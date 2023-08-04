أكبر حدث لـ BlackBerry، والذي يعرض أحدث التقنيات، سيعقد في نيويورك في 17 أكتوبر

2023

واترلو، أونتاريو، 4 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- (NYSE: BB; TSX: BB) BlackBerry Limited أعلنت اليوم أن التسجيل مفتوح الآن لـ BlackBerry Summit . ترتكز BlackBerry Summit على موضوع "الثقة"، المبنية على التقارب بين الأمان والاتصال، وتعد بالمساعدة في تمكين المؤسسات من إطلاق العنان للفوائد العديدة لعالم فائق الاتصال. سيقام أكبر حدث للشركة لهذا العام في كونراد نيويورك داون تاون، في 17 أكتوبر 2023.

"يسعدني أن أعلن أن التسجيل مفتوح الآن لـ BlackBerry Summit، وهو الحدث التكنولوجي لهذا العام" هذا ما قاله Neelam Sandhu، كبير مسؤولي نجاح عملاء النخبة ورئيس التسويق ورئيس الاستدامة في BlackBerry. "نحن متحمسون لعملائنا وشركائنا لتجربة BlackBerry بطريقة جديدة ومثيرة. ستجمع الـ Summit بعض الأصوات الرائدة في مجال إنترنت الأشياء والأمن السيبراني وستعرض أحدث ابتكارات BlackBerry لتحويل كيفية استفادة المنظمات والأشخاص في جميع أنحاء العالم من التقنيات الرقمية والثقة بها".

سيختبر الحاضرون مناقشات ذات رؤية وتقنيات متطورة تكشف عن مستقبل الأمن والاتصال، من أجل تعزيز التحول الرقمي للصناعات والمؤسسات في نهاية المطاف عبر تكنولوجيا المعلومات المؤسسية وإنترنت الأشياء. سيقدم جدول الأعمال تجارب مخصصة للفعاليات، من خلال الكلمات الرئيسية الملهمة ومسارات المؤتمرات والعروض التوضيحية المباشرة والموائد المستديرة الخاصة وفرص التواصل.

لمعرفة المزيد والتسجيل في الحدث قم بزيارة blackberry.com/summit .

لإتاحة الفرصة لتصبح راعيًا مميزًا قم بإرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] .

نبذة عن BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) توفر برامج وخدمات أمنية ذكية للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. تؤمن الشركة أكثر من 500 مليون نقطة نهاية بما في ذلك أكثر من 235 مليون مركبة. الشركة التي يقع مقرها في واترلو، أونتاريو، تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والسلامة وحلول خصوصية البيانات، وهي شركة رائدة في مجالات إدارة نقاط النهاية وأمن نقاط النهاية والتشفير والأنظمة المدمجة. رؤية BlackBerry واضحة - وهي تأمين مستقبل متصل يمكنك الوثوق به.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة BlackBerry.com وتابعنا على @BlackBerry.

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