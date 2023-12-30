الجهود الكبيرة التي تبذلها المنطقة التجارية المركزية (CBD) في سانيا ، الصين، في الصناعة المالية الحديثة

سانيا، الصين، 30 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- مؤخرا، تم الكشف رسميًا عن المنطقة التجريبية للتوسع المالي والانفتاح (مجموعة الصناعة المالية الحديثة) - في قمة سانيا الدولية الثالثة لإدارة الثروات التي عقدت في ميناء هاينان للتجارة الحرة في الصين، المنطقة التجارية المركزية في سانيا.

وفقًا لـ CBD في سانيا، فإن هذه هي المنطقة التجريبية الوحيدة للتوسع والانفتاح المالي في ميناء هاينان للتجارة الحرة، وهي المجموعة الوحيدة المعتمدة للصناعة المالية الحديثة. وتهدف إلى تنفيذ أفكار التمويل عبر الحدود وتطوير التمويل الحديث، وتنفيذ سياسات انفتاح تجريبية رفيعة المستوى، وتسهيل نمو صناعات مثل التأمين عبر الحدود، وإدارة الأصول عبر الحدود وبرنامج الشراكة الأجنبية المحدودة المؤهلة (QFLP) وبرنامج الشراكة المحلية المحدودة المؤهلة (QDLP).

إن قمة سانيا الدولية لإدارة الثروات، وهي حدث رئيسي يركز على CBD في سانيا، قد اجتذبت أكثر من 100 ممثل من القطاعات السياسية والأكاديمية والتجارية في الصين، وتناقشوا بعمق حول الفرص والمسارات العملية لتمويل العلوم والابتكار، وتمويل المستهلك، وإدارة الثروات وتمويل المعاشات التقاعدية والتأمين عبر الحدود.

وباعتبارها مركزًا حاسمًا للنمو في بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة، طبقت مدينة سانيا برنامج حوافز داعمة لتعزيز تطوير الصناعة المالية في السنوات الأخيرة، وحققت تقدمًا مستدامًا وثابتًا. وفي هذا الصدد، حققت منطقة الأعمال المركزية في سانيا إنجازات واضحة مثل إنشاء وتشغيل غرفة المقاصة الدولية في هاينان، وبورصة هاينان للسلع الدولية، ومركز هاينان الدولي لتجارة انبعاثات الكربون، وبورصة سانيا الدولية للأصول. وقد اجتذبت CBD أيضًا ما يقرب من 200 مؤسسة دولية لرأس المال الاستثماري وشركات إدارة صناديق الأسهم الخاصة، بما في ذلك Sequoia China وHillhouse Capital وIDG. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق أول صندوق S في هاينان وأول أعمال مقاصة لمقايضة السلع خاصة بهاينان في المنطقة، وتم الانتهاء بنجاح من أول إدراج واندماج لـ SPAC في هاينان. ومن الجدير بالذكر أن برنامج QFLP التجريبي في المنطقة قد تجاوز 6 مليارات دولار أمريكي، وتم إطلاق أعمال الاستثمار الخارجية لمؤسسات QDLP التجريبية بنجاح.