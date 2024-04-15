التعليم لا يمكنه الانتظار في الاستجابة للأزمة الإقليمية الناجمة عن الصراع المسلح في السودان

بيان المدير التنفيذي لصندوق ECW، ياسمين شريف، بمناسبة مرور عام على الأعمال العدائية في السودان

نيويورك، 15 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- يعد الصراع في السودان أحد أسوأ الصراعات في العالم اليوم، ويتحمل ملايين الأطفال والمراهقين العبء الأكبر داخل وعبر الحدود من السودان.

وإذ نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لهذا الصراع الشرس، ندعو قادة العالم إلى ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان المتأثرين بالصراع على التعليم الجيد المنقذ للحياة. إن أملهم ومستقبلهم يتوقفان على هذا.

Sudan has the largest forced displacement crisis in the world today. Over 8 million people have been displaced inside and outside Sudan since 15 April 2023, including 4 million children. Most schools are shuttered or are struggling to re-open across the country, leaving nearly 19 million school-aged children at risk of losing out on their education. To put this in perspective, that’s more children at risk than the total populations of Finland, Ireland and Norway combined.

يواجه السودان أزمة إنسانية ذات أبعاد أسطورية. بدون اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، يمكن أن تجتاح هذه الكارثة البلاد بأكملها ويكون لها آثار أكثر تدميرا على البلدان المجاورة، مع فرار اللاجئين عبر الحدود إلى الدول المجاورة.

ولا يزال الصراع الوحشي يحصد أرواح الأبرياء، حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 14000 طفل وامرأة ورجل بالفعل. وفقاً للأمم المتحدة، فإن نصف سكان السودان، أي 25 مليون شخص، بما في ذلك 14 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. ما يقدر بنحو 5 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

كما يعاني السودان أيضًا من أكبر أزمة نزوح قسري في العالم اليوم. وقد نزح أكثر من 8 ملايين شخص داخل السودان وخارجه منذ 15 أبريل 2023، بما في ذلك 4 ملايين طفل.

معظم المدارس مغلقة أو تكافح من أجل إعادة فتحها في جميع أنحاء البلاد، مما يترك ما يقرب من 19 مليون طفل في سن المدرسة معرضين لخطر فقدان تعليمهم. ولوضع هذا في نصابه الصحيح، فإن عدد الأطفال المعرضين للخطر أكبر من إجمالي عدد سكان فنلندا وأيرلندا والنرويج مجتمعة.

استجاب التعليم لا يمكنه الانتظار ( ECW )، بصفته الصندوق العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة الذي يستضيفه الأمم المتحدة، وشركاؤنا الاستراتيجيون العالميون بسرعة وخفة الحركة والتنسيق لتزويد الفتيات والفتيان المتأثرين بهذا الصراع المعقد بالأمان، الأمل وفرصة التعليم الجيد.

قدم صندوق ECW ما قدره 10 ملايين دولار أمريكي حتى الآن استجابة لاحتياجات التعليم الإقليمية للاجئين، مع الإعلان عن منح الاستجابة الأولى للطوارئ في جمهورية أفريقيا الوسطى و تشاد و مصر و إثيوبيا و جنوب السودان . في السودان ، قدمنا تمويلًا بقيمة 28 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك منحة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي تم الإعلان عنها في غشت 2023 والتي ستصل إلى أكثر من 86000 بنت وولد مع إمكانية الوصول إلى تعليم شامل وجيد.

ومع ذلك، فإن هذه الاستثمارات بكل بساطة ليست كافية. ويتعين علينا أن نعمل على زيادة التمويل العالمي للتعليم في جميع الأزمات المنسية في العالم، في أماكن مثل السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومنطقة الساحل وجنوب السودان وغيرها الكثير. إجمالاً، أكثر من 224 مليون فتاة وفتى يتعرضون لتجريد مستقبلهم من أيديهم بسبب النزاع المسلح والنزوح القسري وتغير المناخ وغيرها من الأزمات الطويلة الأمد في جميع أنحاء العالم.

وهذا لا يهدد الأمن العالمي والجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل إنه يشكل أيضا إهانة لإنسانيتهم. بدون وجود أماكن آمنة للتعلم والنمو، تواجه الفتيات عدداً من المخاطر الجسيمة، بما في ذلك زواج الأطفال والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والعمل القسري. ويجد الأولاد أنفسهم في مواجهة ظروف مستحيلة ويواجهون خطر التجنيد القسري كجنود أطفال والعمل القسري وغير ذلك من الاعتداءات على حقوقهم الإنسانية. إنها دائرة مستحيلة لا نهاية لها من العنف والنزوح والفقر والجوع والفوضى وعدم اليقين.

ومن خلال برامج التغذية المدرسية، يحصلون على وجبات مغذية. ومع وجود فصول دراسية شاملة للجنسين، فإن لديهم أماكن آمنة للتعلم. ومن خلال الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، يجدون طريقة لاستعادة كرامتهم وبناء مجتمعات قوية ومرنة. إنه نهج على مستوى المنظومة يضع الأطفال في المقام الأول في استثماراتنا في التنمية المستدامة ويضع الإنسانية في المقام الأول في جهودنا العالمية لإنهاء الحرب وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

بينما نبني على الدعوات الصادرة عن المؤتمر الرفيع المستوى للسودان وجيرانه الذي انعقد اليوم، و العام الأفريقي للتعليم ، والجهود المهمة الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإننا نناشد الجهات المانحة العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية للتعبئة بشكل عاجل 600 مليون دولار أمريكي في شكل دعم متجدد للخطة الإستراتيجية 2023-2026 الخاصة بصندوق ECW . وبإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي، يمكننا الوصول إلى 20 مليون طفل ومراهق.

في جنوب السودان، يمثل التعليم فرصة "لتغيير حياتي" بالنسبة إلى ليفينغ صنداي ، وهي أم مراهقة شابة استأنفت تعليمها رغم كل الصعاب. في إثيوبيا، حيث أدى الجفاف الطويل الأمد، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، إلى تعطيل التعليم لجيل كامل، فهذا يعني أن ناكورشيل ، 12 عامًا، تذهب إلى المدرسة لأول مرة في حياتها. من تصريحاتها: "لقد أعطاني التعليم أجنحة للطيران." ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يستطيع طفل واحد فقط من بين كل 9 أطفال قراءة نص بسيط.

السودان لا يستطيع الانتظار. أفريقيا لا تستطيع الانتظار. ويتعين على بقية دول العالم أن تنفد صبرها على نحو لا يعتذر عنه في الاستجابة لنداءاتهم.