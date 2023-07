التسجيل المسبق للعبة MORPG القائمة على blockchain باسم MIR2M : The Dragonkin بواسطة ChuanQi IP متاحة الآن

تم تطوير عنوان MORPG جديد للجوال/الكمبيوتر الشخصي باستخدام IP لـ Legend of Mir 2

يتوفر التسجيل المسبق على Google Play و Apple App Store والموقع الرسمي.

سيحصل جميع المسجلين المسبقين على مكافآت مثل " Septaria " وهي مادة رئيسية لصياغة عملات CQB "وترخيص CQB ".

سيتم عقد حدث للإسقاط الجوي حيث سيتم منح عملات CQB لإكمال المهام مثل التسجيل المسبق وزيارة القنوات الرسمية.

سيول، كوريا الجنوبية، 3 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- بدأت ChuanQi IP، الشركة التابعة لشركة Wemade (الرئيس التنفيذي Henry Chang)، التسجيل المسبق للعبة MORPG الجديدة القائمة على blockchain بعنوان MIR2M : The Dragonkin اليوم (الثالثة).

MIR2M : The Dragonkin عبارة عن MORPG للجوال/الكمبيوتر الشخصي تم تطويرها بواسطة XFun Games Ltd. باستخدام IP من Wemade The Legend of Mir 2. يتميز بثلاث مهن جذابة: المحارب والساحر والطاوي.

تتضمن اللعبة حروبًا واسعة النطاق مثل "حصار قلعة Sabuk" لتحديد أقوى لاعب على الخادم. كما يقدم محتوى عشيرة مثل "حماية عشيرة" "ومرافقة عشيرة" حيث يمكن للاعبين التعاون للدفاع عن العشب أو نقل السجناء.

يتوفر التسجيل المسبق من خلال Google Play و Apple App Store والموقع الرسمي لـ MIR2M : The Dragonkin. ستقدم Wemade للمسجلين المسبقين مواد رئيسية مثل "Septaria" المطلوبة لصياغة عملة اللعبة الحصرية CQB في سلسلة MIR2M، بالإضافة إلى عناصر "ترخيص CQB". يمنح بند "ترخيص CQB" سلطة إنشاء CQB.

كما سيتم عقد حدث إنزال جوي لـ CQB. سيؤدي إكمال المهام مثل زيارة الموقع الرسمي وقناة YouTube إلى دخول المشاركين في سحب مجاني لتلقي CQB.

MIR2M : The Dragonkin من المقرر أن تتم خدمتها في أكثر من 170 دولة حول العالم من خلال منصة Wemade العالمية لألعاب البلوكشين Wemix Play. سيتم الكشف عن المعلومات المتعلقة باللعبة بالتتابع على الموقع الرسمي وقناة YouTube.

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التسجيل المسبق لـ MIR2M : The Dragonkin، يمكنك أن تجدها من خلال Wemix Play والموقع الرسمي.

