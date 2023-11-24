الجمعة البيضاء مع SSI Schaefer: الاستراتيجيات الرئيسية للتنقل في أحداث التجارة الإلكترونية الرئيسية

العلامة التجارية العالمية للخدمات اللوجستية الداخلية تشارك نصائح لمزودي وموردي 3PL في الشرق الأوسط للتحضير للطلبات المتزايدة، بما في ذلك:

إجراء تقييم موسع وشامل لتدفقات المرافق والمواد الاستفادة من حلول التشغيل الآلي وتتبع المخزون في الوقت الفعلي وتحليلات البيانات إعداد عمليات مخصصة للإدارة الفعالة للمرتجعات

White Friday with SSI Schaefer: Key Strategies for Navigating Major E-commerce Events

دبي بالإمارات العربية المتحدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، 24 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- قبل بدء الجمعة البيضاء لعام 2023 في 24 نوفمبر، تشارك SSI Schaefer ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال اللوجستيات الداخلية والمستودعات الآلية، الاستراتيجيات والحلول الأساسية للموردين في الشرق الأوسط للتغلب على التحديات المشتركة والاستفادة من أكبر حدث للتجارة الإلكترونية في المنطقة لهذا العام.

لاستكشاف تحسين منشأتك لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية، يُرجى الاتصال بـ SSI Schaefer على: .[email protected]

تحت ضغط ارتفاع طلب عملاء التجارة الإلكترونية خلال الجمعة البيضاء، غالبًا ما تظهر الأعطال والاختناقات في قدرات الوفاء، مما يؤثر في النهاية على المستهلكين من خلال التسبب في التأخير وتسليم المنتجات غير الصحيحة أو التالفة.

التحديات اللوجستية الرئيسية في يوم الجمعة البيضاء

عدم القدرة على التنبؤ بالطلب : غالبًا ما يحدث المبالغة في تقدير الطلب أو التقليل في تقديره، مما يؤدي إلى فرط المخزون أو نفاد المخزون، على التوالي.

حدود وقت التسليم : أصبح العملاء معتادين بشكل متزايد على وجود خيار التوصيل السريع وحتى في نفس اليوم.

البنية التحتية والعمليات غير الفعالة للمستودعات : المرافق غير مصممة لمعالجة الكميات الكبيرة مما يؤدي إلى التأخير وعدم الدقة.

زيادة عدد الموظفين : يؤدي عدم كفاية القوى العاملة وتغطية المناوبات إلى زيادة أوقات إتمام طلبات العملاء ومعدلات الخطأ.

إدارة المرتجعات : عندما تصبح سياسات الإرجاع السخية قياسية، يجب فحص كميات كبيرة من البضائع المرتجعة ومعالجتها وإعادة تخزينها بكفاءة.

حلول للموردين

1. تقييم جميع زوايا المرافق والعمليات

مع كل تعقيدات تحقيق التجارة الإلكترونية - عبر الاستلام والاختيار والتخزين والتعبئة والشحن - من خلال نظرة شاملة على تصميم المستودعات وتدفقات المواد يمكن للموردين التفهم بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التصحيحية لكي:

يحلوا نقاط الاختناق

يتأكدوا من أن أداء النظام يمكن أن يتطابق بشكل واقعي مع الطلب الفعلي

يزيدون من كثافة التخزين إلى الحد الأقصى

يزيدون من كفاءة العملية إلى الحد الأقصى

يسخرون مواسم الذروة بنجاح مثل الجمعة البيضاء، وغالبًا ما تستخدم SSI Schaefer خبرتها الواسعة في اللوجستيات الداخلية لمساعدة العملاء في هذه المجالات - من خلال تحقيق فهم كامل لأعمالهم وأحجامهم، وجمع البيانات، ومراقبة العمليات، وتحديد نقاط الاختناق، ثم توفير حلول مناسبة للغرض.

2. الاستفادة من المستودعات الآلية وتتبع المخزون في الوقت الفعلي وتحليل البيانات

حلول التشغيل الآلي الذكية، مثل أنظمة التخزين والاسترجاع الآلية (ASRS) وأنظمة الناقل والمستودعات المجهزة للمستقبل وتعزيز سرعة ودقة تلبية الطلبات بشكل كبير، تضمن استعداد المرافق للزيادة المفاجئة في الطلب والتوسع المستقبلي.

من الضروري أيضًا التعامل مع الطلب المتقلب، توفر الحلول الرقمية مثل برنامج WAMAS® الشامل من SSI Schaefer ما يلي:

تتبع المخزون في الوقت الفعلي لضمان الرؤية الكاملة والتحكم في عمليات المستودع

تحليلات البيانات والخوارزميات التنبؤية لتحليل البيانات التاريخية وتحديد الأنماط والتنبؤ بالطلب وتخطيط مستويات المخزون بدقة أكبر

3. إنشاء عمليات مُخصصة للإدارة الفعالة للمرتجعات

تتطلب معالجة كميات كبيرة من المرتجعات تدابير إضافية، بما في ذلك:

أنظمة فرز المرتجعات المخصصة : الفرز المتخصص من خلال الناقلات والروبوتات والباركود أو الأنظمة القائمة على تحديد الهوية بموجات الراديو ( RFID ) يتيح التصنيف والمعالجة الفعالين.

عملية إعادة تخزين فعالة: بمجرد الموافقة على بيع البضائع مرة أخرى، يجب إعادتها بسرعة إلى المخزون لإعادة بيعها.

التعامل مع المرتجعات متعددة القنوات : بالنسبة للموردين الذين يبيعون من خلال قنوات البيع المختلفة، من الضروري أن يكون لديهم نظام مركزي قادر على التعامل مع كل منها.

نبذة عن SSI Schaefer

يُعد SSI Schaefer Group المزود الرائد عالميًا للحلول المعيارية للتخزين والشؤون اللوجستية. وبفضل ما يقرب من 10000 موظف عبر ست قارات لدى SSI Schaefer Group، يعمل الـ Group على تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة خاصة بالصناعة للتعامل مع التحديات الفريدة التي تواجه عملائها من خلال تصميم وتطوير وإنشاء أنظمة للمستودعات والمنشآت الصناعية وورش العمل والمكاتب. وبالإضافة إلى ذلك، في الوقت الحالي، يُعد SSI Schaefer Group مزودًا رائدًا للبرامج المعيارية المحدثة بانتظام لتدفقات المواد الداخلية، عروض تكنولوجيا المعلومات الواسعة التي تقدمها SSI Schaefer المصممة من قبل فريق قوي مكون من 1100 مهندس، بمنتجاتها من WAMAS® و SAP، توفر دعمًا سلسًا لجميع عمليات المستودعات وتدفق المواد.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.ssi-schaefer.com/en-sg