الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز وضوح الإمكانات الصوتية للتلفزيون وتوفير تجربة غامرة للمشاهدين والمستمعين.

تتميز تلفزيونات Z870 مثل سابقاتها التي لقت رواجًا لدى العديد من العملاء بتقنية Quantum Dot Color، والتي تصنع مليار درجة من ظلال الألوان الدقيقة التي تجعل من تجربة المشاهدة تجربة واقعية مميزة. وتوفر تقنية Full Array Local Dimming PRO التي يتميز بها التلفزيون تباين ملحوظ للشاشة، ويلتزم الجهاز بشهادة IMAX المحسنة التي تنتقل بمستوى الصورة إلى المستوى التالي، الأمر الذي يضمن جودة صورة فائقة تصل إلى المستوى السنيمائي.

إلى جانب تواجده ضمن حملة #MakingSoundVisible، يمثل تلفزيون Z870 من شركة Toshiba TV تجربة حسية متكاملة من الصوت والصورة، الأمر الذي يوفر تجربة غامرة مصممة خصيصًا للاستمتاع بالموسيقى والارتقاء بعالم الترفيه المنزلي.

نبذة عن Toshiba TV

يمتد تاريخ شركة Toshiba TV إلى نحو 70 عامًا من الإنتاج. فبفضل تميزها القوي وخبرتها الفريدة في عالم الاختراعات والابتكارات، أنتجت Toshiba TV العديد من أجهزة التلفزيون ذات المميزات الرائدة في العالم. وقد قدمت شركة Toshiba TV، من خلال جودة صورتها العالية، تجارب لا تُنسى وأنماط مشاهدة متطورة استفاد منها العديد من الأشخاص حول العالم.

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Elina Cao

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