التحول إلى الاشتراكات يحقق سنة مالية تاريخية لإنترسك

باريس، فرنسا،, 8 يناير 2024 - اختتمت إنترسك، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول ذكاء البيانات الوصفية، سنة مالية تاريخية أخرى، فقد حققت الشركة زيادة كبيرة نسبتها 38% في الإيرادات مقارنة بالفترة المقابلة في السنة المالية السابقة. ويمكن أن تساهم هذه الإنجازات البارزة في توسيع مساحة وجود شركة إنترسك في السوق الكبيرة للاتصالات السلكية واللاسلكية، مقدمة خدماتها لمنظمات القطاعين العام والخاص، إلى جانب التحول السريع إلى نموذج أعمال قائم على الاشتراكات.

وتشمل الإنجازات الرئيسة المحققة في السنة المالية ما يلي:

• زيادة في الإيرادات بنسبة 38%

• تحقيق نمو كبير في الإيرادات السنوية المتكررة بنسبة 37%

• إقامة شراكات مع إحدى عشرة (11) شركة من شركات الهواتف الخلوية الجديدة رفيعة المستوى والحكومات

• تعمل الحلول الجديدة على تحليل البيانات الوصفية لأكثر من مليار شخص وجهاز متصل على مدار أربع وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع (24/7)

• زيادة عدد العاملين بنسبة 15% فقط

علق يان شوفالييه، الرئيس التنفيذي لشركة إنترسك، على التوجه الاستراتيجي للشركة، قائلاً:

"نرى زخمًا قويًا ونموًا كبيرًا في جميع المناطق الجغرافية استجابة للطبيعة الحرجة للحلول التي نبتكرها والاحتياجات المتلاحقة لمَن يعولون علينا في أعمالهم الأساسية في مجال الاتصالات أو سلامة المجتمعات وأمنها في جميع أنحاء العالم. وهذا يوضح أهمية استراتيجيتنا ونماذجنا."

تفخر إنترسك بتقديم خدماتها إلى عدد اثنتي عشرة (12) حكومة وثمانية وستين (68) مقدم خدمات اتصالات من خلال وجودها في أكثر من خمسين (50) دولة، مما يوطد مركزها كمزود رائد لحلول ذكاء البيانات الوصفية. ونظرًا لأن إنترسك تتطلع إلى المستقبل، تحافظ الشركة على التزامها بدفع الابتكار لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها حول العالم.

ندعو الأطراف المعنية إلى الاطلاع علىالمراجعة السنويةلاستيضاح إنجازات الشركة الرئيسة ومبادراتها الاستراتيجية.

إنترسك هي شركة عالمية رائدة في مجال بيانات تعريف الاتصالات وحلول ذكاء المواقع؛ إذ توجّه حلولنا التي صممها خبراء البيانات السريعة الحكومات وشركات الاتصالات في ثورتها القائمة على البيانات لبناء قيمة ملموسة، سواءً من حيث التنبيه الفعال للناس في حالات الخطر أو تيسير مصادر جديدة للإيرادات. ويستفيد عملاؤنا البالغ عددهم 80 في 50 دولة من أجهزتنا في الوصول إلى وتحديد موقع ما يقرب من مليار جهاز متصل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (24/7)، وتغطي حلول الإنذار العام التي نقدمها 30٪ من سكان الاتحاد الأوروبي. ففي إنترسك، مبدأ الخصوصية عن طريق التصميم يتجاوز المعايير المقبولة، مع ضمان الامتثال التنظيمي، بصرف النظر عن مكان عمل عملائنا. تعرَّف على المزيد عبر الموقع intersec.com.

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للمزيد من المعلومات: شارلوت كاردونا، VP Communications، ‎، [email protected]