التقنية الثورية تقدم الأمل في استعادة الشعر لدى الأفراد المنحدرين من أصل أفريقي

لوس أنجلوس, 8 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- تمثل دراسة رائدة نُشرت في مجلة جراحة الجلد نقطة تحول مهمة في البحث عن استعادة الشعر بشكل فعًال بين الأفراد المنحدرين من أصل أفريقي. بعنوان " استئصال الوحدة المسامية لدى المرضى المنحدرين من أصل أفريقي: تقنية تستجيب للبشرة، " تقدم هذه الدراسة نهجًا مبتكرًا مصممًا خصيصًا لخصائص الشعر والبشرة الفريدة لهذه التركيبة السكانية.

تقنية زراعة الشعر الجديدة المستجيبة للبشرة تحدث ثورة في علاج المرضى المنحدرين من أصل أفريقي

New skin-responsive FUE device marks a significant step towards providing an effective hair restoration solution to individuals of African descent.

بقيادة الدكتور Sanusi Umar من قسم الأمراض الجلدية، مركز Harbor-UCLA Medical، تورانسي، وعيادة Dr. U Hair and Skin في مانهاتن بيتش، فريق الدراسة متعدد الجنسيات المُكوّن من الخبراء من سبعة بلدان يقدم جهاز استئصال الوحدة المسامية المستجيبة للبشرة (FUE) UGraft Zeus ® (مانهاتن بيتش، كاليفورنيا). يتكيف هذا الجهاز المتطور بشكل فريد مع تجعيد الشعر وسماكة الجلد والشد لدى مرضى زراعة الشعر، مما يضع معيارًا جديدًا في إجراءات استعادة الشعر.

وكان من النتائج البارزة للدراسة:

تحقق التقنية المستجيبة للبشرة نجاحًا ملحوظًا، بمتوسط معدل قطع الطعم من 3-6%، وذلك يعرض فعاليتها.

تم تحديد سماكة الجلد وشدته كعوامل حاسمة في معدلات استنزاف الطعم، مع تأثير تجعد الشعر على النتيجة بدرجة أقل.

يقلل جهاز Dr. UGraft Zeus FUE باستمرار من قطع الطعم في جميع المرضى من أصل أفريقي دون استثناء، مما يؤدي إلى مستويات عالية من رضا الجراح والاستعداد لتبني الجهاز المستجيب للبشرة لإجراءات FUE على المرضى المنحدرين من أصل أفريقي.

يؤكد الدكتور Umar على أهمية نتائج الدراسة، قائلًا: "تمثل تقنيتنا المستجيبة للبشرة خطوة مهمة نحو منهجية عالمية لزراعة الشعر تلبي الخصائص الفسيولوجية الفريدة لكل فرد". وأضاف الدكتور Umar، بصفته صاحب العديد من براءات الاختراع على تقنيات UGraft Zeus قائلًا: "بالإضافة إلى ذلك، أنشأنا مقياسًا عالميًا لتصنيف خصائص البشرة والشعر بدقة لجميع الأفراد، بغض النظر عن عرقهم. كان للاعتراف بالتنوع الهائل لخصائص الجلد والشعر داخل أي مجموعة سكانية معينة، وخاصة في السكان المنحدرين من أصل أفريقي، دور فعال في حل هذا التحدي الطويل الأمد لزراعة الشعر. يمكن لهذا الابتكار أن يحدث ثورة في ممارسات استعادة الشعر وتحسين الوصول إلى هذا الإجراء التحويلي".

تؤكد الدراسة على أهمية النهج الطبية المصممة خصيصًا، لا سيما لمجموعات المرضى المتنوعة. مع استمرار التقدم الطبي في الازدهار، يوفر هذا الاختراق أملًا متجددًا للأفراد الذين يسعون لاستعادة الشعر، بما في ذلك أولئك الذين لديهم شعر ذو ملمس أفريقي.

للتواصل الإعلامي:

Sara Harutyunyan

Dr. U Devices Inc

[email protected]

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