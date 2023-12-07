الجامعة البريطانية في مصر تنضم إلى شبكة EduNet وتصبح أول عضو من منطقة الشرق الأوسط

القاهرة, 7 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ --

أعربت شركة Phoenix Contact عن فخرها واعتزازها بتقديم شبكة EduNet إلى العالم، وهي شبكة تعليم عالي دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المتخصصة في مجال التشغيل الآلي. فمن خلال شبكة EduNet، تستطيع الشركة دمج تطبيقها ومعرفتها لتقنية التشغيل الآلي بسلاسة مع المناهج الدراسية والأكاديمية، الأمر الذي من شأنه أن يضمن التأهيل المستقبلي للطلاب في مجال التشغيل الآلي.

British University in Egypt becomes the first Phoenix Contact’s EduNet Member in the Middle East

وفي هذا الصدد، قام الدكتور عمر كرم، عميد كلية علوم الحاسوب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية بجمهورية مصر العربية (BUE)، يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر، بتوقيع اتفاقية EduNet مع شركة Phoenix Contact. وبهذا تكون جامعة BUE أول عضو ينضم إلى شبكة EduNet في منطقة الشرق الأوسط، ما يمثل بداية مرحلة جديدة من التوسع لشبكة EduNet عبر الجامعات في المنطقة.

وقد تأسست الجامعة البريطانية في مصرعام 2004 وتعتبر واحدة من الجامعات الخاصة غير الربحية. وحظيت الجامعة بدعم قوي من السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني بجمهورية مصر العربية، بهدف إنشاء جامعة في مصر تلتزم بمعايير التعليم العالي البريطاني وتوفر شهادات تعليمية معتمدة من المملكة المتحدة البريطانية.

ومن جانبه، قال المهندس احمد الشبيني، مدير مكتب شركةLLC Phoenix Contact في مصر: "أن شركة Phoenix Contact ترحب بانضمام هذه الجامعة المرموقة ذات السمعة الطيبة لشبكتنا التعليمية الدولية، وتعتبر هذه اللحظة من اللحظات السعيدة للشركة. فمع النهج التكنولوجي القوي للشركة في مجال التعليم، تحرص الشركة على بدء العمل مع كبار أساتذة الجامعة وطلابها في مختلف المشاريع التي تعزز تجربة التعلم الفني في مختلف المجالات".

تعتبر شركة Phoenix Contact إحدى أكبر الشركات الرائدة والمبتكرة في مجال التحول الكهربائي والربط الشبكي والتشغيل الآلي، وتسعى إلى تحقيق عالم أكثر ذكاءً. وتلتزم شركة Phoenix Contact بالتعليم في مجال التكنولوجيا كجزء من مسؤولية الشركة التي تمتد رحلتها على مدار 25 عامًا. وتدير الشركة، في الوقت الحالي، اتفاقيات تعاون مع ما يقرب من 150 جامعة حول العالم جميعهم أعضاء في شبكة EduNet.

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