التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي من شركة Lunit تُعزز البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي في قطر

تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي AI على نطاقٍ كامل لأول مرة في المبادرات الوطنية في الشرق الأوسط للكشف عن السرطان إنجازاً جديداً لشركة Lunit وسط التوسع السريع في المبادرات العالمية للكشف عن السرطان

Lunit successfully integrated Lunit INSIGHT MMG into the "Screen for Life" program of Qatar's Primary Health Care Corporation (PHCC)

سيول، كوريا الجنوبية، 23 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Lunit، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي AI لتشخيص وعلاج مرض السرطان، عن تطبيق تقنية Lunit INSIGHT MMG القائمة على الذكاء الاصطناعي AI للكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي في قطر. ويمثل هذا الإعلان أول تَبنٍ شامل لتقنية الذكاء الاصطناعي AI على المستوى الوطني في عمليات الكشف عن سرطان الثدي بالشرق الأوسط. وتعكس هذه الشراكة، التي من المقرر لها أن تمتد لمدة خمس سنوات كإتفاق مبدئي، التزامًا طويل الأمد بتطوير عمليات الكشف عن سرطان الثدي في قطر.

ابتداءً من يونيو 2024، قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCC) في قطر بدمج تقنية Lunit INSIGHT MMG للتصوير الشعاعي للثدي ضمن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء "Screen For Life". وتهدف التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي AI إلى تعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مما يُقلل من احتمالية غياب تشخيص الحالات المتأخرة وتحسن معدلات الشفاء في البرنامج الوطني للكشف عن السرطان الذي يُجرَى كل ثلاث سنوات.

وفي هذا الصدد، صرحت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مديرة برامج الكشف المبكر عن السرطان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية PHCC: "يعتبر سرطان الثدي السرطان الأكثر شيوعا بين النساء في قطر، حيث يشكل 32% من جميع حالات السرطان بين الإناث [1]. ولمواجهة هذا التحدي، نقوم بدمج تقنية الذكاء الاصطناعي AI الخاصة بشركة Lunit كرأي ثانٍ حاسم لأخصائيي الأشعة لدينا. وباعتبارنا الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تطبق تقنية الذكاء الاصطناعي AI في جميع مراحل برنامج الكشف عن السرطان، فإننا نعزز التزام قطر بتوفير رعاية صحية عالية الجودة للنساء في جميع أنحاء البلاد".

يأتي تنفيذ هذه التقنية بعد إجراء مرحلة تحقق بأثر رجعي ناجحة بدأت في مارس 2023. وبعد الرضى عن الأداء والقيمة المضافة التي توفرها التقنية، أصبح من المعتاد الآن قيام اثنان من أخصائيي الأشعة بقراءة كل صورة للثدي بالأشعة السينية مع الاستعانة بنتائج تقنية Lunit INSIGHT MMG، الأمر الذي يُحسن من دقة وفعالية عملية الكشف عن السرطان.

وتعد قصة نجاح شركة Lunit في قطر جزءاً من توجه الشركة للتوسع في مبادرات الكشف عن السرطان في قطاع الأعمال التجارية مع الحكومة (B2G) على مستوى العالم. وتشمل عمليات النشر الأخيرة البارزة ما يلي:

• أستراليا: توريد تقنية Lunit INSIGHT MMG إلى برنامج الكشف عن سرطان الثدي في New South Wales

• السويد: تسليم تقنية Lunit INSIGHT MMG إلى مستشفى Capio S:t Göran، لتشكل أول حالة يتم فيها استبدال قارئ بشري واحد بالذكاء الاصطناعي AI في عمليات فحص الثدي

• المملكة العربية السعودية: توفير مجموعة تقنيات Lunit INSIGHT إلى مستشفى صحة الافتراضية، والتي تربط أكثر من 150 مستشفى

• أيسلندا: تطبيق تقنية Lunit INSIGHT MMG للبرنامج الوطني للكشف عن سرطان الثدي، لتصبح أول دولة أوروبية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي AI لإجراء عمليات الكشف عن السرطان لجميع السكان

هذا وقال Brandon Suh، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Lunit: "إن تعاوننا مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية PHCC في قطر ضمن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء 'Screen for Life' سيعمل على تزويد مقدمي الرعاية الصحية بأداة جديدة قوية لتحسين التشخيص الطبي. ومع توسعنا في البرامج الوطنية للكشف عن السرطان على مستوى العالم، فإننا نعزز من عملية الكشف المبكر عن السرطان ونعيد تشكيل مفهوم الرعاية الوقائية. إن كل تطبيق لهذه التقنية يقربنا من رؤيتنا المتمثلة في جعل عملية الكشف عن السرطان بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي AI أكثر دقة وسهولة للناس في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن موقعهم".

يُعد البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء "Screen for Life"، الذي تنفذه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية PHCC في قطر، مبادرة وطنية تُقدم فحصًا مجانيًا لسرطان الثدي والأمعاء للمقيمين المؤهلين. ويشكل هذا البرنامج حجر الزاوية في استراتيجية الصحة العامة في قطر التي تهدف إلى تعزيز الكشف المبكر عن السرطان من خلال التوعية والتعليم وتوفير خدمات الفحص التي يمكن الوصول إليها.

[1] مركز المعلومات السرطانية في قطر: تقرير الإصابة بالسرطان لعام 2019

نبذة عن Lunit

تأسست Lunit في عام 2013، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي AI الطبي تهدف إلى القضاء على مرض السرطان. نحن نستعين بتحليلات الصور الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI والعلامات الحيوية للذكاء الاصطناعي AI لضمان تشخيص دقيق وعلاج مثالي لكل مريض بالسرطان. تخدم مجموعة تقنيات Lunit INSIGHT الحاصلة على تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للكشف عن السرطان أكثر من 3000 مستشفى ومؤسسة طبية في أكثر من 40 دولة.

وقد تم نشر نتائجنا السريرية في المجلات الرائدة، بما في ذلك مجلة Journal of Clinical Oncology ومجلة Lancet Digital Health، وعُرضت في مؤتمرات عالمية مثل ASCO وRSNA.

في عام 2024، استحوذت Lunit على شركة Volpara Health Technologies، مما مهّد الطريق لتحقيق تآزر ودقة لا مثيل لهما، خاصة في تقنيات صحة الثدي والكشف عن أمراض الثدي.

تتخذ شركة Lunit من مدينة سيول بكوريا الجنوبية مقراً لها، ولها شبكة من المكاتب في جميع أنحاء العالم، وتقود الشركة حركة الكفاح العالمي ضد السرطان. اكتشف المزيد من خلال lunit.io.

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