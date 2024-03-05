التعاون بين SONATRACH وHuawei يثمر حلاً ذكيًا لفحص خطوط أنابيب النفط والغاز عبر استشعار الألياف

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC Barcelona 2024، استعرضت شركة SONATRACH، شركة النفط المملوكة للدولة في الجزائر، إنجازات حل الفحص الذكي لخطوط أنابيب النفط والغاز باستشعار الألياف، والذي تم نشره مع شركة Huawei. ويضمن هذا الحل مستوى عاليًا من الأمان والذكاء والكفاءة العالية لخطوط الأنابيب من خلال الفحص المؤتمت لها، والذي يتم تمكينه بواسطة تقنية استشعار الألياف الضوئية الموزعة.

وباعتبار SONATRACH مساهمًا رئيسيًا في صناعة النفط في الجزائر، فإنها ندير نحو 43 خطًا لأنابيب النفط والغاز، مصحوبة بكابلات ضوئية بطول 14 ألف كيلومتر. يعد الفحص اليدوي التقليدي مكلفًا وغير فعال، ما يجعل الوقوف على حال تشغيل خط الأنابيب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الوقت الفعلي أمرًأ بالغ الصعوبة. ويأمل مركز SONATRACH Joint Innovation Center في التعاون مع Huawei وشركاء آخرين لتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، والتحذير بشكل استباقي من تلف خطوط الأنابيب، وتحديد مواقع قطع الألياف بسرعة باستخدام تقنيات مبتكرة.

لقد طورت شركة Huawei حلاً مبتكرًا لاستشعار الألياف في خطوط الأنابيب باستخدام تقنية استشعار الألياف الضوئية الموزعة. وفي هذا الحل، يتم نشر جهاز Huawei OptiXsense EF3000 (جهاز استشعار بصري) لإجراء فحص وتحذير تلقائي عالي الدقة لخطوط الأنابيب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ويعتمد حل فحص الألياف الذكي لخطوط أنابيب النفط والغاز على حل استشعار الألياف الضوئية من Huawei وعملية إدارة خدمة الشبكة المباشرة. فعندما تكون ثمة أعمال إنشاء خارجية حول خط أنابيب، تقوم الألياف الضوئية المصاحبة المنتشرة على طول خط الأنابيب بجمع معلومات الاهتزاز وتنقل المعلومات إلى جهاز الاستشعار الضوئي المنتشر في غرفة معدات المحطة أو محطة الصمامات (BVS)، ومن ثم يتم تحقيق تحديد الموقع بدقة.

وتُظهر ممارسات الابتكار المشتركة أن حل التحذير باستخدام الألياف يتمتع بأداء ممتاز في سيناريوهات فحص خطوط الأنابيب. على سبيل المثال:

1.يمكن تحليل الأحداث المختلفة مثل قطع الألياف، والحفر اليدوي، والحفر الميكانيكي بدقة، بحيث يمكن ترتيب زيارة مفيدة للموقع.

2.وفضلاً عن هذا، فإن دقة الإنذار عالية، بمعدل إبلاغات غير صحيحة لا يتجاوز 0.012 مرة/كم/يوم فقط. ويمكن الإبلاغ عن كل الإنذارات التي تقع على ارتفاع 2 متر فوق الألياف الضوئية بشكل طبيعي.

3.والقدرة على تحديد المواقع دقيق بدورها، إذ يقل متوسط خطأ تحديد الموقع عن 10 أمتار، وكذلك فإن معلومات موقع GIS على خريطة الكابل البصري دقيقة.

قالت Sana Lallali، مديرة مركز SONATRACH Joint Innovation Center، إن "حل الفحص باستخدام استشعار الألياف يساعد في حل مشاكل مثل الفحص اليدوي الصعب وبطء تحديد المخاطر. ونحن راضون للغاية عن إنجازات الابتكار المشترك مع Huawei، ونأمل في مواصلة التعاون معها لتعزيز التحول الذكي في صناعة النفط."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2354542/HUAWEI_SONATRACH_MWC.jpg