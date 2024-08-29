التزامًا بتقديم تجربة استثنائية للإندونيسيين، شركة Indosat Ooredoo Hutchison تنتهي من أول عملية دمج وتحويل واسعة النطاق لشبكة أساسية لنقل حزم البيانات في العالم

جاكرتا، إندونيسيا، 29 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أنهت شركة Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat or IOH)، شركة الاتصالات الرقمية الأكثر تفضيلاً في إندونيسيا، بالتعاون مع شركة Huawei، الشركة العالمة الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، بنجاح مشروعها الضخم لدمج شبكاتها الأساسية في جاكرتا، ليُشكل هذا الإنجاز علامة فارقة في التعاون الموسع بين الشركتين ويعزز من مسيرة Indosat نحو التقدم والابتكار في مجال تقنيات الاتصالات المتنقلة. واستطاعت الشركة، بفضل قاعدة عملاء ضخمة تزيد عن 100 مليون مستخدم و26 موقعًا أساسيًا في جميع أنحاء إندونيسيا، إتمام عملية التوحيد والانتقال إلى النواة السحابية خلال 14 شهرًا، وهو ما يُعد إنجازًا غير مسبوق.

هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تحسين تجربة الشبكة لمستخدمي Indosat في جميع أنحاء إندونيسيا، وخاصةً لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. وبفضل هذا المشروع الجديد، ستشهد شبكة الإنترنت في محافظة كليمنتان الاندونيسية زيادة بنسبة 15% في متوسط سرعة التحميل، وانخفاضًا بنسبة 11% في زمن الذهاب والإياب (RTT) في استخدام تطبيق الفيسبوك. وفي الوقت نفسه، أفاد تقرير أعدته جهة خارجية مرموقة، أن عملاء الشركة في محافظة جاوة الوسطى يشهدون أيضًا أداءً أفضل عند استخدام الإنترنت في مجال الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة.

وفي هذا الصدد، أعرب Desmond Cheung، مدير ورئيس قسم التكنولوجيا لدى شركة Indosat Ooredoo Hutchison، عن فخره بالإنجاز الذي حققته الشركة قائلًا: "نشعر بالتواضع لإنشاء معيار جديد في قطاع الاتصالات. مشروع دمج الشبكة الأساسية هو شهادة حية على التزامنا بتقديم تجربة رقمية عالمية المستوى لعملائنا. ونؤمن، مع اكتمال هذه المبادرة، بأننا قادرون على تقديم تجربة رائعة لعملائنا على نحو مستمر، مما يمهد الطريق لتحقيق هدفنا في تمكين المجتمع الإندونيسي رقميًا".

من جانبه، أعرب George Gao، رئيس خط إنتاج شبكة Huawei السحابية الأساسية، عن سعادته قائلاً: "بفضل تعاوننا الوثيق والمتعمق، يسعدنا للغاية أن نشهد تحقيق إنجازاً كبيراً في إتمام دمج شبكة بهذا الحجم والتعقيد في فترة زمنية قصيرة. وستواصل Huawei دعم Indosat في تعزيز الاتصال الشبكي، وتسريع الابتكار في الخدمات، وخلق قيمة صناعية في التحول الرقمي، لتحقيق نجاحات تجارية أكبر".

يعكس هذا المشروع القوة التكنولوجية لدى الطرفين، إضافة إلى العمل الجاد والشجاعة والإصرار وروح الفريق في مواجهة التحديات المتعددة. نظراً لأهمية الشبكة الأساسية في شبكة الاتصالات المتنقلة، عملت فِرق Indosat وHuawei دون توقف لإجراء تحليلات ودراسات شاملة لتحديد الحلول المناسبة لتوحيد الشبكة، مع الالتزام بفلسفة "النجاح من أول مرة".

من خلال اعتماد تقنية الاتصالات السحابية الأصلية الرائدة، قامت Indosat وHuawei بتسويق حلول تكنولوجيا الحاويات السحابية Bare Metal Container وكذلك حلول الحاويات السحابية المزدوجة Dual-engine Container المبتكرة، والتي تدعم الاستخدام التجاري واسع النطاق لشبكات الجيل الخامس 5G الأساسية. وتعتمد حلول الحاويات السحابية المزدوجة Dual-engine Container على التقنيات المتطورة لإدارة كل من الأجهزة الافتراضية (VMs) والحاويات في منصة بنية تحتية موحدة، مما يتيح لشركة Indosat إدخال الحاويات السحابية بسلاسة من خلال زيادة السعة، وبالتالي تقليل الوقت اللازم لإطلاق الخدمة وتقليل وقت وصولها إلى السوق (TTM).

في العصر الذكي والرقمي، رفعت Indosat متطلباتها من حيث الذكاء وتجربة المستخدم الفائقة. وقد تعاونت Indosat وHuawei في نشر شبكات أساسية مستدامة قادرة على التكيف مع البنية الذكية والمتوزعة بشكل فائق لشبكات الجيل الخامس المتطورة 5G-A. تلبي هذه الشبكات الاحتياجات الحالية للشبكة، كما تمهد الطريق لتقديم ميزات وخدمات جديدة للجيل الخامس 5G أكثر تنوعًا للمستخدمين من الأفراد والشركات.

في المستقبل، ستواصل Indosat وHuawei العمل معًا لبناء شبكة اتصالات متنقلة أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا، وتوفير تجربة خدمة أفضل للمستخدمين الإندونيسيين. فالشركتان سيتعاونان معًا لمواجهة التحديات الصناعية وتعزيز التطوير والابتكار المستمر لتقنيات الاتصالات المتنقلة في إندونيسيا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2491231/Indosat_Ooredoo_Hutchison.jpg