التحدث عن التعاون في نقطة انطلاق طريق الحرير: اجتماع عمد المدن من مختلف الدول في شيآن لمناقشة التنمية الحضرية العالية الجودة

شيان، الصين, 29 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أقيمت فعاليات "حوار عمد المدن العالمي • شيآن" في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي في الفترة من 27 إلى 29 أبريل، حيث اجتمع رؤساء المدن من ثماني دول من بينها مصر ولبنان ونيوزيلندا والأردن وعمان وتونس والعراق، في شيآن التي تُعتبر نقطة انطلاق طريق الحرير القديم، لإجراء حوار عابر للحدود حول التنمية الحضرية تحت شعار "نقطة انطلاق طريق الحرير والتعايش المتناغم: التمكين التكنولوجي والثقافي للتنمية الحضرية العالية الجودة".

Scene from the “2026 Global Mayors Dialogue · Xi’an” event

على هامش الفعاليات، زار الضيوف معالم حضرية حديثة مثل "تشانغآنيون • متحف العلوم والتكنولوجيا والتخطيط الحضري بمدينة شيآن" و"المصنع المظلم" لشركة جيلي ومركز تجميع قطارات الشحن بين الصين وأوروبا في شيآن وشركة لونغجي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء، حيث اطلعوا عن كثب على أحدث الممارسات في التكنولوجيا الرقمية والحوكمة الذكية. كما زار الضيوف المعالم الثقافية مثل سور مدينة شيآن، ومدينة أسرة تانغ الكبرى للأضواء الدائمة، ومتحف ضريح الإمبراطور تشين شي هوانغ، مما عزز فهمهم لمدينة شيآن من خلال الاندماج بين التراث التاريخي والحيوية العصرية.

أعربت السيدة تانيا تابسيل، عمدة مدينة روتوروا في نيوزيلندا، عن اهتمامها البالغ بالتعاون في مجالي الطاقة والصناعات التحويلية، قائلة: "نرى عددا متزايدا من الناس في روتوروا يقودون سيارات بي واي دي. لقد جلبت الطاقة المستدامة مرونة تنموية لمقاطعة شنشي، ونحن نتطلع إلى التعرف على إنجازات الإبداع التكنولوجي ذات الصلة وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال". وأضافت أن نيوزيلندا تستكشف حاليا استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الكهرباء والتدفئة، ولإنشاء مشاريع عالمية المستوى للسياحة الصحية والاستشفائية القائمة على الينابيع الساخنة، معربة عن أملها في إجراء التعاونات والتبادلات مع مدينة شيآن.

من جانبه، صرح السيد عبد الحميد الخروصي، نائب والي مطرح في عمان، قائلا: "لقد جئنا إلى شيآن لنستفيد من التجربة، ولنتعلم كيفية دمج الهوية الثقافية مع التنمية الحضرية". في حين عبر السيد جمال أبو عبيد، رئيس لجنة بلدية الرمثا الأردنية، عن تطلعه لـ"التعاون مع المؤسسات في شيآن، ودعوة المزيد من الأصدقاء من شيآن للمشاركة في التبادلات الثقافية والتعليمية والتكنولوجية، وكذلك تمكين الشعب الأردني من زيارة الصين، من خلال الجهود المشتركة للطرفين".

خلال جلسات الحوارات، تبادل عمد المدن والممثلون الصينيون والأجانب وجهات النظر بعمق حول مواضيع الحوكمة الذكية، والتحول الأخضر، والتجديد الرقمي الذكي، حيث تشاركوا أفكارهم وتجاربهم في التنمية الاقتصادية لمدنهم.

في مساء يوم 29 أبريل، خلال فعالية "ليلة تشانغآن"، أصدر عمد المدن والممثلون الصينيون والأجانب بشكل مشترك "اتفاق شيآن لتنمية المدن على طريق الحرير– حوار عمد المدن العالمي" الذي يدعو إلى توارث الحضارة، وتمكين العلوم والتكنولوجيا، والتحول الأخضر، والتبادل الثقافي. وأعربت الأطراف عن تطلعها لاغتنام هذه الفرصة لتعميق التعاون العملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة والطاقة الخضراء، والمساهمة معا بحكمة وقوة في تحقيق التنمية الحضرية العالية الجودة في العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2968886/image1.jpg