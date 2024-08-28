التعاون الدولي الفريد من نوعه يطرح لقاح الكوليرا المتطور عن طريق الفم في الأسواق

أكدت مختبرات Hilleman ومقرها سنغافورة، إلى جانب Bharat Biotech، إطلاق لقاح الكوليرا الجديد HILLCHOL®

قال Dr. Raman Rao، الرئيس التنفيذي لمختبرات Hilleman "يوفر النجاح نموذجًا لإضفاء الطابع الدولي على تطوير اللقاحات والمواد البيولوجية المستقبلية من سنغافورة"

تعمل مختبرات Hilleman في سنغافورة على تعزيز الإنصاف الصحي العالمي من خلال تطوير محفظة من اللقاحات التي يمكن أن يستفيد منها ما يصل إلى 500 مليون شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

يمثل هذا الإعلان اليوم علامة فارقة مهمة في مجال الصحة العامة نحو التأهيل المُسبق من منظمة الصحة العالمية من أجل التوزيع على نطاق أوسع على مستوى العالم

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سنغافورة, 28 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مختبرات Hilleman اليوم أن شريكها Bharat Biotech، أطلق بنجاح لقاح HILLCHOL®، وهو لقاح للكوليرا عن طريق الفم متطور (OCV)، حيث حقق علامة بارزة في مجال الصحة العامة العالمية.

تعتبر شركة Hilleman Laboratories، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها -وهي مشروع مشترك بين MSD وWellcome- أول مركز من نوعه لتطوير اللقاحات، يركز على تسريع البحث الشامل وتطوير لقاحات بأسعار معقولة للتوزيع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

إن إطلاق HILLCHOL® هو نتيجة لنموذج مبتكر للشراكة الدولية بين مختبرات Hilleman وBharat Biotech، وهي شركة هندية متعددة الجنسيات متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

يأتي إعلان اليوم بعد الانتهاء بنجاح من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح HILLCHOL® وموافقة Bharat Biotech في الهند على الترخيص. هذا بعد أن طورت Hilleman Laboratories اللقاح من خلال البحث السريري المرحلة الثانية قبل نقل اللقاح إلى Bharat Biotech، التي تعتزم الآن متابعة التأهيل المسبق للحصول على ترخيص HILLCHOL® من منظمة الصحة العالمية (WHO) للتوزيع على نطاق أوسع على مستوى العالم.

من مركز تطوير وتصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية التابع لها في سنغافورة، تعمل مختبرات Hilleman حاليًا على تطوير مجموعة من اللقاحات التي يمكن أن تفيد ما يصل إلى 500 مليون شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال الدكتور Dr. Raman Rao، الرئيس التنفيذي لمختبرات Hilleman، في يوم إعلان الاطلاق: "منذ اليوم الأول، كانت مهمتنا هي تطوير لقاحات ومنتجات بيولوجية بأسعار معقولة ضد الأمراض المعدية للبلدان ذات الاحتياجات الطبية غير الملباة الأكثر خطورةً. هذا اللقاح الجديد يحقق هذا الالتزام ويوفر قالبًا مبتكرًا لإضفاء الطابع الدولي على تطوير اللقاحات والمواد البيولوجية المستقبلية من سنغافورة، والذي يمكن أن يؤثر إيجابيًا في الصحة العالمية.

إن إطلاق لقاح HILLCHOL® هو نتيجة للتعاون الدولي الواسع الذي شمل مختبرات Hilleman، وBharat Biotech، وجامعة Gothenburg، وGotovax AB. منذ تأسيسها من قبل Wellcome وMSD، تفخر مختبرات Hilleman بدورها في هذا الجهد المشترك وتفانيها في تعزيز الإنصاف الصحي العالمي من خلال حلول بأسعار معقولة وذات تأثير كبير ومستدامة لأولئك الأكثر عرضةً لهذا المرض".

على عكس لقاحات الكوليرا الحالية التي تحتوي على أكثر من سلالة واحدة، يستخدم لقاح HILLCHOL® سلالة واحدة غير نشطة "Hikojima" معدلة وراثيًا يتم أخذها عن طريق الفم، وهو ما يقلل بشكل كبير من تكاليف الإنتاج، وسوف يوسع الوصول في وقت يزداد فيه وباء الكوليرا وانتشاره ويصبح أكثر تواترًا.

إن لقاح الكوليرا عن طريق الفم هو الأفضل في فئته والقادر على الوقاية من العدوى ضد نوعين من أنواع الكوليرا الرئيسية (Ogawa وInaba)، وهو مناسب للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد والمراهقين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فأكثر، مع جرعتين تفصل بينهما 14 يومًا.

بدأ المساران التعاوني والإستراتيجي اللذان تم إنشاؤهما لهذا اللقاح الجديد في السويد في جامعة جوتنبرغ وشركة الأدوية الحيوية التابعة لها، Gotovax AB، التي طورت سلالة الكوليرا غير النشطة التي تشكل جوهر HILLCHOL®، قبل أن تقدم مختبرات Hilleman حلول التطوير في المرحلة التالية، وتجربة تقنيات التصنيع بأسعار معقولة وإجراء دراسات سريرية في المرحلة الثانية.

كان تركيز مختبرات Hilleman على تقديم لقاح بأسعار معقولة لمعالجة الكوليرا جزءًا من إستراتيجية أوسع لمعالجة الاحتياجات الطبية غير الملباة فيما يتعلق بأمراض الإسهال الرئيسية، بما في ذلك الفيروس الروتا، والشيجيلا، والإشريكية القولونية (ETEC). منذ الانتقال إلى سنغافورة في عام 2021، وسعت المنظمة قدراتها وإمكانياتها، إلى جانب اعتماد نهج قائم على منصة التكنولوجيا الحيوية التي تمكِّنها الآن من تطوير حلول لمجموعة أوسع من الأمراض والاستجابة السريعة لمختلف الفاشيات.

نبذة عن مختبرات Hilleman

تأسست مختبرات Hilleman في عام 2009 كمشروع مشترك بين شركة Merck Sharp & Dohme LLC (MSD)، وهي شركة أدوية عالمية مدفوعة بالبحث، وWellcome، وهي مؤسسة خيرية عالمية تكرس جهودها لصحة الإنسان والحيوان. تتمثل مهمة مختبرات Hilleman في تطوير اللقاحات والمواد البيولوجية بأسعار معقولة ضد الأمراض المعدية التي تؤثر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

تهدف خبرة الشركة في تطوير المنتجات الشاملة إلى إنشاء لقاحات ومواد بيولوجية جديدة في المناطق ذات الاحتياجات غير الملباة العالية، بالإضافة إلى تكييف اللقاحات والمواد البيولوجية الحالية مع أدوات توصيل أكثر فعالية لتلبية احتياجات البيئات الصعبة في البلدان النامية. وتسعى مختبرات Hilleman أيضًا إلى التعاون مع الشركاء والجهات المعنية المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك صناع السياسات والحكومات؛ لتسهيل الوصول إلى اللقاحات والمواد البيولوجية المنقذة للحياة على نطاق أوسع وبأسعار معقولة.

www.hilleman-labs.org

نبذة عن لقاح HILLCHOL®

يستخدم لقاح HILLCHOL® سلالة واحدة "Hikojima" معدلة وراثيًا والتي تقلل بشكل كبير من تكاليف الإنتاج، وتجعله يستخدم عن طريق الفم، وتساعد على تعزيز إمكانية الحصول عليه. هذا اللقاح الفموي الأفضل في فئته ضد الكوليرا (OCV) يعكس اثنتَين من سلالات الكوليرا الرئيسية (Ogawa وInaba) ولديه القدرة على لعب دور رئيسي في مكافحة الكوليرا، وهو ما يوفر حلًّا بأسعار معقولة ويتسم بالفعالية والكفاءة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs).

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