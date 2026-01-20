التعاون الاقتصادي العالمي 2026: استكشاف مسارات جديدة للتعاون والنمو وتعزيز المرونة في عالم يتجه نحو التعددية القطبية

منتدى عالمي حصري يُعقد بدعوات خاصة، ينظمه مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند وحكومة ولاية ماهاراشترا، ويجمع نخبة من القيادات السياسية رفيعة المستوى، والوفود الدولية، ورؤوس الأموال العالمية، وقادة قطاعات الصناعة

مومباي، الهند, 20 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- يجتمع كبار صُنّاع السياسات، والرؤساء التنفيذيون العالميون، والمستثمرون، وقادة المؤسسات متعددة الأطراف من الهند وخارجها في مدينة مومباي خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2026، للمشاركة في النسخة الافتتاحية من منتدى التعاون الاقتصادي العالمي (GEC) لعام 2026، وهو منتدى رفيع المستوى يُعقد بدعوات خاصة، ويهدف إلى بحث سُبل تطور الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التعاون، ومواءمة رؤوس الأموال في ظل عالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو التعددية القطبية.

The inaugural Global Economic Cooperation 2026 forum will take place in Mumbai in February, bringing together senior policymakers, multilateral institutions and investors.

تُعقد القمة بتنظيم مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي (FECC)، وهو منصة غير ربحية، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند وحكومة ولاية ماهاراشترا.

يستند عمل المجلس إلى هيئة إدارية تضم Shri Devendra Fadnavis، رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، الذي يشغل منصب الراعي الرئيسي؛ والسيد Vijay Chauthaiwale، المسؤول عن الشؤون الخارجية بحزب بهاراتيا جاناتا، بصفته مديرًا؛ والسيدة Priyam Gandhi-Mody، مؤسِسة مؤسسة فيشواميترا للبحوث، بصفتها المديرة والراعية.

يأتي منتدى التعاون الاقتصادي العالمي (GEC) لعام 2026 في لحظة انتقالية للاقتصاد العالمي، حيث تم التحضير له لمعالجة التحولات الهيكلية العميقة التي تُعيد تشكيل التجارة العالمية، وتدفقات الاستثمار، وحوكمة الاقتصاد. ومن خلال المشاركة المنظمة في مجالات تمويل البنية التحتية، والتصنيع المتقدم، وأنظمة التكنولوجيا، وتحولات الطاقة، وسلاسل الإمداد المرنة، يسلط الحدث الضوء على أهمية التعاون بما يتجاوز مجرد الأمور التجارية. وستركز الجلسات رفيعة المستوى والحوارات المغلقة على الممرات الاقتصادية، والشراكات الاستثمارية، والاتصال الرقمي، وأطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وحوكمة التقنيات الناشئة، وهي مجالات أصبحت اليوم جوهرية للسيادة الاقتصادية والاستقرار العالمي.

وفي حديثها عن رؤية منتدى التعاون الاقتصادي العالمي (GEC) لعام 2026، قالت Priyam Gandhi-Mody، المديرة في مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي: "يدخل الاقتصاد العالمي عقدًا حاسمًا تتعين فيه على الاقتصادات حماية نفسها من تهديدات التفكك، والحماية الاقتصادية، والشكوك. ومن خلال منتدى التعاون الاقتصادي العالمي لعام 2026، تتقدم الهند لعقد لقاءات تجمع الحكومات والمستثمرين وقادة الصناعة لوضع مسارات عملية للتعاون في مجالات رأس المال، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة، بما يعكس واقع العالم متعدد الأقطاب ومسؤوليتنا المشتركة تجاه الازدهار العالمي".

قال السيد Vijay Chauthaiwale، المسؤول عن الشؤون الخارجية بحزب بهاراتيا جاناتا: "تحت القيادة الحكيمة لرئيس وزرائنا Shri Narendra Modi، بنت الهند شراكات متينة مع القادة العالميين صمدت أمام اختبار الزمن في عالم يتجه نحو التعددية القطبية بشكل متزايد. اليوم، أصبح الانخراط الاقتصادي لا ينفصل عن الجغرافيا السياسية. وفي مثل هذا الوقت، نستضيف منتدى التعاون الاقتصادي العالمي (GEC) لعام 2026، الذي يؤكد مرة أخرى التزام الهند بوضع أطر اقتصادية تعاونية قائمة على القواعد، تعزِّز المصالح الوطنية وفي الوقت ذاته تقوي الاستقرار العالمي".

في اليوم الثالث من القمة، سيشهد منتدى التعاون الاقتصادي العالمي (GEC) لعام 2026 أيضًا إطلاق دائرة القادة الناشئين، وهي منصة مخصصة تهدف إلى إشراك العقول الشابة ورواد الأعمال المستقبليين من خلال حلقات نقاش منتقاة وجلسات حوار حول التغيرات الاقتصادية العالمية والابتكار. وسيتم تنظيم دائرة القادة الناشئين بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية رائدة، بما في ذلك المعاهد الهندية للإدارة (IIMs) وجامعة كولومبيا، ما يعكس تركيز المنتدى على رعاية الجيل القادم من قادة الاقتصاد العالمي.

تتطلع منصة التعاون الاقتصادي العالمي إلى عالم تتحول فيه الممرات الاقتصادية إلى قنوات للتعاون، حيث يقود الوصول العادل إلى التجارة، والاتصال، والشمولية إلى تعزيز السلام، والازدهار، والتقدم المشترك. ومن المتوقع أن يُعقد المنتدى سنويًا، حيث يجمع القيادات الوزارية، والمستثمرين السياديين والمؤسسيين، والرؤساء التنفيذيين من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والموانئ، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتصنيع المتقدم. تهدف النسخة الافتتاحية إلى وضع الأساس لمناهج جديدة ومتجددة في مجال التعاون الاقتصادي العالمي.

نبذة عن مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي

يُعدُّ مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي (FECC) منصة استراتيجية لتعزيز الحوار والتعاون حول التعاون الاقتصادي العالمي في ظل نظام عالمي سريع التطور. مستندًا إلى القيادة الدبلوماسية والاقتصادية المتنامية للهند، يعمل مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي (FECC) كحلقة وصل بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة التي تتنقل في عصر التعددية القطبية الجديد، وتحولات معايير التجارة، والاستقلال التكنولوجي. ومن خلال الاجتماعات عالية التأثير والمبادرات الاستراتيجية، يهدف مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي (FECC) إلى وضع الهند كمنظم موثوق ومحفز للشراكات الاقتصادية الشاملة والمستقبلية على مستوى العالم.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2863421/FECC_GEC_2026.jpg