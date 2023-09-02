التغييرات في تجارة السلع السائبة في الموانئ في شكل مؤشرات تعمل على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية

تشينغداو، الصين، 2 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- في ندوة "التنمية عالية الجودة للربط بين اليابسة والبحر لحوض نهر تشينغداو الأصفر لعام 2023" التي عُقدت في 26 أغسطس 2023، تم إصدار "تقرير مؤشر تنمية مراكز الشحن الدولية" (2023)، و"تقرير التشغيل السنوي لمؤشر السلع السائبة لميناء شينخوا-2023) SPG") و"تقرير مؤشر التجارة البحرية 2023) RCEP").

وفقًا للمشاركين، تجارة السلع السائبة في الميناء في شكل مؤشرات يمكن تقديمها رقميًا لتحقيق الربط الفعال بين الشحن البحري في الميناء وتجارة السلع السائبة وتقديم إرشادات موثوقة للتشغيل السلس للسلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد.

بعد "مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي بين شينخوا ودول البلطيق"، قد قدمت "خدمة المعلومات الاقتصادية الصينية" (CEIS) مؤشرًا عالميًا آخر لتقييم الموانئ والشحن --تقرير مؤشر تنمية مراكز الشحن الدولية (2023). يقيّم هذا التقرير التطوير العام لمراكز الشحن الرئيسية في العالم ومجموعات الموانئ بناءً على فئات وخصائص مختلفة.

تشير النتائج إلى أن مراكز الشحن الدولية، بما في ذلك ميناء سنغافورة وميناء شنغهاي وميناء نينغبو تشوشان وميناء روتردام وميناء تشينغداو، قد حققوا مستوى عاليًا من التطوير؛ ميناء قوانغتشو وميناء أنتويرب-بروج وميناء تيانجين هي أمثلة على المحاور الإقليمية المتكاملة، والتي لها سمات مميزة وتحتل المرتبة الأولى بين أعضاء RCEP. تُظهر نتائج التقييم الشامل لمجموعات الموانئ أن مجموعة موانئ دلتا نهر اليانغتسي ومجموعة موانئ منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى قد حصلت على مناصب قيادية. وبالمثل، فإن مجموعة موانئ شاندونغ الواقعة حول خليج بوهاي ومجموعة موانئ بكين-تيانجين-خبي تظهر قدرة تنافسية دولية قوية.

CEIS ومجموعة ميناء شاندونغ أصدرا بشكل مشترك مؤشر السلع السائبة لموانئ شينخوا-SPG، والذي تم ترقيته وتحسينه باستمرار منذ ظهوره لأول مرة في عام 2021. شكل المؤشر نظامًا شاملًا لمؤشر الأسعار ومؤشر المخزون ومؤشر الدخول والخروج. هذا العام، نظام المؤشر قام بتوسيع مؤشر أسعار التداول الفوري للكبريت وفحم الكوك النفطي عند التوسع.

بعد التوسع، نظام المؤشر يتضمن سبعة مؤشرات أسعار وهي للنفط الخام وخام الحديد وفحم الكوك والبليت الصلب ومواد C المدرفلة على الساخن والكبريت وفحم الكوك النفطي، بالإضافة إلى ستة مؤشرات حجم لمخزون خام الحديد ومخزون فحم الكوك وخام الحديد الوارد وخام الحديد الصادر وفحم الكوك الوارد وفحم الكوك الصادر.

وفقًا للخطة، سيستمر إصدار مؤشر مخزون فحم الكوك النفطي في المستقبل. والغرض من ذلك هو التعبير بدقة عن اتجاه تقلبات سوق السلع الأساسية في الموانئ، وتوفير معيار للقيمة ومرجع فعال لأنشطة تجارة الموانئ، وتعزيز القدرة على الرصد والتحليل والإنذار المبكر لقدرات أسعار السلع الأساسية المحلية والأجنبية.

تقرير مؤشر التجارة البحرية RCEP (2023) أخذ البلدان الأعضاء الأربعة عشر (باستثناء لاوس) في RCEP كأهداف بحثية واختار ست فئات رئيسية من البضائع، بما في ذلك شحن الحاويات وخام الحديد والفحم والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال والسيارات، حيث يهدف التحليل إلى أن يعكس اتجاه التنمية السنوي للتجارة البحرية في RCEP من بعدين، بما في ذلك حجم التجارة الإجمالي وحجم التجارة البحرية. وفقًا لتقرير المؤشر، بلغ مؤشر التجارة البحرية RCEP 101.4 في عام 2022، متجاوزًا خط الأساس لعام 2019 لمدة عامين متتاليين. اكتسب حجم التجارة البحرية RCEP حصة سوقية عالمية أكبر بشكل متزايد، خاصة في قطاع الحاويات. يكشف التقرير أن مؤشر التجارة البحرية RCEP قد انخفض بمقدار 0.2 نقطة على أساس سنوي في عام 2022، بما يتماشى مع المسار الهبوطي السائد الذي لوحظ في حجم التجارة البحرية في جميع أنحاء العالم. وفقًا للتقرير، فإن اتفاقية RCEP، التي ستدخل حيز التنفيذ الكامل بالنسبة إلى 15 موقعًا في النصف الأول من عام 2023، ستؤدي إلى آفاق أكثر تفضيلًا في التجارة البحرية بين أعضاء RCEP من توقعات التجارة العالمية في عام 2023.

China Economic Information Service SOURCE