التنمية العالمية لشركة Great Wall Motor (GWM) تُعزز ثقة الشركاء العالميين

بكين، 9 مايو 2024 /PRNewswire/ -- اجتمع الممثلون عن شركة GWM العالمية في الصين، من يوم 20 أبريل إلى 27 أبريل، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول إنجازات GWM في مجال البحث والتطوير والإنتاج، وكذلك لتجربة موديلات GWM الجديدة على الفور؛ حيث تعرَّف الشركاء على إنجازات GWM في تطوير العولمة، ما عزز ثقتهم في التعاون والتنمية المستقبلية.

image

تلتزم GWM دائمًا باستراتيجيات طويلة المدى، وتحافظ على الجودة العالية في عملية التنمية العالمية، كما حققت إنجازًا مثيرًا للإعجاب في عام 2023؛ إذ حققت مبيعات تصل إلى أكثر من 314,000 وحدة في الخارج، فضلاً عن نمو سنوي يزيد عن 80%. لا يمكن فصل هذا الإنجاز عن دور الترابط الذي يؤديه للشركاء العالميون في الأسواق الخارجية.

لطالما أصرّت شركة GWM دائمًا على جذب المستهلكين العالميين بمنتجاتها ذات الجودة العالية وإظهار قوة العلامة التجارية في تطوير المنتجات والتكنولوجيا. وخلال الجولة الدولية للشركاء في الصين، عرضت GWM على الشركاء العالميين ودعتهم إلى تجربة عشرات المنتجات الجديدة، مع التركيز على منتجات الطاقة الجديدة ومنتجات القيادة على الطرق الوعرة. وزيادةً على ذلك، فإن وظائف مساعدة السائق الذكية وأنظمة الطاقة الجديدة، إلى جانب أداء القيادة على الطرق الوعرة وعلى التضاريس متعددة العقبات للمنتجات في بيئة القيادة الفعلية قد تركت انطباعًا على الشركاء العالميين.

شهِّد الشركاء من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأستراليا وآسيان والعديد من المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم بتميُّز الشركة من حيث تطوير وتصنيع منتجات GWM الجديدة، وأشادوا بمنتجاتها في تجربة القيادة، والتصميم الداخلي للسيارات، وأداء القيادة على الطرق الوعرة، وما إلى ذلك. فضلاً عن ذلك، فقد أعربوا عن ثقتهم في قدرة GWM على التكيُّف مع بيئات القيادة المختلفة في السوق العالمية وأدائها الممتاز الذي يلبي مجموعة واسعة من احتياجات القيادة.

بدأت شركة GWM في تصدير منتجاتها منذ عام 1997، وقد عمَّقت عملية العولمة وأظهرت قوة علامة GWM التجارية ومنتجاتها. في الوقت الحالي، تم بيع منتجات GWM في أكثر من 170 دولة، وجدير بالذكر أنها كسبت دعم وثقة 14 مليون عميل في جميع أنحاء العالم. هذه إحدى الأساسيات التي تهم شركة GWM، وذلك حتى تتمكَّن من فهم السوق العالمية وخدمتها وتصبح عنصرًا أساسيًا فيها.

في زمن العولمة، لطالما كانت تصرّ شركة GWM على تعزيز العولمة البيئية وتحقيق سلسلة الأبحاث والإنتاج والتوريد والتسويق والخدمة بأكملها. إلى جانب التوسّع المستمر لدورة العمل الافتراضي للسيارة بأكملها في الخارج، ستُثري شركة GWM بقوة مستوى الخدمات في الخارج، وتجلب المزيد من فرص التنمية للمستثمرين والتجار في الخارج، وتُحقِّق التقدم المشترك للعلامة التجارية والشركاء.

من خلال الحوار مع الشركاء من منظور العلامة التجارية، تعرض شركة GWM المبادرات المبتكرة واستراتيجيات التنمية وراء العولمة، ما يُثبت قدرتها التنافسية والممارسات المبتكرة في السوق العالمية. عززت الجولة إلى الصين بشدة ثقة الشركاء العالميين، وستعزز بقوة التطوير المُتعمِّق للعلامة التجارية في السوق العالمية.