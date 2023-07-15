التأمين المدمج لأول ساعة فاخرة من بلوكتشين

هونج كونج في 15 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- تفتخر شركة YAS ( www.yas.io/timecare ) الإطلاق الجديد الرائد لبرنامج تايم كير ‎"TimeCare"، وهو برنامج تأميني لساعة فاخرة مبتكرة بتكنولوجيا بلوكتشين. لقد وضع برنامج تايم كير معيارا حديثا غير مسبوق في مجال وصناعة التأمين، يضم تكنولوجيا من أحدث ما وصلت إليه الأبحاث التقنية وحماية توفر الاحتياجات الفريدة للمتحمسين لاقتناء الساعات الفاخرة في جميع أنحاء العالم. كما يقدم هذا الحل المبتكر أمان معزز ومدعم، إلى جانب الشفافية وتجربة تأمين مدمجة ومحكمة عالية الجودة للساعات العزيزة المحببة.

Blockchain Powered Luxury Asset Embedded Insurance Program by YAS.io

وقد أدخل برنامج تايم كير، بما لديه من خصائص قوية، غطاءا تأمينيا على عملية شراء الساعة، يوفر تجربة استخدام مبسطة. كا يرفع برنامج تايم كير من مستوى الأمن والشفافية والكفاءة في مجال المطالبات، مع إقامة سجلا لا لبس فيه للملكية والأصالة، بواسطة تكنولوجيا بلوكتشين الأحدث في العالم. وعلى خلاف سياسات التأمين التقليدية السارية بمحدودية التغطية التأمينية والأسلوب المزعج لتقدير القيمة للبنود الفاخرة المفردة، سوف يقوم برنامج تايم كير بتغطية تأمينية إجمالية قدرها حتى 12.8 مليون دولار بواسطة أحد شركاء التأمين لشركة "YAS". العلميين. كما سوف تعمل شركة "YAS" مع الماركات الفاخرة حول العالم، بدءا من شركة آسيوية معروفة للساعات الفاخرة في هونج كونج.

إن الساعات الفاخرة ليست مجرد اكسسوارات، ولكنها تكون في كثير من الأحيان استثمارات وقطع لها ذكريات عزيزة وموروثات عائلية. إن مالكي الساعات يستحقون حماية أفضل وأكثر حصافة دون جلبة أو أمور مقلقة أو مزعجة، من عمليات التأمين التقليدية. ويقوم برنامج تايم كير بالتسجيل الآمن والدائم لتفاصيل السياسة التأمينية ومعلومات التغطية التأمينية وسجلات الساعات، بما في ذلك تفاصيل بطاقات الضمان، لمشتري الساعات.

لقد تم تصميم برنامج تايم كير بأعلى معايير الإتقان وأقصى درجات المراعاة لمحبيي اقتناء الساعات، هو ما يعكس التزام شركة "YAS" بالابتكار التأميني وبرضاء العملاء، وذلك ما تقدمه من عروض تأمينية في الأسواق العالمية للسلع الفاخرة.

وعلى حد قول السيد وليم لي، أحد مؤسسي شركة "YAS": إن برنامج تايم كير هو أكثر من مجرد غطاء تأميني، فهو يمثل التزاما بالثقة والشفافية والكفاءة، حيث أننا نقوم ببناء مستقبل التأمين للجيل الجديد. وأننا نعتقد أن برنامج تايم كير سوف يكون لحظة فارقة في الزمن حين نبدأ في وضع تعريف جديد لكيفية عمل التأمين. فعملية دمج الطبيعة المنيعة لتكنولوجيا بلوكتشين مع الجوهر الدائم للساعة الثمينة هي توفيق تام ومثالي. نحن لا ننتظر يوم غد، فنحن نتجاوز ضجة الدعاية ونقوم بذلك اليوم.

وللنظرة المستقبلية، يسعى برنامج تايم كير إلى تمديد تواصله والتأثير في أسواق السلع الفاخرة. إن الإطلاق الناجح في هونج كونج يمهد الطريق لمزيد من التوسع في أقاليم ومناطق أخرى ومنتجات أخرى، بينما يتم تحفيز مزيد من الصناعات لتبني برامج وابتكارات مماثلة.

نبذة عن "YAS"

تأسست شركة "YAS" في يونيو عام 2019. وشركة "YAS" هي شركة في قارة آسيا حاصلة على جوائز لابتكاراتها في مجال التأمين الإلكتروني، ولها رؤية لتقديم حماية تأمينية تتسم بالتخصيص التام والميكنة العملية عبر عالم البيانات الإلكترونية. بغرض رفع المستوى وتطبيق تكنولوجيا بلوكتشين ونماذج الذكاء الاصطناعي تعليم الماكينات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهي تسعى إلى تقديم نماذج أعمال جديدة مبهرة وأساليب تأمينية مبتكرة، كما توفر شمول تأميني لكل لحظة هامة بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء العالم. www.yas.io

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2154341/Blockchain_Powered_Luxury_Asset_Embedded_Insurance_Program_YAS_io.jpg

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YAS Group (www.yas.io) SOURCE