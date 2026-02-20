التجربة الأولى للقيادة: سيارة Eleanor تحصل على اختبار قيادة حقيقي مع الممثل Henry Catchpole وشركة Hagerty

تشاتسوورث، كاليفورنيا، 20 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- يسرُّ شركة Cinema Muscle Recreations، مبتكرة مشروع Eleanor: Gone Again""، الإعلان عن إجراء أول تجربة قيادة رسمية لأول سيارة إنتاج مكتملة تحمل الرمز "EGA01". بفضل علاقتنا مع شركة Hagerty، ستظهر سيارة EGA01 لأول مرة ضمن السلسلة الأصلية للشركة The Driver Seat with Henry Catchpole""، والمتاحة للمشاهدة عبر يوتيوب ومنصات أخرى. يتمتع السيد Catchpole بخبرة واسعة في اختبار أقوى السيارات الرياضية الجاهزة للحلبات، والسيارات الخارقة (Hyper Cars)، والسيارات المُرمّمة والمُعدّلة (Restomods) الفاخرة، إضافة إلى أي شيء آخر على أربع عجلات.

ستكون هذه المناسبة أول فرصة للجمهور لمشاهدة السيارة بصورتها النهائية، والاستماع إلى هدير محرك V8 الخاص بسيارة Eleanor بقوة تتجاوز 800 حصان، والتعرّف على خلفية مشروع "Eleanor: Gone Again". كما تمثل الحلقة فرصة للتعريف بـ Ray Claridge، مؤسس Cinema Vehicle Services، وقصة ابتكار سيارة Eleanor وكيف تحولت إلى أيقونة في عالم السيارات اليوم. تناقش القصة وتسلّط الضوء على أن سيارات "Eleanor: Gone Again" التكميلية هي النُسَخ الأصلية الوحيدة الحقيقية المتاحة في السوق، حيث صنَّعها الفريق الأصلي نفسه الذي بنى جميع سيارات Eleanor المستخدمة في فيلم Gone in 60 Seconds.

وقد صرّح Ray Claridge بهذا قائلًا: "عندما قمنا ببناء سيارات Eleanor الأصلية في Cinema Vehicle Services، كنا نعلم أننا صنعنا شيئًا مميزًا. من الجميل أن ترى الآخرين يحاولون إعادة إنتاج أو تكريم ابتكارك الأصلي، لكن تلك النُسَخ تبقى مجرد تقليد. والنسخة المقلدة لن تكون أبدًا بجودة الأصل. وبعد خمسة وعشرين عامًا، قررنا أن الوقت قد حان لمواصلة ما بدأناه من خلال بناء سلسلة من سيارات Eleanor الأصلية حقًا، والاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للفيلم".

الرابط أدناه للفيديو الكامل:

https://youtu.be/QWJ4WcoNIXU

يتوفر عدد محدود من المركبات للطلب المُخصص على الرابط: www.EleanorGoneAgain.com.

تقدِّم شركة Cinema Muscle Recreations, LLC خدمات المركبات ووسائل النقل لصناعة السينما والتلفزيون. وبفضل خبرتها المتخصصة في السيارات الكلاسيكية وسيارات العضلات (Muscle Cars)، إضافةً إلى فريق يتمتع بخبرة واسعة في هذا القطاع، فهي مجهزة بشكلٍ فريد لدعم مشروع "Eleanor: Gone Again".

لا تربط شركة Cinema Muscle Recreations, LLC أو مشروع "Eleanor: Gone Again" أي شراكة أو اعتماد رسمي بأي شركة سيارات، بما في ذلك Ford Motor Company. اسمَا ®Ford و®Mustang هما علامتان تجاريتان مملوكتان لـ Ford Motor Company، وأي علامات تجارية أخرى مذكورة تعود إلى مالكيها المعنيين.

للتواصل الإعلامي:

[email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2721288/Eleanor_Gone_Again_25th_Anniversary_Logo.jpg