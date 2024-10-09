الترجمة الآلية من DeepL هي الأكثر استخداماً في شركات الخدمات اللغوية عالمياً في عام 2024

تُحدث الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي تحولاً في مجال الترجمة، إذ تعزز الفعالية وتقلل التكاليف وتحقق النمو. وتجاوز إقبال الشركات على استخدام DeepL خدمات الترجمة من Google وMicrosoft وغيرها.

كولونيا، ألمانيا, 9 تشرين الأول/أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- صُنِّفت DeepL، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، في المرتبة الأولى كمزوّد الترجمة الآلية الأكثر استخداماً في شركات الخدمات اللغوية عالمياً، وذلك وفق تقرير Association of Language Companies (ALC) وSlator حول نتائج استطلاع قطاع الترجمة لعام 2024. وتوفر DeepL حالياً الخدمات لأكثر من 100,000 عميل من الشركات والحكومات في أنحاء العالم. ويشير نموّها الكبير ومكانتها الرائدة في السوق إلى الأهمية المتزايدة لحلول الترجمة المستنِدة إلى الذكاء الاصطناعي في تحويل قطاعات الخدمات اللغوية والصناعة والقانون والرعاية الصحية وغيرها.

في هذا السياق، قال يارِك كوتيلوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DeepL إنّ "هذا النجاح البارز يسلّط الضوء على دقّة منصة DeepL للحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي وموثوقيتها، لأنّ الشركات على صعيد العالم تستخدمها لإنجاز أهم مشاريع الترجمة. ويدلّ هذا النجاح أيضاً على التأثير الإيجابي الذي تحققه حلولنا في الشركات، من تخفيض التكاليف وزيادة الفعالية وتعزيز النمو. وفيما تزداد حلول الذكاء الاصطناعي شعبية ورواجاً في الخدمات اللغوية، يشرفنا أن نكون الشريك المفضّل لعملائنا في هذا المجال. ونلتزم بتوفير أدوات رائدة ومتطورة ومتخصصة في مجال الترجمة وصناعة المحتوى بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير".

شمل تقرير ALC الجديد 127 شركة للخدمات اللغوية من 28 بلداً*. وأكّدت النتائج الدور المتزايد للترجمة الآلية كجزء من الخدمات التي تقدّمها هذه الشركات في قطاعات مهمة مثل الرعاية الصحية والتعليم والقانون.

تشمل أهم نتائج التقرير ما يلي:

صُنِّفت أدوات DeepL للترجمة الآلية في المرتبة الأولى من حيث استخدامها في شركات الخدمات اللغوية، إذ تستخدم نسبة 82% من هذه الشركات أدوات DeepL في عام 2024 ، ما يتجاوز نِسَب استخدام أدوات Google (نسبة 46%) و Microsoft (نسبة 32%) و Amazon AWS (نسبة 17%).

ازداد نجاح DeepL بشكل ملحوظ خلال آخر 12 شهراً ، فانتقلت الشركة من المركز الثالث في عام 2023 إلى المركز الأول في عام 2024.

يتزامن هذا النمو مع التركيز المتزايد على الذكاء الاصطناعي في القطاع بشكل عام، فقد أفادت نسبة 75% من شركات الخدمات اللغوية بأنّها تلقت استفسارات استباقية من العملاء حول الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستّة الأخيرة.

كشف تقرير ALC أيضاً أنّ نسبة 40% من شركات الخدمات اللغوية تعتبر أنّ توفير الخدمات الإضافية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يشكّل عاملاً أساسياً للحفاظ على قدرتها التنافسية. ويخطط ثلث هذه الشركات لتقديم خدمات جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويُعتَبَر التطور الملحوظ في الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة، والأولوية المتزايدة التي تحظى بها الخدمات اللغوية على المستوى التنفيذي، وتزايد الطلب من العملاء، والكفاءة المرتفعة من حيث التكلفة والوقت والإنتاجية من الدوافع الأساسية التي تحفّز التبني السريع لهذه التكنولوجيا.

وقالت آنا ويندام، رئيسة قسم الأبحاث في Slator، إنه "من اللافت أنّ شركة متخصصة بالحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل DeepL استطاعت التفوق على عمالقة التكنولوجيا مثل Google وAWS لتصبح مزوّد خدمات الترجمة الآلية الأكثر استخداماً لدى الشركات المشمولة في الاستطلاع الذي أجرته Slator نيابةً عن ALC. ونظراً إلى سرعة تبني الذكاء الاصطناعي ودَور الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي كدافع أساسي لتحقيق القيمة، أصبحت الشركات ذات نهج العمل المرن والمركّز قادرة على التفوق على المنافسين الأكبر حجماً من خلال تحقيق أثر ملحوظ في مجالات بالغة الأهمية".

أصبحت DeepL، منذ إنشائها في عام 2017، المزود المفضل للحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات في العديد من القطاعات، منها الخدمات اللغوية والتصنيع والخدمات القانونية والتجزئة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات المهنية. وأصبحت منصة DeepL المتخصصة في هذا المجال، استثماراً مهماً للشركات العالمية، لأنها تعالج التحديات المتعلقة باللغات بدءاً من الاتصالات الداخلية إلى دعم العملاء والتوسع في الأسواق العالمية. فعلى عكس أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة، تعتمد حلول الترجمة والكتابة المتطورة التي تقدمها DeepL على نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في مجال اللغات، مما يولّد ترجمات أكثر دقة ملائمة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام ويخفف من احتمالات الهلوسة والمعلومات الخاطئة. فالدقة بالغة الأهمية في الترجمة والكتابة في قطاع الأعمال، مما يجعل نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة الحل المفضّل والأكثر موثوقية لدى الشركات العالمية.

أثبتت منصة DeepL القائمة على الذكاء الاصطناعي أنها قادرة على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف والكفاءة. فقد كشفت دراسة أجرتها شركة Forrester في عام 2024 أن استخدام DeepL حقق عائد استثمار بنسبة 345% لشركات عالمية، حيث أدى إلى تقليل الوقت التي تستغرقه الترجمة بنسبة 90% وخفض عبء العمل بنسبة 50%، مما يؤكد، برأينا، على أهمية DeepL بالنسبة إلى الشركات التي تتطلع إلى تحسين إيراداتها والدخول إلى أسواق جديدة بشكل أسرع وعلى نطاق واسع.

يمكن التعرّف على خدمات DeepL وقدرتها على إحداث تحوّل لدى الشركات في هذا الرابط.

نبذة عن DeepL

تسعى DeepL إلى هدم حواجز اللغة التي تعترض الأفراد والمؤسسات في كل مكان. وأكثر من 100,000 شركة وحكومة ومنظمة وملايين الأفراد في 228 سوقاً عالمياً يضعون ثقتهم في منصة اللغات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها DeepL للحصول على ترجمة شبيهة بالترجمة البشرية وتحسين مستوى الكتابة. وتستفيد الشركات في جميع أنحاء العالم من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي من DeepL التي تضع أمن المؤسسات في صلب عملها، والمصممة خصيصاً للغات والرامية إلى إحداث تحوّل في التواصل في قطاع الأعمال وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق وتحسين الإنتاجية. وقد أسس الرئيس التنفيذي ياروسلاف (يارِك) كوتيلوفسكي الشركة في عام 2017، وهي تضم حالياً أكثر من 900 موظف يملؤهم الشغف وتحظى بدعم مستثمرين ذوي سمعة عالمية، مثل Benchmark وIVP وIndex Ventures.

*يستند تقرير Association of Language Companies وSlator إلى استطلاع أُجري بين 17 حزيران/يونيو و29 تموز/يوليو 2024 وشمل 127 شركة خدمات لغوية من 28 بلداً.

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