الجمع بين التكاليف الميسورة، والتخصيص، والملائمة: لقد أصبحت خطط التأمين محدودة الأجل في الهند أكثر جاذبية وأسهل في الوصول للهنود غير المقيمين بالهند

يزداد إقبال الهنود غير المقيمين في البلاد على خطط التأمين محدودة الأجل، بصفتها الخيار الأمثل لأولئك الذين يبحثون عن التكاليف الميسورة والملائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- يعدُّPolicybazaar سوقًا رائدًا للتأمين عبر الإنترنت في الهند، وقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الهنود غير المقيمين في البلاد الذين يختارون التأمين محدود الأجل من الهند عبر منصتها. ويرجع هذا الارتفاع المفاجئ إلى ما يتميز به سوق التأمين الهندي من السهولة التي لا مثيل لها، والتكاليف الميسورة، وسهولة الوصول. على الرغم من أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في الاهتمام المتزايد بالتأمين محدود الأجل في الهند، إلا أن التكاليف الميسورة والملائمة تعدان بلا منازع السببين الرئيسين وراء هذا الإقبال. وقد شهد الطلب بين الفئة العمرية 18-60 عامًا نموًا هائلًا بنسبة 130% على أساس سنوي، بينما كانت الهند الخيار المفضل للهنود غير المقيمين في البلاد.

يمكن أن يعود السبب وراء هذا الارتفاع المفاجئ في الطلب بين الهنود غير المقيمين في البلاد إلى العديد من المميزات والفوائد الفائقة. تنخفض تكاليف سياسات التأمين محدود الأجل من الهند بنسبة تصل إلى 30-50% بالنسبة للهنود غير المقيمين في البلاد والذين يقيمون في الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول بسهولة على بوليصات بتغطية تصل إلى 50 مليون روبية هندية من خلال الفحوصات الطبية عن بعد من الهند، مما يُلغي الحاجة إلى الزيارات الفعلية. توفر خطط التأمين محدود الأجل الهندية تغطية لمدة أطول تصل إلى 99 عامًا، وذلك على عكس بعض البلدان التي تضع شروطًا ومدة مقيدة للبوليصات.

صرح Sarbvir Singh، الرئيس التنفيذي للمجموعة المشتركة Policybazaar, states, ، قائلًا: "إننا نشهد نموًا هائًلا في الإقبال على مخططات التأمين محدود الأجل من الهنود غير المقيمين في البلاد، وخاصة من دول الخليج وسنغافورة. وقد ركَّزت Policybazaar جهودها على توسيع نطاق الحماية التأمينية في كل من الأسواق الهندية والدولية. لقد ساهمت العديد من المزايا التي لا مثيل لها التي تقدمها الهند في هذا النمو، بما في ذلك الأسعار التنافسية، وفترات التغطية الأطول، والمعاملات المبسطة من خلال الخدمات الطبية عبر الفيديو/ الطب عن بعد. ومن المشجع أن نرى الهنود غير المقيمين في البلاد يدركون أهمية تأمين مستقبل من يعيلونهم ويختارون بوليصات التأمين الهندية محدودة الأجل".

التأمين محدد الأجل لرجل يبلغ من العمر 35 عامًا ولا يدخن

مدة البوليصة - 30 عامًا الدولة الهند الإمارات العربية المتحدة مبلغ التغطية 20 مليون روبية هندية/ 881 ألف درهم إماراتي 900 ألف درهم إماراتي الحد الأقصى لمدة التأمين ما يصل إلى 99 عامًا 80 عامًا مبلغ القسط بالدرهم الإماراتي 977.8 درهم 1,539 درهم مبلغ القسط للهنود غير المقيمين في الهند 22,193.00 روبية هندية 34,892.00 روبية هندية إضافات مجانية الدفع المبكر عند الإصابة بمرض عضال + التنازل عن قسط التأمين - فائدة السعر - أرخص بنسبة 36% عن السعر في الهند المصدر: Policybazaar.com

يمكن للهنود غير المقيمين أيضًا للحصول على إعفاء من ضريبة السلع والخدمات* بنسبة 18% عند شراء خطط التأمين محدودة الأجل من الهند، والدفع عبر حسابات غير المقيمين الخارجية (NRE) الخاصة بهم. وقد أدى هذا السعر الجذاب، بالإضافة إلى توافر الخطط طويلة الأجل، إلى ارتفاع الإقبال بين الهنود غير المقيمين في البلاد، وخاصة من دول الخليج، حيث يقيم فيها 65% من مشتري التأمين محدود الأجل، بينما تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بنسبة 35% من المشترين.

علق Rhishabh Garg، رئيس قسم التأمين محدود الأجل في Policybazaar، قائلًا : "يتميز التطور في مجال التأمين محدود الأجل في الهند بالعروض المبتكرة المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين من خارج البلاد. حيث تشهد المميزات التي توفرها الخطط طويلة الأجل من الهند، والتي تركز على المستهلك بشكل رئيسي، إقبالًا متزايدًا من الهنود غير المقيمين في البلاد، تشمل تلك المميزت إعادة الأقساط دون أي تكلفة إضافية، والدفع المبكر في حالة الإصابة بالأمراض المزمنة، والإعفاء من الأقساط عند حدوث عجز دائم، والدفع الفوري لما يصل إلى 200 ألف روبية هندية عند المطالبة بنفقات النعي الفوري."

يتم تعزيز سهولة الوصول إلى هذه الخطط بشكل أكبر من خلال المعاملات السلسة للهنود غير المقيمين في البلاد، الذين يتجاوز متوسط دخلهم السنوي 3.5 مليون روبية هندية. تقدم شركات التأمين الآن أيضًا مبلغ تأمين يصل إلى 50مليون روبية، وهو ما يوفر تغطية كافية بناءً على حسابات قيمة الحياة البشرية (HLV). يمكن للهنود غير المقيمين في البلاد أيضًا الاستفادة من محرك البحث الخاص بـ Policybazaar للمقارنة بين الخطط المختلفة والوصول لأفضل الخطط التي تتوافق مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

تواصل Policybazaar تغيير مجال التأمين للهنود غير المقيمين بالكامل، وتمكينهم من تأمين مستقبل أحبائهم ببال مرتاح، بينما تحرص على الالتزام بتوفير التغطية والحماية الشاملة. مع استمرار بحث الهنود غير المقيمين عن التغطية الشاملة والحلول ذات القيمة العالية، تظل Policybazaar ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات التأمين المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتغيرة.

*قد تتغير المميزات الضريبية بناءً على قوانين الضرائب

نبذة عن Policybazaar.com

يعد Policybazaar.com واحدًا من أكبر أسواق التأمين في الهند. إنها المنصة الرئيسية لشركة PB Fintech، التي تمتلك علامة Paisabazaar.com التجارية للتكنولوجيا المالية، وسوق Policybazaar.ae للإقراض والتأمين في منطقة الإمارات العربية المتحدة. تم إنشاء موقع Policybazaar.com بهدف تثقيف الأشخاص حول منتجات التأمين، وقد تمكن من خلال عروضه من مناقشة أسواق التأمين الكبيرة عبر الإنترنت التي تعاني من نقص ملحوظ في المنافسة.

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