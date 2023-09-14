التواصل في EB-5 & Global Immigration Meet & Greet في دبي في 20 سبتمبر 2023

هل تريد العيش في الولايات المتحدة الأمريكية أو الحصول على جواز سفر ثانٍ أو السفر بدون تأشيرة؟

إرفاين، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- تعرف على خيارات التنقل العالمية المتاحة لك أثناء EB-5 & Global Immigration Meet & Greet في دبي يوم 20 سبتمبر 2023 في فندق سوفيتل دبي داون تاون الحصري.

يوفر الحدث المجاني يومًا كاملاً من اللجان التعليمية مع متخصصين عالميين سيشاركون رؤيتهم حول تأشيرة EB-5 للولايات المتحدة وغيرها من برامج الإقامة والمواطنة العالمية عن طريق الاستثمار. التواصل مع مقدمي الخدمات العالميين والمطورين ووكلاء الهجرة والمستثمرين. اطرح الأسئلة وتعرف على خيارات الاستثمار في الهجرة العالمية!

تتم استضافة هذا الحدث من قبل مجلة EB5 Investors ومجلة Uglobal Immigration، وهما منشورات صناعية رائدة معروفة بسلسلة الأحداث التعليمية العالمية التي بيعت بالكامل. يقع المقر الرئيسي للمجلتين في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وقد استضافت فعاليات ناجحة للهجرة في دبي منذ عام 2019.

ندعو أي شخص مهتم بتوسيع شبكة أعماله العالمية أثناء التعرف على برنامج EB-5 وسوق الهجرة العالمية للانضمام إلينا في حدث 20 سبتمبر. ندعو أيضًا أي شخص مهتم بأن يصبح وكيلًا ويبني أعماله التجارية الخاصة.

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تشمل اللوحات الخاضعة للإشراف ما يلي:

التنقل العالمي لـ HNWIs في دبي: العوامل الرئيسية للمستثمرين للحصول بنجاح على البطاقة الخضراء لبرنامج EB-5 أو الجنسية الثانية وكيفية الاستعداد بشكل أفضل لتقديم الطلب وخيارات المشروع وعملية مصدر الأموال.

طريق الحلم الأمريكي: لماذا يعد برنامج EB-5 أحد أفضل خيارات البطاقة الخضراء للولايات المتحدة، وكيفية استخدام جسر E-2 للحصول على نتائج أسرع وتأثير قانون الإصلاح والنزاهة الجديد.

اختيار مشروع EB-5 : كيفية اختيار استثمارك والمضي قدمًا فيه بشكل استراتيجي والعوامل التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالعناية الواجبة والموقع ونوع المشروع.

التذاكر محدودة متاحة حتى 17 سبتمبر. سجّل اليوم!

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للأسئلة أو التذاكر الخاصة بالحدث، يرجى الاتصال بنا هنا [email protected]

للتواصل الإعلامي:

Marie Ekberg Padilla

نائب الرئيس/ رئيس التحرير

مجلة المستثمرين EB5

مجلة Uglobal Immigration

[email protected]

Eb5 Investors Magazine SOURCE